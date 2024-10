Au lieu de cela, il est tentant de présenter la décision à laquelle les conservateurs font face comme un choix entre un homme ordinaire et un idéologue : opposant Badenoch et Jenrick, confortablement dans le dernier camp, à Cleverly et Tugendhat dans le premier. Pour donner un rapide aperçu : dans leurs styles différents, Cameron, Johnson et Major étaient des hommes ordinaires ; Gove, Osborne et Rory Stewart des idéologues.

L’idéologue se distingue par sa possession d’une théorie, l’homme ordinaire par sa possession d’une disposition. Lors de la conférence la semaine dernière, les candidats marquaient clairement leur territoire. James Cleverly a utilisé son grand discours pour réprimander son parti pour son manque de ‘normalité’. Pendant ce temps, une série de remarques de plus en plus imprudentes de la part de Badenoch et Jenrick, loin d’être des gaffes ordinaires, semblaient plus probablement faire partie d’un jeu de brinkmanship dans lequel le couple révélait les conséquences plus audacieuses de leurs priorités idéologiques.

Cependant, la conférence du parti conservateur est probablement un écosystème dans lequel l’idéologue bénéficie d’un avantage intégré. Dans la sécurité du centre de conférence, les normes conventionnelles de la santé politique peuvent être temporairement oubliées. La conférence est un endroit où Mark Francois est arrêté pour des selfies avec un enthousiasme non ironique par de jeunes hommes et femmes. C’est un endroit où les délégués font la queue pour se faire tatouer les visages de leurs candidats préférés sur leur propre peau. C’est un endroit où Peter Bone peut montrer son visage (bien que, en présence de tant de membres du personnel conservateur, peut-être devrions-nous simplement être reconnaissants qu’il n’ait pas montré plus). Dans la défaite, les conservateurs semblent être entrés dans une phase décadente — excitable, spéculative, éloignée des responsabilités sobre du pouvoir vers des styles de réflexion idéologique moins mondains. Un événement populaire du Centre for Policy Studies était simplement intitulé : ‘Que ferait Maggie ?’.

Les défis de l’idéologue commencent sur la scène nationale, où son allégeance dogmatique à la construction théorique peut aliéner le sentiment public et devenir un handicap en fonction. Truss était le ne plus ultra de l’idéologue dans la mémoire politique vivante. Parmi les quatre actuels, Kemi Badenoch semble la plus susceptible d’être piégée par ses propres bagages idéologiques. Lors de la Conférence, elle m’a pressé entre les mains un exemplaire dédicacé de son pamphlet de 22 000 mots (‘basé sur un livre à venir’), Le conservatisme en crise : L’essor de la classe bureaucratique. Il contient quatre pages A4 de notes de fin et une paire de diagrammes runiques à la page 16 impliquant des figures triangulaires, avec les mots ‘droite’ et ‘gauche’ écrits dedans et bisectés par des lignes à divers angles. De tels symptômes extérieurs de bizarrerie sont un cadeau pour les opposants politiques. La critique des idéologues est l’un des passe-temps honteux des éléments paresseux de la classe médiatique. Le rejet catégorique qu’il pourrait y avoir un diagnostic unificateur à établir des lacunes structurelles à long terme de la Grande-Bretagne est un anti-intellectualisme évident et complaisant. On ne peut découvrir les mérites de premier ordre, s’il y en a, de tels diagnostics qu’en regardant réellement.

Le problème permanent de l’idéologue, donc, est qu’il ou elle oublie que le succès politique dépend d’un appel à des personnes beaucoup moins intéressées par les idées qu’elles ne le sont. Un obstacle plus subtil est que les idéologies politiques globales ne sont pas le genre de choses qui devraient être perfectionnées à l’avance, mais évoluent plutôt en tandem avec l’exercice réel du pouvoir. Beaucoup des principes durables du thatchérisme n’étaient pas des caractéristiques établies de son répertoire politique avant son deuxième mandat.

L’homme ordinaire fait face à des défis différents. Il est célèbrement discriminé par les membres du Parti conservateur, qui, comme tous les membres de partis, accordent une grande importance à la pureté idéologique. Le danger plus pressant cette fois-ci est que la normalité légère en contenu peut sembler une réaction sous-alimentée à l’ampleur de la défaite électorale subie par les conservateurs en juillet. Ce sont des activités mieux adaptées à l’idéologue, mais l’homme ordinaire doit s’engager dans la prétention du mieux qu’il peut.