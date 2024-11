Clarkson a utilisé le même stratagème sur le podium lors de la marche, se plaignant non seulement du « gouvernement infernal » de Starmer et de la BBC étant son porte-parole, mais aussi du consommateur ordinaire qui achètera des poulets importés pour économiser de l’argent. « Ouais, vous pouvez, mais c’est tellement plein de chlore, ça a le goût d’une piscine avec un bec. »

L’agriculture, nous rappelle Clarkson, reste une grande question de référence du Brexit, façonnant sa forme éventuelle. Liz Truss, rappelez-vous, est tenue en mépris ouvert par les agriculteurs — non pas pour la folie de son « mini budget », mais pour le contenu de ses accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

Dans la biographie de Robert Blake sur Disraeli, il capture la politique de l’ancien icône tory comme celle d’une « véritable haine de la centralisation, de la bureaucratie et de chaque manifestation de l’État benthamien ». Cela, croyait Disraeli, était ce que représentait Gladstone. « [Disraeli] ressentait le genre de révérence que Burke avait pour les nombreuses corporations et institutions indépendantes qui, aussi étranges et anormales soient-elles, aussi contraires à la symétrie abstraite, à ce que Burke appelait les ‘théories géométriques’, étaient les véritables remparts de la liberté anglaise, » écrivait Burke. Cela, je pense, reste l’essence de l’instinct tory, toujours vivant même si le parti s’éloigne vers le libertarianisme ou la démocratie sociale.

« Dans un pays progressiste, le changement est constant, » avertissait un jour Disraeli. « La grande question n’est pas de savoir si vous devez résister au changement qui est inévitable, mais si ce changement doit être effectué en respectant les manières, les coutumes, les lois et les traditions d’un peuple, ou s’il doit être effectué en respectant des principes abstraits. » Pour Disraeli, le premier était un « système national » et le second un « système philosophique ».

Clarkson représente le système national ; Starmer et Reeves le système philosophique. Si j’étais Starmer, je serais inquiet que ce soit le mauvais côté sur lequel se trouver aujourd’hui, surtout à cette époque de Trump. La politique de Clarkson, il me semble, est comme la marque de toryisme auto-proclamée de T.E. Utley : « à la fois traditionaliste et populiste, qui règne dans chaque bar public du royaume et est presque entièrement niée d’expression parlementaire par l’Establishment ». Juste parce que la politique de Clarkson ne s’inscrit pas dans les préjugés des deux principaux partis aujourd’hui — n’étant ni pro-européen ni pro-libre-échange mondial — ne les invalide pas, mais plutôt, potentiellement, les élève.

Clarkson, comme Trump, n’est pas un phénomène nouveau en aucun sens. Il est vieux, riche, célèbre et bon à la télévision. Il exprime le même genre de pensées depuis aussi longtemps que je suis en vie. Et pourtant, il est devenu nouveau en restant immobile. Et c’est pourquoi ce gouvernement travailliste ne devrait pas se moquer de son apparition à la manifestation des agriculteurs d’hier. « Je ne pense pas que les agriculteurs vont faire grève, » a déclaré Clarkson. « Je pense que les agriculteurs peuvent faire mieux que ça. Et j’ai quelques idées. »

Cela devrait donner à Keir Starmer à réfléchir. Plutôt que d’ignorer cette protestation comme un autre cri d’intérêts particuliers de la vieille Grande-Bretagne qu’il entend mettre hors de sa misère, il devrait prendre au sérieux la perspective qu’il s’agit en réalité d’une première expression de la nouvelle Grande-Bretagne en train de naître : non pas à cheval, mais en tracteur. Starmer doit faire tout ce qu’il peut pour s’assurer que les idées de Clarkson n’impliquent pas les mots : «Reform UK», «Start Up Party» ou, pire encore, «les Tories».