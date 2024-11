Le fil conducteur dans Le Procès est l’horreur suscitée par le monstre bureaucratique qui dévore Josef K. ; mais un thème secondaire essentiel est le rôle récurrent du désir sexuel armé, qu’il soit coercitif, manipulateur ou autrement corrompu. Josef K. agresse sexuellement une colocataire ; la première audience est interrompue par un homme agressant une lavandière dans un coin ; cette lavandière essaie plus tard de séduire Josef K. ; et d’autres enchevêtrements sexuels « inappropriés » abondent tout au long de l’histoire, empoisonnant les relations et multipliant suspicion et confusion. L’élément crucial que Kafka nous fournit, à travers cette image agrégée, est plus que jamais vérifié dans notre paysage managérial moderne : plus les procédures sont impersonnelles, plus leur ventre moral devient sombre — et plus elles offrent des possibilités de coercition, de corruption et de brutalité.

Nous retrouvons cela abondamment dans le fiasco Pearson : à l’instar de Welby, partout où le managérialisme prospère, nos pires pulsions y trouvent aussi leur place. Ce qui rend la situation de Pearson si troublante, c’est son anonymat et l’absence de responsabilité individuelle impliquée. On peut presque certainement supposer qu’aucun membre de la police d’Essex, par exemple, ne travaille activement à persécuter Pearson. Mais selon The Guardian, l’individu qui a fait le rapport est un « fonctionnaire ». Et pour un tel individu, sa compréhension du fonctionnement de la machine signifie qu’il peut facilement l’utiliser comme une arme.

Car, bien que la procédure soit censée nous protéger des mauvais acteurs, en réalité, elle ne fait que les renforcer — comme, peut-être, un fonctionnaire du secteur public qui préférerait que tel ou tel journaliste conservateur cesse d’écrire. Il suffit de tirer sur le bon levier, et les procédures institutionnelles se mettent en marche, un mécanisme conçu pour minimiser le jugement et l’autonomie individuels. Même si cela exonère Pearson à la fin, comme Forstater et Miller ont été exonérés, le processus devient la punition.

Kafka avait compris, il y a plus d’un siècle, que la bureaucratie ne serait jamais un remède au péché ou à la cruauté. À partir du moment où nous confions la gestion de nos affaires à de tels systèmes, au détriment de notre propre capacité à juger moralement, nous ne faisons que créer de nouveaux péchés et de nouvelles cruautés. Et cela va bien au-delà des fautes sexuelles, touchant à toutes les ténèbres qui résident dans le cœur humain. Loin d’accroître la sécurité et la probité en éliminant le jugement moral des affaires complexes de la vie publique, et de nous protéger de notre propre méchanceté dans le processus, l’architecture bureaucratique ouvre de nouvelles brèches pour cette même méchanceté. Et ces brèches sont difficiles à refermer, car le processus résiste à ceux dont le sens moral est encore suffisamment fonctionnel pour les percevoir et les contester.

S’il y a une miette de réconfort à tirer de cet épisode décourageant, c’est bien le tollé qu’il a suscité. Au départ, il semblait que le seul héritage de l’ère Covid serait une Grande-Bretagne mesquine, où l’on se cache derrière les rideaux, et où des petits délateurs pullulent. Mais cet état d’esprit suggère que ni la bureaucratisation welbyenne de nos âmes, ni la Stasi hi-vis du starmerisme, ne nous ont encore consumés. Nous sommes toujours capables de reconnaître la méchanceté quand nous la voyons — même celle qui est infligée par des procédures censées nous sauver de nous-mêmes.