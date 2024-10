Et pourtant, cela a clairement un sens. Et c’est parce que la fabrication de fromage artisanal — tout artisanal, en fait — est devenue un phénomène paradoxal, qui transforme l’enracinement lié à un lieu et une vie riche de sens en produits, qui sont ensuite vendus à un prix élevé à des personnes qui se sont enrichies en dépouillant précisément ces qualités de leur propre vie et de celle des autres.

Je compatis avec les producteurs et détaillants touchés par cette escroquerie ; je n’ai fait qu’une ou deux blagues sur des gangs organisés de Labradors criminels. Mais peu importe où le fromage volé a été emporté, l’histoire soulève des questions. Comment le fromage a-t-il pu justifier un vol sophistiqué ? Y a-t-il vraiment assez de connaisseurs de fromage impitoyables et bien nantis en Russie ou au Moyen-Orient pour justifier l’envoi de tonnes de cheddar volé là-bas, comme l’a spéculé un producteur ?

Pour les fromagers eux-mêmes, la signification du fromage semble être sociale ainsi que gastronomique et économique. L’un des fromagers touchés a déploré la manière dont le vol représentait une « violation de l’atmosphère de bonne foi et de respect que toutes les relations commerciales de Neal’s Yard Dairy ont incarnées au fil des ans ». La fabrication de fromage artisanal, a-t-il dit, est « un monde où la parole est un engagement ». Mais considérée dans son ensemble, il est également vrai que cette haute confiance sociale et ces communautés orientées vers l’artisanat, comme les fromagers artisanaux, dépendent, pour leur existence, d’une richesse souvent générée en parasitant exactement ce type de confiance.

Ce n’est pas un hasard si Neal’s Yard Dairy se trouve à Covent Garden, le centre culturel brillant et chargé de marques du grand centrifuge économique londonien. Londres est plus ou moins le seul point lumineux économique dans une Grande-Bretagne qui, si l’on soustrayait la capitale, aurait un revenu par habitant équivalent à celui du Mississippi, l’État le plus pauvre d’Amérique. La capitale tire la majeure partie de son argent des services, en particulier de la finance, de l’informatique, du conseil en gestion et des services professionnels connexes. C’est aussi, selon Oliver Bullough, l’épicentre de notre transformation nationale en majordome obséquieux et facilitateur financier du monde, dans lequel il offre un vaste et ombragé écosystème dédié au blanchiment de crédibilité, d’actifs, de biens et d’argent douteux pour les criminels, oligarques et tyrans du monde.

L’éclat à la surface de cette économie impitoyable, financiarisée et souvent profondément douteuse est constitué des nombreux produits attrayants, appétissants et délicieux disponibles à la vente dans ses magasins de détail. De tels produits, en particulier les gastronomiques, mettent souvent un accent particulier sur la provenance et d’autres valeurs intangibles. Pendant ce temps, les entrepreneurs ayant le mélange de vision esthétique, morale et commerciale nécessaire pour amener de tels produits sur le lucratif marché londonien proviennent souvent d’un sous-ensemble distinct de la classe créative : un groupe caractérisé par le chercheur social Louis Elton comme « Bopea » ou « paysan bohème ».