Cette fois, les choses sont très différentes. Au moment de l’écriture, moins de 7 000 gardes aident aux efforts de secours après Hélène, et il n’y avait pas de préparation équivalente avant que la tempête ne frappe réellement. Le Commandement nord des États-Unis, qui ne peut assumer la responsabilité que s’il y est invité par d’autres autorités gouvernementales, ne coordonne pas l’effort global. Pendant Katrina, plus de 350 hélicoptères militaires étaient impliqués dans les efforts de sauvetage. Cette fois, dans une zone de catastrophe montagneuse où beaucoup plus d’hélicoptères sont nécessaires que dans une zone côtière, moins de 100 hélicoptères ont actuellement été engagés.

La réponse à Katrina a eu son lot de problèmes. Mais les critiques qu’elle a suscitées avaient moins à voir avec un manque d’hélicoptères et plus avec l’inertie bureaucratique qui a entravé l’effort de secours. L’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) s’est révélée lente, inflexible et souvent hostile aux efforts pour contourner la paperasse ou des règles irréalistes en faveur de choses pratiques et qui fonctionnaient simplement. Dans un cas, le fournisseur d’eau en bouteille avec lequel FEMA avait un contrat n’est pas arrivé à temps. Les équipes de secours locales sont alors allées chercher de l’eau dans les magasins Wal-Mart locaux, qui pouvaient suivre chaque litre d’eau entrant et sortant de leurs magasins. L’eau était juste là, sur les étagères ; les gens avaient besoin d’aide immédiate, alors pourquoi ne pas la distribuer maintenant et faire simplement payer le gouvernement à Wal-Mart plus tard ? Wal-Mart était plus qu’heureux de s’acquitter de cet arrangement, mais FEMA était horrifiée qu’une personne ait contourné leur propre entrepreneur choisi. À contrecœur, ils ont accepté l’accord déjà conclu, mais ont ensuite agi avec force pour mettre fin aux futures idées d’innovation dangereuse et non autorisée.

Donc, bien qu’on puisse dire que l’administration Bush a mal géré certaines parties des efforts de secours après Katrina, elle l’a fait dans le contexte de l’Amérique telle qu’elle existait à l’époque. La planification n’était pas toujours bonne, mais il y avait une planification. Les hélicoptères ne se rendaient pas toujours aux endroits où ils étaient le plus nécessaires, mais au moins, ils étaient là en nombre suffisant. Cela est à des années-lumière de la réalité de l’Amérique en 2024. Aujourd’hui, les institutions sont plus faibles, les déficits sont plus importants, et l’empire américain lui-même — alors à son apogée unipolaire — est gravement surchargé. Il n’y a pas assez d’hélicoptères, ni assez de troupes. Une partie décente de la Garde nationale du Tennessee, plutôt que d’aider à secourir les Américains dans leur propre État, est actuellement déployée dans des bases au Koweït. En 2024, la seule façon pour l’armée américaine de trouver suffisamment d’hommes pour ses diverses bases éloignées et engagements militaires est de s’appuyer fortement sur la Garde nationale. La Garde est censée être le muscle principal en matière de secours en cas de catastrophe domestique, mais alors que l’armée régulière s’effondre, il n’y a tout simplement plus assez de ressources disponibles dans le système.

Cela signifie que même si les victimes de l’ouragan Hélène se sont retrouvées bloquées à quelques pas de certaines des bases militaires les plus importantes des États-Unis — le Camp Lejeune et Fort Liberty sont tous deux situés en Caroline du Nord — très peu d’aide a été apportée. Il reste une croyance en Occident que, malgré divers revers et pertes récents, l’armée américaine est une machine avec des pouvoirs presque divins : si elle le voulait vraiment, elle pourrait remplir le ciel et obscurcir le soleil avec un nombre incalculable d’hélicoptères et d’avions, quand et où elle le souhaite.

Presque une semaine après l’ouragan Hélène, ces hélicoptères sans fin n’ont pas réussi à apparaître. Et alors que l’Amérique se prépare à envoyer plus de troupes au Moyen-Orient pour potentiellement combattre l’Iran, il est clair qu’ils ne peuvent pas apparaître, du moins pas sans sérieusement casser quelque chose ailleurs. Les troupes et les avions occupés dans le Tennessee ou en Caroline du Nord ne peuvent pas être déployés en Jordanie, en Irak ou en Syrie. En théorie, l’armée américaine existe pour protéger la vie des Américains — c’est pourquoi elle dépend du Département de la Défense. En pratique, les Américains ont largement été laissés à se débrouiller seuls, à 50 miles de leurs propres bases militaires, juste au cas où ces soldats et hélicoptères seraient nécessaires de l’autre côté du monde.

Essayant de comprendre l’attitude à Washington, D.C. concernant l’état très préoccupant des efforts de secours après Hélène, j’ai demandé à des amis là-bas de me dire ce que les gens en disaient. Sans exception, la réponse de tout le monde s’est révélée être la même : il n’y avait pas de discussion. Hélène n’était même pas sur le radar ; c’était, après tout, juste une tempête. D’ailleurs, la situation n’avait-elle pas déjà été gérée ? Il y avait 6 000 gardes sur place ; cela devrait être plus que suffisant.