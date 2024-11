Et tout comme ce règlement permettrait aux citoyens de la classe ouvrière « d’être eux-mêmes », pour ainsi dire, il permettrait également aux membres de l’« état » managérial professionnel d’habiter leurs propres niches et modes de vie raréfiés en tant que sous-cultures privées et non généralisables. Si, comme l’a dit le sénateur de l’État de Pennsylvanie Jordan A. Harris, le Parti démocrate actuel est « trop Starbucks et pas assez Dunkin’ Donuts », alors un meilleur équilibre doit être trouvé. Pourtant, il devra néanmoins être un équilibre qui retienne et accueille les sensibilités à la fois du buveur de macchiato et de l’amateur de Munchkin.

Dans une telle dispense, les progressistes n’auront plus à chercher en vain «notre propre Joe Rogan» ou «chuchoteur de la classe ouvrière». Ils peuvent plutôt imiter le plus grand aristocrate d’Amérique et son plus grand démocrate, Franklin D. Roosevelt, en s’exprimant librement dans le ton et le registre d’une élite patricienne — mais depuis un lieu de véritable respect et de décence pour tous les concitoyens, quelle que soit leur condition. Que Shapiro, ou tout démocrate, puisse incarner un tel archétype reste à voir. Mais, reléguée à quatre longues années d’opposition, le parti devrait évaluer les raisons de son rejet tout en considérant la phrase prononcée par l’héroïne de Disraeli, Sybil : «Le pouvoir n’a qu’un seul devoir — assurer le bien-être social du peuple.»