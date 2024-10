Le contraste entre Sunak et Liz Truss est particulièrement marqué. Sunak est le jésuite urbain qui se révèle prêt à tuer ou à être tué pour sa foi. Truss, en revanche, ressemble à un personnage d’un des romans plus déprimants de Graham Greene. Elle croit en la croyance mais ne l’a pas. Personne ne pense sérieusement qu’elle croit en quoi que ce soit. Peut-être espère-t-elle qu’on lui accordera le don de l’extrémisme idéologique si elle continue à parler à Tucker Carlson — tout comme les personnages de Greene espèrent qu’on leur accordera le don de la foi s’ils continuent à assister à la messe et à faire leurs confessions.

Si nous voulons vraiment comprendre pourquoi le départ de Sunak est important, nous devrions nous rappeler une phrase que Lawson a inventée pour désigner la Stratégie financière à moyen terme du gouvernement au début des années quatre-vingt : « Les règles règnent, d’accord. » Cela semble une remarque banale jusqu’à ce qu’on examine le contexte. La vision de Lawson était que l’économie devait être régie par des conséquences prévisibles et inflexibles — les gens devaient savoir que s’ils contractaient une dette, ils devraient la rembourser et ne pas la voir s’inflater. Lawson voulait échapper à la notion que le gouvernement pourrait suspendre ce qu’il considérait comme les règles du marché lorsqu’il devenait électoralement avantageux de le faire. Cela signifiait, à la fin des années quatre-vingt, que Lawson soutenait la création d’une banque centrale indépendante. C’était aussi la raison pour laquelle Lawson s’intéressait parfois, à cette époque, à un alignement des monnaies européennes. Il ne l’aurait probablement pas formulé de manière aussi brutale, même alors et même en privé, mais, en effet, il aimait l’Europe pour la même raison que les conservateurs modernes la détestent — parce qu’elle maintient des décisions importantes hors des mains sales de l’électorat britannique.

Un Parti conservateur qui tournait autour des règles avait des implications qui s’étendaient au-delà de l’économie. Le thatchérisme était, avant tout, une réponse au désordre des années soixante-dix — la criminalité de rue et les piquets de grève violents ont joué un grand rôle dans l’évolution de la pensée conservatrice. Il est intéressant, d’ailleurs, de noter à quelle fréquence les conservateurs britanniques des années soixante-dix voyaient les États-Unis — avec ses drogues, ses manifestations étudiantes et le chaos dystopique de New York dans cette décennie — comme une sorte d’anti-modèle pour leur propre politique. Plus que tout, Thatcher croyait dans l’état de droit. C’était, il est vrai, une croyance facile à soutenir pour un conservateur lorsque tant de juges ne cachaient pas leurs propres opinions de droite.

Qu’est-ce qui a changé depuis lors ? Une réponse simple est que Thatcher a gagné. Les règles importent le plus à ceux qui sont les plus faibles, et les classes moyennes britanniques se sentaient souvent faibles en 1979. Dix ans plus tard, c’était la classe ouvrière organisée qui ressentait le besoin de protection — d’où l’enthousiasme croissant des syndicats pour l’Europe et ses innombrables réglementations. L’anti-européisme est devenu à la fois une cause et un effet des changements dans le Parti conservateur durant les années quatre-vingt-dix. Le journaliste Hugo Young a noté que les Tories eurosceptiques s’éloignaient d’une croyance en une monnaie saine alors que le désir de contrôler leur propre monnaie devenait une caractéristique de leur argumentation contre l’Union européenne.

Lawson, bien sûr, est devenu lui-même eurosceptique, tout comme son admirateur Sunak. Mais c’était en partie parce que les deux hommes pensaient que les disciplines qu’ils valorisaient seraient imposées au niveau national — en particulier, bien sûr, par la Banque d’Angleterre indépendante créée par Gordon Brown en 1997. L’argument de Sunak contre Truss lors de la campagne de leadership Tory de 2022 portait en partie sur la discipline fiscale et la nécessité de respecter les règles associées à la Banque d’Angleterre, ainsi que sur les édits plus simples et plus brutaux émis par Sa Majesté le Marché obligataire.

Mais la fin du sunakisme concerne plus que l’économie. Sunak représente des qualités personnelles qui auraient autrefois été valorisées par les conservateurs. Il est courtois et discipliné — on ne peut pas l’imaginer se référant au parti Tory comme à une « cunctocratie », ce que, selon Boris Johnson, un autre ancien ministre a fait. Les ennemis de Sunak lui reprochent de ne pas avoir conclu d’alliance tacite ou explicite avec le Parti de la réforme de Nigel Farage. Mais, comme les attaques personnelles contre Sunak durant la campagne électorale et les émeutes qui ont suivi l’ont montré, la Réforme est liée à une violence et une vulgarité qui peuvent facilement glisser vers la loi du plus fort, une perspective qui terrifiait les thatchéristes durant les années soixante-dix. Thatcher aurait été stupéfaite d’entendre des conservateurs dénoncer la police ou exprimer de la sympathie pour les émeutiers.