Dans ce sens, le fait que Harris admette posséder une arme est de bon augure pour un parti démocrate qui s’était de plus en plus coupé de la manière dont la plupart des Américains — des Américains décents et sensés, pas le petit contingent de fanatiques d’extrême droite — vivent leur vie. Horrifiés par les meurtres policiers d’innocents noirs, ils veulent que la police les protège de la violence ; qu’elle soit commise par des noirs ou des blancs, ils s’en moquent. Ils sont confus par l’initiative d’introduire de jeunes enfants à l’option de modifier radicalement leur genre. Et même s’ils sont alarmés par les effets du changement climatique, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été harcelés et honteux d’acheter des voitures électriques qu’ils ne peuvent pas se permettre.

L’aveu, par Harris, que l’on peut posséder un pistolet et, par extension, un fusil de chasse, tout en voulant en même temps rendre illégales les armes semi-automatiques, devrait être aussi controversé que quelqu’un prétendant être athée et priant soudainement Dieu en temps de trouble. Cela ne veut pas dire que l’aveu de Harris ne sert pas aussi plusieurs autres objectifs.

L’interprétation conventionnelle de la ‘politique de la joie’ de Harris est qu’elle et ses conseillers veulent la contraster avec la vision sombre vindicative de l’Amérique de Trump. Mais le slogan essaie aussi, à un niveau plus subtil, d’appeler les gens qui pourraient être attirés par Trump comme alternative à un libéralisme qu’ils trouvent également oppressif. La révolution politique woke des huit dernières années, maintenant en train de s’installer comme un style social et culturel quotidien, n’est guère moins sombre, de manière comparativement atténuée, que le carnage américain de Trump. Dans la vision de Trump, les Américains ordinaires sont pourchassés dans les rues par des immigrants et des criminels. Dans la vision woke, les Américains ordinaires pourchassent des Américains non ordinaires, groupe par groupe. La politique de la joie est censée crier Halt ! aux deux caricatures destructrices de la vie américaine. (Ayant inventé le terme ‘woke’, les libéraux l’ont maintenant rendu embarrassant à utiliser ; je m’y oppose. Vous êtes coincés avec ça.)

Et quelle meilleure façon d’imposer une injonction contre les deux ténèbres concurrentes que la bonne vieille figure américaine du nouveau shérif en ville, cette fois arborant, non pas les vieux six coups de Jesse James, mais un Glock, l’arme préférée des organisations militaires régulières et d’élite à travers le monde ? Vous êtes un criminel ou le mauvais type d’immigrant sans papiers ? Mains en l’air ! Vous voulez endoctriner des enfants pour qu’ils se sentent comme des racistes ? Rencontrez mon petit ami ! Le langage en Amérique est devenu, d’une part, si extrême, et d’autre part, grâce à Internet, si semblable à des grognements ou des graffitis, que les mots ont commencé à perdre leur fonction de vaisseaux de sens. Une arme, en revanche, a un sens clair et irréductible.

Enfin, et peut-être le plus important de tout, la personne armée, dans ce cas Kamala Harris, est une femme de petite taille, à moitié noire et d’origine sud-asiatique. Dans le royaume des Fins, dans le royaume de Dieu, dans la société sans classes, dans la société bien ordonnée, à Shangri-La, rien de tout cela n’aurait d’importance. En Amérique, en 2024, cela compte. Elle apparaît également comme superficielle, hypersensible, super-privilégiée, fausse et médiocre. Cela compte. Rien de tout cela n’est agréable ou décent ou facile à dire. Mais c’est la vérité. Un torrent de piétés coercitives a fait que le impuissant Biden a choisi Harris comme vice-présidente ; l’arrogance et le manque de caractère de Biden ont fait d’elle l’espoir présidentiel de leur parti. Si vous deviez choisir la personne la moins appropriée comme candidate démocrate, alors que le dérangé Trump, et les corrompus, lâches complices de son parti, doivent simplement être expurgés de la scène américaine, ce serait Kamala Harris.

Et donc. Voici Harris et son Glock et son acceptation de la normalité américaine et de l’arme à feu comme branche d’olivier. C’est l’arme du shérif iconoclaste, du policier solitaire inventant sa propre conformité, du détective privé luttant à travers un brouillard existentiel. Dans la culture américaine, la terrible réalité d’une arme à feu se transforme en moyen d’une fin heureuse. En tant que tel, cela pourrait bien permettre à la figure incroyablement improbable de Kamala Harris d’essayer deux sauvetages nationaux : nettoyer l’insularité, l’égoïsme infantile de la politique woke, et présenter une preuve concrète d’affinité et de respect aux personnes aliénées — et qui peut leur en vouloir pour leur aliénation, dans une certaine mesure ? — excitées par Trump dans un état frôlant le suicide national.