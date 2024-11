À Varsovie, cependant, les politiciens ont adopté un ton moins sycophante. « Le vent de l’histoire souffle encore plus fort, » a proclamé Radosław Sikorski, le ministre polonais des Affaires étrangères, peu après la victoire de Trump. « Le leadership de la Pologne sera à la hauteur de l’occasion. » Et pourquoi pas ? La Pologne est déjà en tête de l’Europe en matière de dépenses de défense en pourcentage du PIB, et se vante de posséder la troisième plus grande armée de l’OTAN. Et, surtout si Trump tient sa promesse d’abandonner ses alliés transatlantiques à leur sort, le pays pourrait avoir l’opportunité de devenir une puissance militaire dominante sur le continent — une puissance évoquant les jours passés de domination géopolitique de la Pologne.

En réalité, cependant, la victoire de Trump dépasse largement les querelles politiques quotidiennes. Alors que les capitales d’Europe de l’Est sont, sans surprise, préoccupées par les implications sécuritaires de la politique “Amérique d’abord”, elles savent aussi que, quoi qu’il arrive, elles devront prendre soin d’elles-mêmes. Et si cela signifie combler un vide de type américain en matière de sécurité nationale, notamment en ce qui concerne la Russie, la disparition de la puissance américaine pourrait aussi renforcer la présence des Polonais ou des Roumains sur la scène européenne.

Cela devient assez clair à l’ouest de l’Oder. L’effondrement récent du gouvernement d’Olaf Scholz en Allemagne a été en partie déclenché par des débats sur le soutien à l’Ukraine et la perspective que l’assistance américaine puisse prendre fin. Même si le chancelier a été critiqué par d’autres membres de l’OTAN pour avoir parlé à Vladimir Poutine pour la première fois depuis des années, le chaos à Berlin ne devrait guère surprendre les généraux à Tallinn ou à Sofia. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le centre de gravité de l’OTAN a progressivement glissé vers l’est. Ce n’est pas un hasard si des discussions ministérielles sur l’avenir de la défense européenne ont récemment eu lieu à Varsovie. Et bien qu’Emmanuel Macron ait récemment commencé à faire des déclarations audacieuses sur le déploiement des forces de l’Otan en Ukraine, il ne faisait que suivre l’exemple de la Pologne.

Autrement dit, seuls les Européens de l’Est ont des incitations concrètes à prendre au sérieux les menaces sécuritaires de Trump. Et seule la Pologne possède la richesse et l’expertise nécessaires pour véritablement entraîner ses voisins vers une politique de défense indépendante. En un sens, cela semble tout à fait approprié. Car, tandis que les observateurs occidentaux sont plus familiers avec les années de soumission de la Pologne — d’abord par la Prusse et le tsar, puis par Hitler et les Soviétiques — il fut un temps où le pays dominait le continent. En 1683, c’est principalement grâce à l’intervention du roi Jan III Sobieski que les armées catholiques ont vaincu les Ottomans envahisseurs lors de la bataille de Vienne. Le pape Innocent XI a rapidement proclamé Sobieski le « sauveur de la civilisation occidentale » pour l’arrivée opportune des célèbres hussards ailés. À peu près à la même époque, les rois polonais, régnant sur la République des Deux Nations, contrôlaient les mers Baltique et Noire, dominaient les affaires de l’Europe centrale et orientale et maintenaient un système inventif (bien que imparfait) de monarchie élective.