Walter Scott a écrit que l’épée use le fourreau, comme le cœur use la poitrine, et tout ce qui vit doit respirer, et l’amour lui-même doit se reposer ; et notre contemporain, Tom Ropelewski, a également conclu son film de 1990 Madhouse, avec la phrase de Kirstie Alley : ‘après la guerre nucléaire, seules deux choses resteront, des cafards et des invités’.

Un quart de siècle plus tard, Seattle distribue maintenant des drogues dures et des accessoires gratuitement, à quiconque les demande. New York importe des immigrants illégaux et les loge dans des hôtels, et le gouverneur de Californie veut verser des ‘allocations de chômage’ aux immigrants illégaux.

Les générations futures, avec un intérêt de kibbitzer pour notre histoire, opineront que nous étions aussi fous, et par intermittence chanceux, que toute autre civilisation perdue : Nous serons compris comme un avec Ninive et Tyr, mais aussi avec les chasseurs-cueilleurs du Nord-Ouest Pacifique, faisant de notre mieux tout en luttant non seulement contre la Nature et les déprédations, mais aussi contre notre propre nature.

Notre folie millénaire sera-t-elle considérée comme plus sauvage que le massacre annuel de 20 000 victimes par les Aztèques ; notre économie plus absurde que la destruction par les Haida de surplus à travers les immolations du Potlach ? Notre mutilation génitale des enfants sera-t-elle perçue comme moins sauvage que les clitoridectomies de l’Islam ou la sub-incision des tribus africaines ? La proclamation féroce de la gauche de la primauté de l’avortement, du transsexualisme et de la non-procréation est la prière propitiatoire : ‘Je renoncerai à mon droit à la progéniture : mais épargne-moi.’ Leur prière est la reconnaissance que quelque chose ne va pas terriblement.

Les gens dans un état de panique (par opposition à une simple ‘peur’) chercheront une cause supportable proche. Pour les Israéliens de gauche, ce n’est pas la sauvagerie de l’Iran et la redécouverte par le monde de la haine des Juifs, c’est Netanyahu ; pour le libéral américain, ce n’est pas la décomposition des villes, mais Trump. Pour le monde entier, ce sont les Juifs. L’enfant abusé prend toujours le parti de l’abusé contre le parent passif, car le parent passif a prouvé qu’il ou elle était trop faible ou peu disposé à offrir une protection à l’enfant.

La civilisation mourante, comme l’individu mourant, affichera des symptômes cohérents avec ceux de ses prédécesseurs en déclin. Machiavel écrit que le traitement d’une maladie à ses stades préliminaires serait simple si un diagnostic pouvait être correctement établi ; mais lorsque la maladie progresse suffisamment pour s’être ‘déclarée’, le traitement devient difficile.