Pendant la majeure partie de l’histoire humaine, les pôles Nord et Sud étaient littéralement et métaphoriquement aux extrémités de la Terre, visités uniquement par des aventuriers intrépides comme Amundsen ou Scott. Cependant, maintenant, des navires militaires et commerciaux se dirigent vers ces latitudes lointaines — et pour de bonnes raisons. Sous la glace, après tout, ces endroits offrent des richesses, en pétrole, en gaz, en minéraux et en poissons, même s’ils s’avèrent de plus en plus vitaux pour les communications numériques également.

Pour être plus précis, une grande partie de cette aubaine appartient en théorie non pas aux pingouins, ni même à l’humanité, mais au gouvernement de Sa Majesté. Considérons les chiffres. Une nouvelle découverte dans le Territoire britannique de l’Antarctique pourrait contenir plus de pétrole que l’ensemble de la production de la mer du Nord au cours des cinq dernières décennies, tandis que les plus grandes réserves de poissons du monde se trouvent également aux pôles.

Pourtant, nous ne devrions pas nécessairement nous attendre à ce que la Grande-Bretagne devienne soudainement un autre membre de l’Opep du jour au lendemain. En dehors des obstacles juridiques — il existe des règles strictes concernant l’exploitation industrielle aux pôles — il n’est pas clair si Londres pourrait protéger ces territoires éloignés même s’il le voulait. Avec des rivaux en embuscade, et des investisseurs étrangers qui se précipitent déjà avec leurs propres revendications, la Grande-Bretagne risque de perdre, surtout lorsque ses dirigeants semblent si peu disposés à protéger leurs possessions à l’étranger.