Le comportement inapproprié de l’élite est le fil d’Ariane, le thème unificateur, qui traverse l’œuvre d’Alan Hollinghurst. De son premier roman, The Swimming-Pool Library, à son dernier ouvrage, Our Evenings, ses personnages ont tendance à être des privilégiés — ou des parvenus bourgeois avec une vue de près sur leur milieu — qui se livrent à toutes sortes de méchancetés.

Trop souvent, un mélange de carriérisme et de cynisme les pousse à s’engager dans les causes les plus réactionnaires, qui, amplifiées par la presse à sensation, entraînent des conséquences sociales désastreuses. Les enjeux varient, oscillant entre une pruderie bien-pensante et une violence de skinheads dirigée contre les homosexuels et les minorités raciales. Hollinghurst, bien sûr, est trop intelligent pour nous accuser d’une causalité simple. Il travaille par implication et omission. Associé à cette habitude d’esprit à la James se trouve un scepticisme très anglais envers la théorie.

Mais la théorie est une chose, la moralité en est une autre. Le premier roman maniéré et flamboyant de Hollinghurst déborde indéniablement de cela. The Swimming-Pool Library n’est rien de moins qu’un acte d’accusation des lacunes morales de la classe dirigeante britannique. Situé en 1983, le roman se déroule dans un monde de promiscuité pré-lapsaire avant que le sida ne consume définitivement la scène gay. Juste en bas d’Oxford et n’ayant pas vraiment besoin d’un emploi, William Beckwith, un aristocrate svelte dans la vingtaine, peut en profiter pleinement — ‘les circuits sexuels aiguisés des discothèques, des pubs et des cottages’ — grâce à la fortune de son grand-père, prématurément remise à lui pour éviter les droits de succession. Son ennui aristocratique est compensé par son penchant pour le sexe prédateur avec des subalternes, des hommes ‘bien plus pauvres et moins brillants que lui — plus jeunes aussi. Je ne pense pas que [Will] ait jamais couché avec quelqu’un ayant un diplôme. Ce sont toujours ces raids sur les inarticulés.’ Son désir est celui des classes possédantes. ‘Je dois l’avoir’ est le refrain de Will, et ce qu’il veut, il l’obtient généralement.

Une rencontre avec un pair queer, Charles Nantwich, dans des toilettes publiques aboutit bientôt à une amitié. Plutôt séduit par Charles et son club, une institution heureusement démodée pleine d’hommes de ‘fantastique ancienneté’, Will accepte d’écrire sa biographie. Et ainsi, dans une scène clé, Will tombe sur une découverte étonnante dans les journaux de Charles. La vie du pauvre homme, apprend-il, avait été détruite par un politicien conservateur en pleine ascension, qui avait suscité une panique morale autour de l’homosexualité après que Charles ait été surpris en train de solliciter. Si cela n’est pas assez horrible, il s’avère que la personne derrière tout cela était en fait le grand-père de Will. L’existence gaiement désinhibée de Will, en d’autres termes, avait toujours été soutenue par les bénéfices du péché originel de l’oppression gay.