Et pourtant, malgré leurs différences, les deux hommes se référaient, avec une fréquence presque obsessionnelle, à la « grandeur ». De Gaulle a dit que la France ne peut pas être elle-même sans grandeur tout comme Trump a promis de « rendre l’Amérique grande à nouveau ». Mais la grandeur est un terme révélateur et vague. Les dirigeants d’États qui exercent réellement un grand pouvoir — à savoir, la Grande-Bretagne à la fin du 19ème siècle ou les États-Unis à la fin du 20ème siècle — parlent rarement de cela. Ils masquent leur hégémonie derrière des discours de coopération et d’altruisme. Les Britanniques donnaient parfois l’impression que gouverner le plus grand empire que le monde ait jamais connu était un fardeau incommode dont ils étaient trop honorables pour se défaire.

La simple idée que Donald Trump puisse être comparé à Charles de Gaulle provoquera des hurlements d’indignation — et pas seulement en France. De Gaulle a vécu une vie de simplicité austère. Lorsque ses petits-enfants venaient prendre le thé au Palais de l’Élysée, il demandait aux serviteurs de lui apporter la note des gâteaux qu’ils avaient consommés. Il lisait beaucoup et prenait grand soin dans la composition de ses propres livres. On ne devrait jamais dire jamais en parlant de Donald Trump, mais je me sens sur un terrain modérément sûr en prédisant que The Art of the Deal ne sera pas, contrairement aux mémoires de de Gaulle, publié dans la série Pléiade qui est consacrée aux grandes œuvres de la littérature.

Trump et de Gaulle ont tous deux gouverné — dans le cas de Trump, il gouvernera probablement à nouveau — des nations en déclin. Dans le cas de la France, le déclin était évident. Le pays a été vaincu en 1940. Des diffusions émouvantes depuis Londres et la présence de petits nombres de troupes françaises libres dans les forces alliées n’ont pas pu changer ce fait. Churchill était cruel lorsqu’il a dit à son ministre des Affaires étrangères que le nombre de Canadiens qui avaient versé leur sang pour libérer la France était supérieur au nombre de Français qui l’avaient fait, mais en termes purement statistiques, il avait probablement raison. Après la Seconde Guerre mondiale, la France a perdu son empire et le moment le plus dramatique de ce processus est survenu en 1962, lorsque de Gaulle, à la déception amère d’un million de colons européens et d’une grande partie de l’armée française, a décidé que la France ne pouvait plus s’accrocher à l’Algérie. Le « haut gaullisme » — la période de 1962 à 1967 — a été marqué par des gestes flamboyants en politique étrangère mais le territoire que de Gaulle gouvernait était plus petit que celui de la Troisième République (1870 à 1940), dont de Gaulle parlait avec un mépris ostentatoire.

Le déclin américain est plus compliqué. C’est toujours le pays le plus riche et le plus militairement puissant de la Terre. Les détracteurs de Trump font grand cas de sa carrière d’affaires chaotique. En vérité, cependant, le temps de Trump dans les affaires a été une bonne préparation pour diriger les États-Unis au 21ème siècle. Les États-Unis, comme l’Organisation Trump, ont hérité de beaucoup d’une génération précédente, qui a construit le pouvoir et la prospérité du pays après la Seconde Guerre mondiale. Mais les États-Unis vivent sur de l’argent emprunté car ils ont d’énormes dettes. Ils vivent également, comme la Grande-Bretagne et la France dans les années vingt, sur un temps emprunté. La fin de la guerre froide a apporté son apogée apparente — tout comme les règlements de paix après la Première Guerre mondiale ont apporté l’apogée apparente de la Grande-Bretagne et de la France — et aucun autre pays n’est encore capable et enclin à défier l’Amérique en tant que puissance mondiale. Mais la supériorité économique de l’Amérique est terminée. La croissance de la Chine a peut-être stagné ces dernières années, mais tout le monde s’attend à ce qu’elle dépasse les États-Unis dans un avenir prévisible.

Trump comprend la faiblesse sous-jacente de son pays. D’où son obsession pour le défi chinois et son désir de cesser de payer pour la défense d’autres pays. Comme de Gaulle, Trump a utilisé un écran de fumée de rhétorique grandiose pour couvrir ce qui est en réalité un retrait des engagements américains à l’étranger. Il comprend que la grandeur américaine est devenue une illusion à maintenir plutôt qu’une réalité à défendre. De Gaulle était également un illusionniste, et il n’est pas accidentel que, de leurs manières très différentes, les deux hommes étaient des produits de l’âge de la télévision. La Cinquième République de de Gaulle a été construite sur la diffusion des téléviseurs dans les années soixante — et le contrôle étatique de la diffusion nationale — tout autant que le décollage politique de Trump a été construit sur la télévision par câble et Fox News. Les conférences de presse orchestrées de de Gaulle et ses discours dramatiques à la nation en moments de crise étaient aussi contrived que la performance de Trump dans The Apprentice.