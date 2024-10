Si la production culturelle de la Grande-Bretagne mène le monde dans quoi que ce soit, c'est dans l'imagination de dystopies sombres qui ne sont que des versions élaborées de la vie britannique contemporaine : la ligne allant de 1984 à Children of Men est tracée à travers une relation particulière, à contrecœur passive, avec un État de Westminster étouffant, dans lequel les niveaux de vie en déclin sont acceptés avec lassitude, et l'autoritarisme de l'État est voilé par un boosterisme névrotique et patriotique vide.

De 1948 à aujourd'hui : des vies britanniques entières pourraient être passées à ne connaître que le déclin. Que l'humeur nationale précédant ce Budget ait été celle de la trepidation n'est pas uniquement le produit de l'oreille de tin du gouvernement Starmer pour les communications politiques ; cela reflète simplement la réalité que l'économie britannique à bas salaires et à faible productivité est le produit de décennies d'échecs politiques, et qu'il y a peu de perspectives immédiates que le gouvernement travailliste déjà extrêmement impopulaire sorte la Grande-Bretagne de sa spirale descendante. Comme le souligne l'excellent récent sondage de Tom Hazeldine dans le New Left Review sur l'économie politique de la Grande-Bretagne, en remportant le soutien de seulement 20 % des électeurs britanniques lors de l'élection, Starmer est entré en fonction avec "la part de vote la plus basse qu'un gouvernement majoritaire de Westminster ait reçue depuis l'introduction du suffrage universel". Pourtant, le Premier ministre doit déjà regarder en arrière sur ce mince mandat avec une nostalgie affectueuse : le Budget, extorquant 40 milliards de livres supplémentaires de taxes à la main-d'œuvre à bas salaires de la Grande-Bretagne pour extraire — peut-être — 1 % de croissance du PIB, n'est pas susceptible de l'améliorer.

Le gouvernement travailliste ne peut pas restaurer les conditions de la démocratie sociale d'après-guerre parce que la base sous-jacente de cette économie, une forte base industrielle nationale, n'existe plus. Comme l'observe le livre de 2021 sur le Nord de l'Angleterre de Hazeldine, la puissance économique de la Grande-Bretagne devenue un gouffre de bien-être, la région "est tombée d'un piédestal unique, celui de la première région industrielle du monde, et est tombée plus bas que ne l'exigeait la conjoncture économique mondiale. La contribution de l'industrie à la production nationale au Royaume-Uni est restée à plat à seulement 10 % depuis 2007, à peine un tiers du chiffre pour l'Allemagne et une proportion également plus petite que pour d'autres économies comparables." Le résultat est une anomalie bizarre, l'équivalent national de posséder un Pays-Bas ou un Rhin et de choisir non seulement de le laisser sous-développé, mais de l'un-développer activement. La désindustrialisation du Nord a été un choix conscient fait par les gouvernements successifs de Westminster, pariant sur la prospérité future de la Grande-Bretagne sur une combinaison de financiarisation centrée sur Londres et d'enchevêtrement dans une économie mondiale globalisée. Pourtant, les risques de la financiarisation ont été révélés par le crash de 2008, dont la Grande-Bretagne ne s'est jamais remise ; le prix total de la mondialisation, dans un monde maintenant en déglobalisation rapide glissant vers le conflit entre les grands empires industriels, n'apparaît que maintenant.

Les Trentes Glorieuses, qui ont permis l'expansion de l'État-providence que la Grande-Bretagne ne peut plus se permettre, étaient un produit limité dans le temps de la Seconde Guerre mondiale, sauvant l'économie britannique, ne serait-ce que temporairement, de la grande dépression des années trente. Le grand pari national sur la mondialisation financiarisée initié par Thatcher et accéléré par les gouvernements successifs des deux partis était lui-même une tentative de relancer l'économie vacillante dont la Grande-Bretagne avait hérité, une fois que des décennies de reconstruction d'après-guerre avaient suivi leur cours. C'était une forme drastique de chirurgie expérimentale que le patient est peu susceptible de survivre. Au lieu d'investir dans la modernisation industrielle, Thatcher et ses successeurs ont gaspillé des richesses naturelles, telles que le pétrole de la mer du Nord, pour subventionner la vente des composants essentiels de l'économie britannique au capital international. Les nationalistes écossais, convaincus qu'ils auraient investi la richesse pétrolière de la mer du Nord plus judicieusement que Westminster, sont difficiles à réfuter : le bref sursaut de prospérité créé était analogue à celui des baby-boomers libérant des capitaux de leurs maisons pour financer une croisière mondiale, et montrait un mépris équivalent pour les chances de leurs descendants. Le résultat, comme l'observe correctement Hazeldine, est que la Grande-Bretagne est "le pays le moins bien placé parmi les pays de l'OCDE pour affronter" les tempêtes à venir, ayant "entré une période de déclin économique marqué par rapport aux autres pays du G7 et de l'OCDE", un déclin relatif rendu tangible pour les électeurs britanniques à chaque vacances à l'étranger.

Les résultats de ce déclin sont désormais palpables dans chaque aspect de la vie britannique : dans l'augmentation des coûts de la santé menant d'une manière ou d'une autre à des services en déclin, et le rituel national qui en découle des appels matinaux à des réceptionnistes désinvoltes pour rivaliser pour une fenêtre étroite d'attention médicale — et son corollaire, le voyage d'une journée aux urgences, une tentative désespérée de contourner le système du NHS qui doit lui-même peser lourdement sur la productivité nationale.

Le nuage de misère de la Grande-Bretagne prend une forme concrète dans les rues commerçantes provinciales d'une tristesse sans atténuation, où les magasins fermés sont ponctués de boutiques de vape, de réparateurs de téléphones et de coiffeurs n'acceptant que des paiements en espèces, dont la légalité douteuse est laissée inexplorée par un État désespéré de récupérer des revenus ; en effet, même Oxford Street n'est plus qu'une autre rue commerçante provinciale désolante. Le modèle économique de notre classe dirigeante est tellement engagé dans l'emploi à bas salaire plutôt que dans l'investissement que le gouvernement conservateur a importé presque 4 % de la population du pays au cours des deux dernières années juste pour occuper les caisses et livrer des repas à vélo, gonflant les chiffres du PIB brut grâce à ce qui a été justement qualifié de « quantitative easing humain », même si les prélèvements qui en résultent sur le logement, l'infrastructure et la stabilité sociétale érodent ce qu'il reste du contrat social britannique.

En effet, dans ce paysage sombre de déclin tangible, où The Telegraph conseille aux jeunes d'émigrer avec une rationalité froidement indiscutable, le contrat social britannique est littéralement une blague. Au cours de l'année écoulée, des amis aux opinions autrement impeccablement libérales m'ont transmis le meme du « contrat social britannique », le produit culturel archétypal de la droite en ligne plus jeune de la Grande-Bretagne, dans lequel un diplômé travailleur est écrasé par les impôts pour soutenir des retraités dans le confort et des migrants dans le logement social. De même, des amis travaillant dans les politiques rapportent un changement soudain d'attitudes chez des collègues libéraux jusqu'alors, leur ire se concentrant particulièrement sur la distribution de logements sociaux à Londres à une classe dépendante économiquement inactive. Bien que ces observations soient anecdotiques, elles reflètent des tendances sociales plus larges. La Grande-Bretagne est tout simplement un pays pauvre : 43 % de la population gagne trop peu pour payer l'impôt sur le revenu. Alors que l'économie britannique se flétrit, le fardeau fiscal pèse de plus en plus sur une classe professionnelle de plus en plus réduite, ses membres les plus jeunes étant déjà écrasés par les prêts étudiants et la hausse des coûts du logement, dont le sentiment croissant de désespoir face à des attentes déclinantes se transforme rapidement en colère contre l'État britannique.

Les émeutes ethniques de l'été, comme le Mur Rouge du Brexit, ont fourni à Westminster une démonstration vigoureuse de la colère de la classe ouvrière post-industrielle du nord de l'Angleterre face au règlement politique actuel ; pourtant, comme pour tout régime défaillant, ce sont les diplômés de la classe moyenne désabusés qui représentent la plus grande menace pour sa stabilité. Comme même The Times, cataloguant l'émigration de la jeunesse britannique vers Dubaï, peut l'observer : « Quelle valeur ont réellement les valeurs britanniques lorsqu'elles sont attachées à un État qui semble échouer au ralenti, peu importe quel parti est au pouvoir, est une question que peu d'entre nous veulent poser. » Significativement plus pauvres que leurs homologues aux États-Unis, en Australie ou au Canada, les jeunes de la classe moyenne britannique n'ont qu'à passer des vacances en Europe pour observer la qualité de vie nettement supérieure, l'infrastructure fonctionnelle et les villes prospères de nos voisins les plus proches. Être un jeune Britannique de la classe moyenne, c'est être payé trop peu pour justifier les taux d'imposition marginaux actuels, et être imposé trop pour justifier le domaine public sordide et de plus en plus inhospitalier. Le discours sur le logement social si répandu chez la droite plus jeune offre peu de solutions au-delà d'une redistribution explicitement nativiste : tout comme le montre l'importation de travailleurs de soins du Tiers Monde, la Grande-Bretagne dépend de la migration à bas salaire pour maintenir l'État-providence en vie, pourtant l'expansion de l'étreinte de l'État-providence au-delà de la communauté nationale menace la survie de l'ensemble de la structure par le retrait du consentement populaire. Cette dynamique sera l'un des champs de bataille politiques les plus turbulents de l'avenir proche, pourtant le budget de Reeves a évité d'y faire face, encore moins de le résoudre.

Il y a une décennie, la colère des milléniaux face à l'économie sociale vacillante de la Grande-Bretagne a donné naissance à la brève floraison de la gauche corbyniste, qui s'est depuis évaporée en tant que force politique, ne laissant qu'un podcast et une poignée de députés travaillistes de mauvaise qualité comme témoignage de cette époque oubliée. Comme dans toute l'Europe et le reste du monde occidental, cette énergie anti-systémique se regroupe désormais, parmi la génération zoomer, dont toute la vie a été marquée par la stagnation économique et la lente désintégration sociétale, sur la droite politique. Pourtant, même ici, la droite politique existante de la Grande-Bretagne n'offre aucune solution crédible au lent déclin économique du pays, le parti réformiste insurgé proposant au nord de l'Angleterre le même thatchérisme qui a détruit son économie. De même, les deux rivaux à la direction du Parti conservateur passeront le vote d'Halloween à rivaliser pour invoquer le fantôme de la Dame de fer, dans un acte de nécromancie politique visant un membership qui va bientôt la rejoindre dans l'Autre monde.

En l'absence d'autres idées, le Parti travailliste s'engage à retrouver le boom d'après-guerre, le changement climatique adoptant le rôle d'Hitler comme moteur de la régénération nationale : mais contraint par le Trésor et les craintes des coûts politiques tant de l'emprunt que de la fiscalité, il y a peu de perspectives que la nouvelle révolution industrielle verte promise sorte du manifeste électoral pour entrer dans la réalité. Au lieu de cela, en procédant à reculons, la politique climatique du Parti travailliste semble prête à affaiblir la résilience énergétique de la Grande-Bretagne tout en renforçant les économies industrielles d'autres pays, même rivaux. L'engagement de Reeves en faveur d'une « transition verte » qui évite soigneusement l'énergie nucléaire, inversant la direction de voyage d'autres grandes économies, fera de la Grande-Bretagne un leader mondial dans l'art d'être laissé pour compte.

Accablé par des engagements inabordables, avec une base fiscale en déclin, l'État britannique oscille d'une crise à l'autre, devenant plus faible, plus pauvre et moins capable à chaque tournant (c'est, d'ailleurs, la définition même de l'effondrement sociétal). La situation économique est si désastreuse que jouer avec les taux d'imposition n'offre aucune solution significative : les politiciens britanniques devraient plutôt envisager le pays en termes explicitement développementalistes, recréant l'infrastructure essentielle — liaisons de transport, énergie à bas coût, fabrication de biens de base comme l'acier primaire — nécessaire pour permettre à une économie de premier monde de fonctionner dans quelques décennies. Les 100 milliards de livres sterling de dépenses d'investissement promises par le Parti travailliste à travers l'ajustement des règles fiscales, si cela se manifeste réellement et est ciblé de manière sensée, constitue une politique véritablement bonne et un début nécessaire : mais même cette énorme somme pourrait ne pas suffire à rattraper des économies comparables. Dans son excellent nouveau livre, le sociologue historique John A. Hall observe, en utilisant la Corée du Sud comme exemple, que « le développement réussi semble reposer sur une mesure de lien entre la présence de l'État, l'identité nationale partagée et un milieu géopolitique bienveillant ». Malheureusement pour nous, des décennies de gouvernance ratée ont retiré les trois de l'équation.

Au lieu de cela, l'État britannique se précipite vers une ère de crise historique pour laquelle il est manifestement mal préparé ; en effet, le seul sens d'urgence montré par Westminster est de s'enfoncer plus profondément et plus durement dans la tempête à venir, comme s'il cherchait inconsciemment sa propre mort. La seule fonction de l'État britannique est de maximiser la sécurité et la prospérité du peuple britannique ; lorsqu'il cesse de le faire, il a perdu sa légitimité. Comme les réactions aux révélations de Southport d'hier, même parmi le centre-droit, le soulignent, l'État britannique perd rapidement cette légitimité : il y a peu de choses dans le Budget pour la restaurer. « Il incombe à ce Parti travailliste, à ce gouvernement travailliste, de reconstruire la Grande-Bretagne une fois de plus », a déclaré Reeves, ajoutant que s'opposer à son Budget signifie « choisir plus d'austérité, plus de chaos, plus d'instabilité » — pourtant, l'austérité, le chaos et l'instabilité semblent désormais intégrés dans l'avenir proche de la Grande-Bretagne. Le temps de reconstruire la Grande-Bretagne viendra bientôt, mais il est douteux que le Parti travailliste survive au pouvoir assez longtemps pour prendre les rênes.