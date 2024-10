Alors que chaque présentateur reçoit des retours dévastateurs de l’autre avec une sérénité tranquille, on se demande comment ils tiennent encore debout, sans parler de la façon dont ils portent positivement une jupe fluide et des bottes jusqu’aux genoux. Dans un extrait que j’ai regardé, Susannah évalue une robe de Trinny ainsi : « Oh mon dieu, je ne peux pas le supporter… regarde ton derrière… ton derrière est juste en train de couler le long de l’arrière de tes jambes, donc nous voyons vraiment la petitesse de ces petits moignons. » Plus tard, Trinny essaie de se venger, sautant sur le crop top de sa co-présentatrice : « Tu te retournes et tu vois le ventre et tu penses urgh, c’est vraiment dégoûtant. »

L’histoire canonique de What Not to Wear — émergeant vers la fin de sa diffusion et à peine contestée depuis — était que le programme était d’une cruauté vicieuse et intensément classiste, enseignant à une génération de jeunes femmes à se détester. La sociologue Angela McRobbie a même écrit à propos de sa « violence symbolique post-féministe » envers les femmes de la classe ouvrière, sous la forme de « l’humiliation publique des gens pour leur incapacité à respecter les normes de la classe moyenne en matière de discours ou d’apparence ».

Elle énumère un certain nombre des moments les plus juges des présentateurs, les décrivant comme « rappelant les histoires de pensionnats des années cinquante où les méchantes filles snob ridiculisent la pauvre fille boursière pour son apparence, ses manières, son éducation, son accent et ses parents mal habillés ». Cela inclut : « ‘quelle voix ennuyeuse’, ‘regarde comment elle marche’, ‘elle ne devrait pas mettre de ketchup sur ses frites’, ‘elle ressemble à une bibliothécaire timide’… ‘tes cheveux ressemblent à un caniche en surpoids’, ‘tes dents sont jaunes, as-tu mangé de l’herbe ?’ et ‘Oh mon dieu… elle ressemble à une lesbienne allemande’ ». Dit comme ça, il semble que McRobbie ait peut-être raison.

Et pourtant, vu avec le luxe du recul, d’autres caractéristiques rédemptrices du programme émergent — surtout quand nous pensons à ce qui a suivi. D’une part, il n’est pas vrai que Trinny et Susannah étaient seulement sauvagement impolies envers les femmes de la classe ouvrière. Les femmes de la classe moyenne et de la classe supérieure en prenaient aussi pour leur grade ; voir le vicaire mentionné précédemment. Les plaisanteries transgressivement débridées étaient également réparties, il me semble.

Pendant ce temps, les caricatures les plus grossières, comme les réalisateurs du programme l’ont clairement réalisé, étaient Trinny et Susannah elles-mêmes. Même McRobbie a été forcée de reconnaître le « degré d’ironie autoconsciente » avec lequel le duo se prélassait, visages gardés et méprisants, crachant leurs verdicts accablants dans des tons cristallins avec un air de seigneurs féodaux pointilleux, évaluant les filles locales avec un œil sur droit du seigneur. Nous étions censés rire d’eux plutôt qu’avec eux, et ils le savaient, exagérant la froideur aristocratique à un effet souvent hilarant.

“Nous étions censés rire d’eux plutôt qu’avec eux, et ils le savaient”

Mais plus que cela : la vanité de l’émission n’était pas que ses hôtes étaient parfaits tandis que d’autres simples mortels étaient imparfaits. Il était entendu que chaque femme avait des « zones problématiques », Trinny et Susannah comprises. Leur grande idée était que vous n’aviez pas besoin de vous changer par le régime ou l’exercice ; tout ce dont vous aviez besoin était un peu de couture ou de fronces placées stratégiquement pour tirer le meilleur parti de ce que la nature vous a donné. Les femmes sont toutes dans le même bateau, était le sous-texte sous-jacent, et chaque imperfection peut être déguisée avec des astuces habiles. Si vous avez de grandes hanches, détendez-vous ; prenez une veste qui les couvre et pas une courte qui coupe droit. Si vous avez de gros seins, tant mieux ; éloignez-vous des cols roulés et optez plutôt pour quelque chose avec un décolleté.