Crasse, titillante et (au mieux) désinvolte avec la vérité, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story prend un exemple de cruauté et de violence réelles et le transforme en divertissement hypersexualisé. Elle implique une connexion incestueuse entre les deux frères dont l’histoire est dramatisée sous le prétexte prurient de réparer les torts des tabloïds passés. Cela a été la série la plus regardée à la télévision depuis sa sortie en septembre. Et autant qu’elle trahit ses sujets, cela pourrait aussi être la meilleure chose qui soit arrivée aux frères Menendez depuis des décennies.

La chose étrange à propos des exagérations de Monsters est que, même dans ses faits les plus basiques, l’affaire des frères Menendez ne pouvait guère être plus opératique. En août 1989, Lyle (alors âgé de 21 ans) et Erik (18) ont exécuté leurs parents José et Kitty dans leur propre salon à Beverly Hills, en utilisant des fusils de chasse à bout portant. Tout dans les meurtres — l’emplacement glamour, l’extrême richesse de la famille Menendez, la suggestion initiale qu’il s’agissait d’un coup de la mafia — rendait l’histoire des garçons immédiatement irrésistible.

Sensationalement, les deux frères ont été arrêtés après qu’Erik a avoué à son thérapeute, qui a enregistré leurs séances. Le meurtre était supposé être motivé par l’attente d’un héritage, que les frères ont commencé à dépenser de manière extravagante et sans aucun sens d’un intervalle décent. Deux petits Patrick Batemans gâtés, en pleine frénésie de suites d’hôtel et de Rolex.