Toujours fidèle à la gauche, Prescott faisait preuve d’un pragmatisme qui tempérait son idéologie. Initialement un fervent soutien de Michael Foot pour le poste de leader, Prescott a admis dans son autobiographie, Pulling No Punches, qu’il avait rapidement réalisé qu’il s’était trompé dans son choix. Foot pouvait être un grand homme, mais il n’était « pas un leader de parti ».

Le pragmatisme de gauche est devenu la marque de Prescott alors qu’il gravissait les échelons pendant les 18 longues années d’opposition après la victoire de Margaret Thatcher en 1979. Une autre de ses caractéristiques était sa loyauté indéfectible envers son leader. En 1993, John Smith rencontra des difficultés pour faire adopter le changement constitutionnel « un membre, une voix » lors de la conférence du Parti travailliste. Ce changement était un élément clé de son projet de modernisation des liens entre le Parti travailliste et les syndicats. S’il échouait, l’autorité de Smith en aurait été fragilisée. Prescott intervint avec un discours percutant et réussit à rallier la conférence.

Cette capacité à fédérer le parti et le mouvement plus large autour des réformes est ce qui a fait de Prescott une figure déterminante. Jamais un idéologue pour le Nouveau Parti travailliste de Blair et Brown, ni un stratège comme Peter Mandelson, Prescott était un orateur capable de convaincre les parties du mouvement que d’autres membres de la direction ne pouvaient atteindre. Il fut essentiel à la mise en œuvre des changements de Blair concernant la Clause 4 historique du Parti travailliste. Ce « but socialiste », qu’il réussit à faire adopter grâce à un autre grand discours, représente l’une de ses contributions majeures.

Cependant, ses grandes capacités politiques n’étaient pas accompagnées d’un bilan d’accomplissements équivalents. Son super-ministère au début du gouvernement du Nouveau Parti travailliste — le Département de l’Environnement, des Transports et des Régions — était tout simplement trop vaste. Pourtant, dans des domaines clés, il n’a pas reçu suffisamment de soutien politique du centre. La tentative avortée de créer une Assemblée régionale pour le Nord-Est a joué un rôle dans le statu quo politique qui a conduit au Brexit. Si le référendum avait été gagné, l’argument est qu’alors des assemblées similaires auraient été établies à travers l’Angleterre durant les années Blair et Brown. À mesure qu’elles auraient mûri et évolué, ces assemblées auraient rapproché la politique des électeurs et atténué une grande partie du mécontentement et de l’aliénation qui ont nourri le Brexit. De plus, si le gouvernement travailliste avait mis la même énergie, les mêmes ressources et le même professionnalisme dans la victoire du référendum pour l’assemblée que le parti a mis dans les élections générales de 1997 et 2001, la carrière de Dominic Cummings aurait peut-être pris une trajectoire différente. Le succès de Cummings dans la défaite de l’Assemblée du Nord-Est a constitué son tremplin vers le militantisme politique.

Prescott n’a jamais reçu le plein crédit pour sa pensée politique innovante. En tant que secrétaire d’État aux Transports de l’ombre, il fut le premier membre important du Parti travailliste à explorer les partenariats public-privé pour investir dans la modernisation des chemins de fer. C’était là son pragmatisme politique en action : si la prudence fiscale imposait un plafond sur les dépenses publiques, d’autres sources de financement devaient être exploitées.

Son héritage durable réside probablement dans le programme Decent Homes — un programme d’investissement qui a modernisé les deux millions de maisons de conseil d’Angleterre, en y installant de nouvelles salles de bains, fenêtres et chauffages centraux. Cette mesure a transformé la qualité de vie des familles de la classe ouvrière, mais, dans un échec caractéristique du Nouveau Parti travailliste, elle n’a pas été suffisamment médiatisée, ni ses avantages soulignés. Blair et Brown préféraient trop souvent redistribuer en silence. Ce fut une occasion manquée, non seulement parce que c’était une réalisation progressiste majeure qui n’a pas été célébrée, mais aussi parce que chaque fibre de l’être de Prescott aurait fait de lui un porte-parole exceptionnel sur cette question.