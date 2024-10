Pour avoir une chance de survie, ils devront séduire trois groupes d’électeurs. Dans le Sud, ils ont perdu une grande partie de leurs sièges au profit des Libéraux-Démocrates. Dans les Midlands et le Nord, un grand nombre ont fait défection vers le Parti travailliste et il y a une forte concurrence de la part de Reform, qui se classe deuxième dans près d’une centaine de sièges. Et le troisième groupe, les électeurs de première fois, n’ont jamais été particulièrement intéressés au départ ; mais s’ils n’attirent pas les jeunes, la démographie les condamnera. Ainsi, tout nouveau leader doit proposer un programme suffisamment innovant pour séduire les jeunes électeurs, tout en attirant à nouveau les deux groupes de déserteurs.

Que faire alors, si ce n’est des réductions d’impôts ? Certainement, le nouveau leader ne devrait pas imiter Farage et parler de réduire l’immigration. Les électeurs ne sont probablement pas prêts à oublier que le parti a promis cela comme le motif principal de ‘réaliser le Brexit’, après quoi l’immigration a explosé. Par conséquent, il y aurait ce que nous pourrions poliment appeler un problème de crédibilité. De même, ceux qui ont fait défection vers les LibDems et qui ont été repoussés par la morale de base des réductions d’impôts sont très susceptibles de réagir de manière similaire à un message qui désigne les immigrants comme boucs émissaires des difficultés fiscales de la Grande-Bretagne. De plus, la raison principale de ne pas copier Farage est que le faire jouerait directement dans son agenda d’absorption du parti Tory dans son mouvement. Il n’aurait pas pu exprimer cela plus clairement qu’il ne l’a déjà fait : ‘Tuez les Tories.’

Bien sûr, les prétendants pourraient faire ce que le Parti travailliste a fait dans l’opposition : dire le moins possible et regarder pendant que le gouvernement trébuche d’un fiasco à l’autre. Le Parti travailliste n’a pas eu le meilleur départ dans son mandat, et donc regarder et critiquer sera en effet tentant. Mais cela devrait être évité. D’une part, tous les autres partis d’opposition joueront ce jeu, et chacun a un public différent mais très ciblé, plus réceptif à un message bien ajusté. Les jeunes irrités par une nouvelle décision gouvernementale seront attirés par les Verts qui auront sauté sur l’occasion. Les électeurs travaillistes écossais en colère à cause des fermetures d’usines seront enclins à revenir vers le SNP nouvellement dirigé. Ces électeurs travaillistes dont l’identité est liée aux priorités traditionnelles de soin et de compassion, déjà irrités par l’annulation de l’allocation de chauffage d’hiver, seront récupérés par les LibDems se positionnant comme la conscience du Parti travailliste. Ces électeurs travaillistes dans les circonscriptions du Red Wall, déjà désespérés que Keir Starmer ne les ait remarqués qu’en raison de leur propension à faire des émeutes, seront des cibles privilégiées pour Reform. Quoi qu’il en soit, aussi tentant que cela soit de rejoindre le chœur de dérision face à l’acceptation ministérielle de vêtements élégants de la part des donateurs travaillistes, cela risque de raviver des souvenirs de papiers peints luxueux, d’étangs à canards et de fêtes Covid. Mieux vaut ne pas le faire.

Heureusement, il existe un agenda évident, éprouvé et testé qui, de manière étonnante, le nouveau gouvernement n’a pas encore adopté. La Grande-Bretagne est déchirée par des inégalités régionales bien plus larges que partout ailleurs en Europe. Nous ne sommes plus une seule nation, alors que le Pays de Galles, l’Irlande du Nord, la plupart de l’Angleterre provinciale et une grande partie de l’Écosse se sont de plus en plus éloignés de Londres et de quelques villes dorées voisines. Nous savons que c’est une politique attrayante puisque c’est ce pour quoi Johnson a été élu aux côtés du Brexit : ‘réduire les inégalités’. Le problème est qu’il n’a rien fait à ce sujet jusqu’en 2022, lorsqu’il l’a délégué à Michael Gove. Aidé par Andy Haldane, Gove a élaboré une stratégie détaillée qui est restée non mise en œuvre parce qu’elle a été bloquée par le Trésor. Comme Andy Street, Gove a supporté le coût du dogmatisme du Trésor, mais s’est loyalement abstenu de démissionner par frustration. Évidemment, le nouveau leader devra s’excuser pour certains échecs du gouvernement précédent, mais aucun des candidats n’est personnellement entaché par celui-ci.