J’ai traité des dizaines de victimes du terrorisme, des soldats traumatisés et des familles endeuillées, depuis que j’ai déménagé à Jérusalem en tant que psychologue en 1986. Je pensais avoir tout vu. Neuf amis et voisins assassinés par des kamikazes, des fusillades à la volée et des coups de couteau ; et un enfant, le fils d’un cher ami, tué à coups de barre. Mais cette année a été la plus douloureuse en mémoire.

Je ne dis pas cela à la légère : les Israéliens, dans la soixantaine comme moi, ont traversé les rations alimentaires et les batailles du Sinaï des années cinquante ; la guerre des Six Jours dans les années soixante ; la guerre du Yom Kippour presque fatale des années soixante-dix ; la guerre du Liban et la première Intifada des années quatre-vingt ; les attentats à la bombe dans les bus et l’assassinat de Rabin des années quatre-vingt-dix ; la décennie du millénaire des attentats-suicides et la seconde guerre du Liban ; et la montée de Hamas et du Hezbollah dans la seconde décennie avec leurs terrifiantes salves de roquettes. C’était plus ou moins la même chose dans la troisième décennie jusqu’à ce que le même se transforme en inimaginable le 7 octobre.

Un pogrom sur notre terre, le seul sanctuaire d’un peuple ancien. Et ainsi le cycle douloureux de l’histoire juive est revenu et notre illusion de sécurité a été brisée. Mais Israël survivra. Non seulement parce que nous avons une armée puissante, un système qui récompense l’innovation et la créativité, une population hautement adaptable, ou une population profondément interconnectée qui peut agir comme une famille dysfonctionnelle à neuf heures du matin et comme une bande de frères à midi. Nous avons quelque chose d’autre en plus.