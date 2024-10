Cependant, l’importance de cette histoire ne réside pas dans les détails techniques des allégations elles-mêmes — que les responsables du Parti travailliste qui se sont rendus aux États-Unis pour faire campagne pour Harris aient enfreint les lois fédérales américaines en le faisant, ou que McSweeney ait formellement offert des conseils au Parti démocrate. De tels détails comptent. Mais ce que cela montre vraiment, c’est que Starmer et Lammy n’ont pas appris de l’expérience de May et sont donc condamnés au même sort. Tant qu’ils poursuivent l’approbation de Trump, il ne les respectera pas. À moins qu’ils n’aient quelque chose de valeur pour lui, aucun effort de flatterie ne modifiera son évaluation fondamentale de la faiblesse britannique.

“Aucun effort de flatterie ne modifiera son évaluation fondamentale de la faiblesse britannique.”

Il y a une leçon importante pour Starmer dans le livre de Trump de 2015, Crippled America: How to Make America Great Again. Dans celui-ci, il explique comment, à l’école militaire, il a dû faire face à un professeur particulièrement intimidant nommé Theodore Dobias. « Ce que j’ai fait, en gros, c’était de faire comprendre que je respectais son autorité, mais qu’il ne m’intimidait pas », écrit Trump. « C’était un équilibre délicat. Comme tant d’hommes forts, Dobias avait tendance à viser la jugulaire s’il sentait de la faiblesse. D’un autre côté, s’il percevait de la force mais que vous ne tentiez pas de le miner, il vous traitait comme un homme. »

Trump, bien sûr, ne parle pas vraiment de Dobias, mais de lui-même. Les seules personnes qu’il respecte sont les fortes ou les loyales serviles. Et dans le Premier ministre britannique, Trump ne voit que la faiblesse d’un suppliant. Il sait aussi que Starmer abhorre sa politique et veut que Harris gagne.

Cependant, comme une sorte de poupée russe journalistique étrange, l’histoire de l’« ingérence » électorale de Starmer est accompagnée d’un récit encore plus étrange enfoui à l’intérieur. Selon le journaliste américain Matt Taibbi, la véritable histoire n’est pas seulement que Starmer se trouve à la tête d’un parti qui fait activement campagne pour élire le rival de Trump, mais aussi qu’il a des liens obscurs avec une organisation à Washington qui est engagée dans une guerre de « désinformation » avec X d’Elon Musk.

Au cœur de cette allégation se trouve le « Center for Countering Digital Hate » (CCDH), une organisation fondée en 2018 par McSweeney et un autre responsable du Parti travailliste nommé Imran Ahmed. Bien que McSweeney ne soit plus impliqué dans le CCDH, sous la direction d’Ahmed, l’organisation est devenue l’une des plus controversées à Washington, menant la charge contre ce qu’elle appelle les « dommages en ligne », mais qui est perçu par Musk et de nombreux républicains comme n’étant guère plus qu’un front dans une lutte idéologique plus large pour la liberté d’expression en ligne. Starmer est donc accusé non seulement d’ingérence électorale, mais aussi d’ingérence culturelle.

Les dommages en ligne que le CCDH met en avant reflètent certainement les préoccupations de l’Amérique libérale, y compris des questions telles que la « désinformation anti-vax », la « désinformation sur le changement climatique » et les dangers de la « manosphère ». Sur le site web du CCDH, il accuse les entreprises de médias sociaux d’utiliser des algorithmes avec un « biais systématique en faveur de la haine et de la désinformation » qui posent « des dommages réels aux communautés marginalisées, aux mineurs et à la démocratie de manière plus générale ». En juillet 2023, Elon Musk a également tenté de poursuivre le CCDH d’Ahmed pour « des dizaines de millions de dollars » de revenus publicitaires perdus, mais l’affaire a été rejetée plus tôt cette année. Il est clair qu’il reste des tensions.