Dans les études sur la Corée du Nord, on entend souvent parler de la politique « militaire d’abord » du pays ou songun. C’est la politique déclarée du pays d’allouer autant de ressources d’État que possible au développement militaire. En réalité, songun est quelque peu controversé, n’apparaissant pas réellement par écrit avant la mort du fondateur de la nation, Kim Il Sung, en 1994. Pourtant, il est clair que le jeune Kim croit que son pays doit continuer à élargir son arsenal, tant d’armes conventionnelles que de bombes nucléaires. Et si cela explique pourquoi plusieurs rounds de diplomatie avec les États-Unis et la Corée du Sud ont échoué — Kim n’a jamais eu l’ intention de dénucléariser — la philosophie songun parle également des récents développements internes.

Et si la valeur ultime de ce soutien reste douteuse — ce que la Corée du Nord fournit à la Russie pâlit en comparaison des plus de 175 milliards de dollars de fournitures que l’Ukraine a reçues de Washington — cela témoigne néanmoins du fait que la RPDC est l’une des sociétés les plus militarisées de la planète. D’une immense armée à une industrie d’armement intensive mais fragile, c’est un pays qui peut faire sentir sa présence à des milliers de kilomètres de ses frontières, surtout une fois que l’on prend en compte la remarquable capacité de Kim Jong Un à contourner les sanctions et à fournir des armes aux terroristes. Ajoutez à cela le programme nucléaire de longue date du pays, et Trump doit clairement prendre la Corée du Nord au sérieux, surtout comparé à la négligence de son prédécesseur.

Lorsque Trump reviendra à la Maison Blanche l’année prochaine, il serait sage de ne pas ignorer l’une des obsessions de son premier mandat : la Corée du Nord. Car bien que le régime de Kim ait été écarté de l’agenda médiatique ces dernières années, il a toujours le potentiel de causer des problèmes. Cela est suffisamment clair en Ukraine, où la RPDC a offert à Poutine à la fois des hommes (environ 10 000 soldats) et du matériel (plus de 15 000 conteneurs) pour son effort de guerre.

Tout au long de la Covid, par exemple, Kim Jong Un n’a fait que renforcer le développement militaire. Malgré le fait que le reste du monde portait des masques et restait à l’intérieur, le pays a tout de même organisé un somptueux défilé militaire en 2020 pour marquer le 75e anniversaire de son Parti des travailleurs. L’Armée populaire coréenne (APC) est estimée à plus de 1,3 million de personnel actif. Comme son voisin du sud, le service militaire est obligatoire pour tous les hommes, mais les femmes sont également incluses par le biais d’un service sélectif. En théorie, les hommes doivent servir jusqu’à 10 ans, et les femmes huit, bien que les élites les plus riches du pays trouvent toujours des moyens de réduire leur temps grâce à des échappatoires et des pots-de-vin. Cela fait toujours de la Corée du Nord l’un des pays les plus militarisés de la planète et son peuple est formé à la guerre dès son plus jeune âge.

Canalisant son père et son grand-père, Kim a mobilisé des millions de jeunes pour rejoindre l’armée du pays, même si les enfants nord-coréens ont « volontairement » travaillé dans des mines de charbon, des fermes et des usines. Selon un défecteur, les ouvriers d’usine n’ont qu’un jour de congé par semaine. Les travailleurs agricoles ont encore moins de chance, n’ayant qu’un jour de congé tous les 10 jours. Comme dans la plupart des pays socialistes, le travail de chacun est présenté par la propagande gouvernementale comme essentiel à la réalisation des objectifs révolutionnaires de l’État. Bien que les Nord-Coréens soient généralement tenus de travailler au minimum huit heures par jour, cela peut être prolongé beaucoup plus si les quotas fixés ne sont pas atteints. Les enfants sont également mobilisés pour participer à la main-d’œuvre afin qu’ils soient inculqués d’un sens de loyauté envers le régime le plus tôt possible.

Certainement, cette conscription de masse aide à expliquer pourquoi la RPDC a réussi à envoyer tant d’équipements militaires à la Russie, même si des nations beaucoup plus riches ont du mal à répondre à la demande. Il est clair que l’Occident ne devrait pas chercher d’inspiration en Corée du Nord de sitôt. Cela est suffisamment clair sur le plan éthique : les rapports de l’ONU ont constamment montré que le travail forcé et des conditions de travail abominables sont répandus à travers la RPDC. Plus que cela, cependant, les produits de ces ateliers clandestins ne s’avèrent pas très utiles. Les experts affirment que les munitions de la RPDC trouvées sur les champs de bataille de Russie sont très peu fiables, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’elles proviennent de vieux stocks.