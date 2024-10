Leur utilisation exagérée des symboles zoroastriens ne signifie évidemment pas que les monarchistes adhèrent aux trois principes de ‘bonnes pensées, bonnes paroles et bonnes actions’ énoncés par Zoroastre. Cela ne signifie pas non plus qu’ils se soucient particulièrement de la spiritualité en général. Au contraire, une telle iconographie les attire en tant que symboles du glorieux passé de la Perse. Il va sans dire, bien sûr, que ces conceptions sont totalement éclipsées par les réalités de l’Iran moderne, un pays de 85 millions d’habitants oscillant entre le conservatisme chiite et la soif séculière croissante de modernité. De plus, il n’aide guère que de nombreux royalistes n’aient pas retourné dans leur pays natal depuis des décennies, les laissant physiquement ainsi que psychologiquement déconnectés de l’Iran d’aujourd’hui.

Ce n’est pas qu’ils soient les seuls à avoir des idées fantaisistes sur le pays. Il reste, après tout, une opposition libérale à la République islamique. Ils envisagent une réplique de la démocratie française en construction en Iran. Leurs chefs non officiels sont des influenceurs des médias sociaux, des artistes et des athlètes exilés. Un exemple est Masih Alinejad, une militante célèbre qui a pris la parole partout, du Forum économique mondial à la Conférence de sécurité de Munich. Il y a aussi Hamed Esmaeilion, qui a perdu sa femme et sa fille de neuf ans lorsque les Gardiens de la Révolution ont abattu un avion de Ukraine International Airlines en janvier 2020, tuant 176 passagers. Sa quête de justice l’a propulsé à la célébrité.

Cela est complété par des groupes plus marginaux. Mélangeant islamisme et marxisme, et dirigé par Maryam Rajavi, le Mujahedin-e Khalq (MEK) est peut-être l’exemple le plus discipliné. Ensuite, il y a ceux qui ne sont pas affiliés et apolitiques mais qui rêvent néanmoins d’une nation rajeunie. Cela inclut sûrement certains qui ont voté lors des élections de 2024 et qui espèrent néanmoins qu’une réforme endogène, remplaçant une promesse de changement de régime indéfiniment retardée, puisse améliorer le sort de leur pays.

Ensemble, donc, la diaspora iranienne ne sait guère ce qu’elle veut. Et si cela rend l’action concertée difficile, les prétendus révolutionnaires sont également divisés sur la stratégie. Certains, y compris des universitaires et des journalistes plus nuancés qui rejettent la militance de l’opposition, croient que c’est seulement par des divisions dans les hautes sphères du régime que le changement peut enfin venir. D’autres soutiennent l’idée d’une rébellion de la base. D’autres encore, notamment Alinejad et des présentateurs de la populaire chaîne Iran International TV basée à Londres, soutiennent les sanctions et l’action militaire des États-Unis et d’Israël. Ce n’est sûrement pas un accident que, lorsque des officiers ont commencé des enquêtes sur l’incident du vol de foulard, Bahar Mahroo a annoncé sur X qu’elle quittait la Grande-Bretagne — et volait vers Tel Aviv.

Si la diaspora était habile dans le militantisme de base, ces désaccords stratégiques pourraient ne pas avoir d’importance. En l’état, et comme les événements à Londres le montrent si vivement, beaucoup d’entre eux sont remarquablement doués pour obtenir une mauvaise presse. Agitant des drapeaux monarchistes — ornés d’un lion doré — ils ont ciblé des bureaux de vote dans 90 ambassades différentes. Et bien que Pahlavi lui-même ait initialement soutenu l’action, une grande partie de la conduite qui en a résulté était tout sauf royale. Réprimandant les électeurs plus âgés avec des mégaphones, les activistes leur ont dit de ‘plonger dans leurs tombes’. Ailleurs, les femmes étaient méprisées comme des prostituées.

‘De nombreux groupes de la diaspora sont remarquablement doués pour obtenir une mauvaise presse.’

Une fois que vous vous rappelez que certains libéraux se sont également engagés dans la ‘délégitimation’ des récentes élections, vous pourriez imaginer que ces personnes reçoivent peu d’attention de la part du monde extérieur.