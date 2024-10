Il est douteux qu’une telle vision, structurée pour s’aligner sur la « Bidenomics » aux États-Unis et conçue pour élargir les capacités industrielles vertes domestiques, puisse être réalisée par une économie de services à faible productivité fortement dépendante des manufactures importées et de la main-d’œuvre bon marché. Même pour Joe Biden, le versement de centaines de milliards de dollars gouvernementaux dans des investissements verts et des programmes sociaux a peu amélioré ses cotes de popularité personnelles. Le consensus désormais interpartis en Amérique sur le découplage et le protectionnisme commercial est peu susceptible de se traduire ici : des programmes de relance ambitieux sont plus difficiles à financer lorsque vous ne bénéficiez pas du privilège exorbitant accordé par le système du dollar américain. Et pour tout le discours sur la création de nouvelles chaînes d’approvisionnement domestiques, les turbines, panneaux solaires et câbles qui alimenteront le passage aux énergies renouvelables continueront probablement d’être fabriqués dans des contrées lointaines avec une adhésion plus réussie à une politique industrielle développementaliste.

Si ce n’est pas la Bidenomics britannique, alors quoi ? Il semble que le puits d’idées soit à sec. Pourtant, notre pays n’a pas toujours été aussi intellectuellement paresseux. Il y a un demi-siècle, au dernier nadir de ce que l’économiste soviétique Nikolai Kondratiev aurait décrit comme une « longue vague » de croissance et de déclin, une bataille d’idées épocale s’est déroulée. D’un côté, il y avait une droite néolibérale renaissante avec le consensus social-démocrate en déclin dans leur ligne de mire, et de l’autre, une gauche socialiste plaidant pour une stratégie économique alternative : la propriété publique, le retrait de la Communauté économique européenne, et une production revitalisée protégée par des tarifs, des accords de planification étatique et des contrôles de prix. C’était le genre de nationalisme économique autarcique de gauche promu par un jeune Jeremy Corbyn et son mentor Tony Benn.

Au final, la droite est sortie victorieuse. Le succès du thatchérisme à se présenter comme la voix authentique du Middle England — et même à attirer le soutien de nombreux électeurs de la classe ouvrière en alliance avec une City de Londres revitalisée — signifie que la vision de la droite néolibérale a défini l’économie politique des 40 dernières années.

Pour le meilleur ou pour le pire, un nouveau modèle a émergé de la dernière crise. Mais il n’y a pas eu une telle chance en Grande-Bretagne aujourd’hui, à gauche ou à droite. La défaite de la gauche et de ses institutions par le thatchérisme a été si totale, et l’adhésion au managérialisme de marché si répandue, que toute tentative d’alternative a été considérée comme utopique. Nous manquons désormais de l’infrastructure hégémonique, de la volonté, des capacités et de l’imagination politique pour définir un projet qui contredirait les caprices d’un agent de discipline sans visage que nous appelons les marchés obligataires.

Les tentatives de rajeunissement récentes ont largement échoué. Le Brexit, qui promettait une amalgamation contradictoire d’une Grande-Bretagne libre-échangiste, d’un Singapour sur la Tamise à faible imposition, aux côtés d’un étatisme plus robuste qui protégeait les travailleurs des flux constants de main-d’œuvre migrante. La tension dans ce projet reste à résoudre. Le corbynisme, quant à lui, offrait le salut aux progressistes urbains, un « socialisme avec un iPad » qui jouait avec des idées telles qu’un revenu de base universel, une semaine de quatre jours, et des formes supposément nouvelles et coopératives de propriété publique pour une économie du XXIe siècle. Sa tendance socialiste millénaire se tenait aux côtés d’appels plus traditionnels, social-démocrates et populistes de gauche pour un keynésianisme vert, des travailleurs dans les conseils d’administration des entreprises, des salaires minimums plus élevés, plus de policiers et un rejet de l’austérité. Mais malgré la popularité de ses politiques individuelles, la gauche travailliste était largement perçue comme représentant une classe d’activistes efféminés et métropolitains, obsédée par des questions qui étaient étrangères à la plupart de l’électorat. C’était un parti qui pouvait passer des étés entiers à débattre de l’antisémitisme, des anciennes associations de Corbyn avec des islamistes militants et des républicains provisoires, et des équivocations omniprésentes sur ce qui constitue une femme.

Le échec du travaillisme contemporain de gauche, alors, est enraciné dans le fait que le potentiel de la démocratie sociale est constamment contrecarré par une adhésion extrême à un ultra-libéralisme culturel d’une part — avec l’auto-identification de genre, l’abolition de la police et des prisons, des frontières ouvertes ou le soutien aux réparations considérés comme des axiomes indiscutables — et une sympathie militante et vocale avec des groupes terroristes ultra-conservateurs d’autre part. C’est un ensemble contradictoire presque conçu en laboratoire pour repousser un public qui est largement sympathique à des promesses plus anodines de redistribution de la richesse, un étatisme plus musclé, ou une croissance et une réindustrialisation axées sur l’investissement.