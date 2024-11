Le cadre proposé pour la mort assistée éliminerait l’élément de pression temporelle et retirerait le fardeau de la prise de décision aux médecins. Je me concentrerais plutôt, à juste titre, sur l’autonomie et la dignité du patient. Je ne peux m’empêcher de me rappeler le cas tragique du juge, Sir Nicholas Wall, qui, à l’âge de 71 ans, ayant été diagnostiqué avec un cas rare de démence fronto-temporale, « a perdu la volonté de vivre » et s’est pendu dans sa maison de retraite en 2017. Bien que je n’aie aucun intérêt personnel dans le projet de loi sur la mort assistée, je crois que ceux qui occupent des postes comme Sir Nicholas — qui, selon ses propres mots, ne pouvait trouver en lui « aucun espoir pour l’avenir » — méritent le droit de choisir une mort digne.

Pourquoi quelqu’un s’opposerait-il à cela ? Une partie de la raison est que le débat sur la mort assistée a été présenté comme une bataille existentielle entre le bien et le mal ; entre ceux qui valorisent la sanctité de la vie et ceux qui sont prêts à piétiner cette sanctité. Et pourtant, cette façon de penser manichéenne interprète entièrement mal la réalité de la pratique médicale actuelle. Dans sa critique passionnée de la législation sur la mort assistée dans UnHerd plus tôt cette semaine, Giles Fraser a soutenu que « fondamentalement, l’État ne devrait pas être dans le business de la mort ». Mais l’État, via le NHS, est déjà profondément impliqué dans les décisions de fin de vie. La question n’est pas de savoir si ces décisions seront prises, mais comment les prendre au mieux avec humanité, clarté et les garanties appropriées.

Il y a beaucoup de gens qui soutiennent qu’un système d’aide à mourir serait ouvert à des abus de la part de personnages sans scrupules cherchant à exploiter le manque de capacité mentale d’un patient. Et pourtant, notre système juridique est bien entraîné à repérer les formes subtiles de coercition dans de nombreux contextes — du droit des contrats à la justice pénale. Il serait difficile pour quiconque de contourner le système proposé, qui promet un niveau de contrôle sans précédent. Je m’attends à ce que toute mort douteuse soit renvoyée au tribunal des coroners, le plus ancien du pays, pour un examen approfondi et, si nécessaire, une sanction pénale. Ce niveau de surveillance serait inimaginable dans les décisions actuelles de fin de vie.

Un autre facteur à garder à l’esprit est que la qualité d’un service d’urgence n’est pas mesurée uniquement par le nombre de vies que nous sauvons. Un indicateur tout aussi important est la manière dont nous prenons soin des mourants. Actuellement, je passe trop de temps avec des patients âgés qui ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes — beaucoup sont incontinents, confus, combatifs et ne peuvent plus reconnaître leurs proches. Certainement, les gens méritent un choix concernant leur souffrance future ?

J’ai vu beaucoup trop de mauvaises morts au cours de ma carrière — souvent dans des cas où les médecins ont préservé la fonction biologique bien au-delà du point de vie significatif. Le projet de loi sur l’aide à mourir offre une meilleure voie à suivre : non pas en donnant aux médecins le pouvoir de jouer à Dieu, mais en permettant aux individus de faire des choix éclairés concernant leurs propres soins de fin de vie, soutenus par des garanties médicales et juridiques appropriées. Bien que la mort soit une partie inévitable de la vie, une mort indigne ne doit pas l’être.