Le Royaume-Uni et l’Empire Habsbourg ont tous deux fait face à l’assaut de la politique européenne de la fin du 19ème siècle : le nationalisme croissant avec les politiques identitaires qui en résultent sur la langue, l’éducation et l’emploi, et le conflit de classes. Tous deux ont vu des demandes de solutions basées sur le partitionnement, et tous deux ont été soumis aux rigueurs de la Première Guerre mondiale. Mais ils ont fait face de manière très différente.

L’Autriche-Hongrie a vacillé de crise en crise alors qu’elle tentait de faire face à ce que l’historien Steven Beller appelle un ‘mélange de sorcières’ de demandes et de haines concurrentes. Vienne cherchait à maintenir le contrôle à travers une série de ‘compromis’ en Croatie, en Moravie, en Bucovine et en Galicie. La gouvernance, comme l’a un jour fait remarquer le vétéran Premier ministre de la Cisleithanie, le vicomte Eduard Taaffe, était une question de maintien des divers groupes dans un état de ‘mécontentement bien tempéré’. Par exemple, le ‘compromis’ avec les Polonais se faisait au détriment de leur domination sur les Juifs et les Ruthènes de Galicie. Le parlement était un zoo. La capitale, qui abritait une énorme population immigrée, en particulier des Slaves de toutes les parties de l’Empire et des Juifs, notamment de Galicie, a également engendré un discours xénophobe et antisémite virulent. Il n’est pas surprenant que le satiriste viennois Karl Kraus ait qualifié l’empire de ‘Laboratoire de la destruction mondiale’.

Le Royaume-Uni a beaucoup mieux réussi à gérer les tensions entre ses territoires. La plupart des îles britanniques ont développé une forme de politique idéologique, plutôt que nationale : les Conservateurs, les Libéraux et plus tard le Parti travailliste ont obtenu du soutien dans trois des quatre nations. Ce n’est qu’en Irlande, où les différences entre catholiques et protestants continuaient à jouer un rôle majeur, que le nationalisme est devenu dominant. Mais, malgré leurs meilleurs efforts pour obstruer et perturber le parlement, les nationalistes irlandais n’ont jamais réussi à plonger Westminster dans le même état de confusion que celui infligé par les nationalistes tchèques, polonais, slovènes, italiens et même allemands au Reichsrat à Vienne.

De plus, contrairement à l’Empire des Habsbourg, qui s’est effondré en 1918, le Royaume-Uni est sorti de quatre années de conflit lors de la Première Guerre mondiale en tant que vainqueur, ne perdant que l’État libre d’Irlande dans son sillage. Six des neuf comtés d’Ulster sont restés au Royaume-Uni. La partition a été traumatisante, c’est sûr, mais elle est restée un événement largement contenu qui n’a pas beaucoup affecté le reste de l’Europe. En fait, la séparation des 26 comtés a été rendue possible par la victoire britannique sur l’Allemagne, car il était difficile d’envisager comment un État séparé sur le flanc occidental présenterait un défi militaire immédiat.

Malgré le succès relatif du modèle britannique, comparé à ses alternatives européennes, la demande de reconnaissance nationale a augmenté tout au long de la fin du 20e siècle. En Irlande du Nord, l’introduction d’un parlement dévolu en 1920 a facilité la discrimination contre la population catholique. Après la fin de la guerre froide, et le passage apparent des menaces stratégiques pour le Royaume-Uni, le Premier ministre Tony Blair a introduit la dévolution en Irlande du Nord, en Écosse et au Pays de Galles. Il y avait maintenant des organes représentatifs de l’autre côté de la mer d’Irlande, de l’autre côté de la rivière Wye, et au-delà du Tweed, qui s’occupaient des questions non ‘réservées’ à Westminster. Certains, comme le secrétaire d’État fantôme pour l’Écosse, George Roberston, ont prédit que ‘la dévolution tuera le nationalisme sur le champ’.

L’Ausgleich britannique était également déséquilibré. Il donnait une expression au nationalisme de seulement trois des quatre nations. L’Angleterre n’avait pas d’assemblée parlementaire séparée, et politiquement, elle était définie par son absence de dévolution. Toutes les lois de l’Angleterre étaient votées par des représentants des quatre nations, mais le pays n’avait pas son mot à dire sur les lois adoptées par les assemblées dévolues. La plus grande nation semblait être laissée de côté.