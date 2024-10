Ce ne sont pas seulement les enfants. Avec des titres comme Deep Work et Stolen Focus, il existe désormais une industrie de livres de développement personnel commercialisés pour aider les gens à échapper aux distractions éphémères de l’ère de l’information. Pour le dire autrement, la thèse de Dreher sur la nécessité de revitaliser nos sens spirituels n’est pas seulement convaincante — mais peut également être considérée dans un contexte plus large de distraction de masse presque permanente.

Sur des plateformes comme TikTok, l’« hyperstimulation » est une explication courante du problème. Une forme d’auto-diagnostic particulièrement populaire pour les mères de jeunes enfants, je peux certainement sympathiser avec l’épuisement qui descend à la fin d’une journée passée à gérer les questions, les demandes et les crises qui caractérisent la parentalité. Cela dit, il est difficile d’éviter le soupçon que ces personnes aggravent le problème : en passant une grande partie de leur temps à faire défiler et défiler, gardant leur esprit constamment en ébullition, sans jamais se fixer sur un seul sujet. Pas étonnant qu’elles se sentent épuisées au moment du coucher.

The Atlantic a récemment publié un long essai déplorant le déclin de la lecture longue parmi les étudiants universitaires, s’appuyant sur les expériences de plusieurs éducateurs. Bien que cela soit certes anecdotique, j’ai entendu des préoccupations similaires de la part d’enseignants et d’académiques. Même en tenant compte d’un certain degré de grognement de la part des « jeunes d’aujourd’hui », leur plainte essentielle semble tout à fait plausible. Quiconque en doute n’a qu’à lever les yeux de X ou d’Instagram la prochaine fois qu’il est dans un bus ou un train avec des adolescents. Vous ne verrez pas beaucoup de livres, et peu de Kindles non plus. Pas que les adultes soient beaucoup mieux. Je suis continuellement étonné de voir à quel point les parents ignorent simplement leurs enfants au profit de leurs téléphones.

Living in Wonder aborde tout cela dans un chapitre intitulé “Attention et prière” — mais encore une fois, les sceptiques religieux n’ont pas besoin de lever les yeux au ciel. Une grande partie de ce que Dreher discute ici n’est pas spécifique à la pensée religieuse. Citant Iain McGilchrist, un polymathe distingué, l’auteur affirme que “la façon dont vous prêtez attention” au monde change ce que vous y trouvez.

Évidemment, l’argument ici n’est pas que le monde physique change littéralement en fonction de la disposition psychologique de l’observateur. Plutôt, l’idée est que notre capacité à remarquer des choses importantes — une fleur, un oiseau, les états émotionnels et les besoins de nos amis et de nos familles — est une compétence acquise, et que nous négligeons à nos risques et périls. Matthew Crawford, un autre défenseur de l’abandon du virtuel, et à qui Dreher fait largement référence, l’a formulé ainsi en janvier 2023 : “Lorsque l’axe du proche et du lointain est effondré, je peux être n’importe où, et je constate que je ne suis rarement dans un endroit particulier. Être présent avec ceux avec qui je partage ma vie est alors une option parmi tant d’autres, et probablement pas la plus amusante à tout moment donné. Il est difficile d’être reconnaissant envers les êtres chers lorsqu’ils interrompent constamment mon fil.”

Si, en résumé, nous nous laissons emporter par la sensation et la nouveauté, nous perdons de vue ce qui compte vraiment. Dreher comprend clairement cela, décrivant à un moment donné une règle de prière stricte exigée par son prêtre de paroisse. Obligeant l’écrivain à passer une heure chaque jour en contemplation silencieuse, l’exercice était censé l’aider à retrouver sa concentration perdue. En tant que personne qui, comme Dreher, est assaillie par une curiosité mal disciplinée et variée rendue possible par Internet, je ressens sa douleur.