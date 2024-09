Les jeunes mijotaient dans ce chaudron idéologique lorsqu’un nouveau conflit a émergé en Somalie. La chute du gouvernement du fort Mohamed Siad Barre en 1991 a créé un vide de pouvoir et une guerre civile qui a duré une décennie. Finalement, le désir de paix et d’ordre du peuple somalien a conduit à l’essor de l’Union des tribunaux islamiques (ICU). Ce groupe, fondé par des érudits religieux, a établi une apparence de loi et d’ordre dans la capitale Mogadiscio et a réussi à chasser les seigneurs de guerre soutenus par la CIA du pays d’ici 2006. À Lisson Green, cela était une raison de célébration. Une nouvelle génération de musulmans britanniques avait grandi avec des récits de djihadistes occidentaux et de leurs aventures passionnantes en Afghanistan, en Bosnie et en Tchétchénie, et ils étaient désireux de les imiter. Soudain, ils ont vu leur opportunité en Somalie.

Ils ont été encouragés dans cette voie par Abdul Majid, un local somalien-britannique franc qui a attiré de nombreux jeunes dans son orbite, notamment Bilal Berjawi, qui fréquentait le même club de jeunes qu’Abdullah. Berjawi était un cogneur au visage de pug avec une voix semblable à celle de Beckham et une réputation de combattant. Il a attiré un cercle de garçons du club de jeunes et ils ont voyagé en Somalie en 2007.

Certains ont décrit les temps sous l’ICU comme idylliques. Certains, comme Mohammed Ezzouek, y sont allés en prétendant vouloir étudier l’islam et vivre sous la loi islamique. Mais les bons moments n’ont pas duré. Le gouvernement éthiopien, alarmé par la présence de l’ICU à sa frontière, les a chassés de Mogadiscio et a réarmé les seigneurs de la guerre qui étaient de retour dans la capitale d’ici la fin de l’année. Cette attaque contre l’ICU a radicalisé sa branche jeunesse et elle s’est ensuite séparée en tant qu’organisation distincte connue sous le nom de Harakat al-Shabaab al-Mujahideen — le Mouvement des Jeunes Mujahideen, ou al-Shabaab pour faire court. Et alors qu’ils se lançaient dans une guerre contre les Éthiopiens, al-Shabaab a déclaré allégeance à al-Qaïda.

Face à cette menace, les jeunes de Lisson Green ont fui la Somalie en essayant d’atteindre la sécurité au Kenya. Une fois là-bas, certains ont été détenus et interrogés, tandis qu’une poignée est retournée au Royaume-Uni après avoir tourné le dos à la fois à la Somalie et à l’idéologie islamiste. D’autres, cependant, sont devenus plus radicalisés. Et parmi eux, Berjawi, qui est devenu un membre à part entière d’al-Shabaab et a prétendument été formé par Harun Fazul, l’homme derrière les attentats terroristes de 1998 en Afrique de l’Est. En effet, Fazul a choisi Berjawi comme le leader du réseau londonien. Au cours des années suivantes, Berjawi est entré et sorti du Royaume-Uni pour collecter des fonds pour le groupe.

Après avoir prouvé sa valeur, Berjawi est devenu un commandant important pour al-Shabaab, jusqu’à ce qu’il soit tué en 2012 par les États-Unis lors d’une frappe de drone, apparemment avec la complicité britannique. Mais Berjawi a laissé derrière lui ceux qu’il a recrutés : en particulier, Mohammed Sakr, Mohammed Emwazi et Alexanda Kotey. Sakr et Emwazi ont tenté d’entrer à nouveau en Somalie en 2009, utilisant une histoire de couverture selon laquelle ils partaient en safari en Tanzanie. En Syrie, Emwazi et Kotey deviendraient les visages occidentaux du Califat.

Pendant ce temps, ceux qui ne pouvaient pas participer au jihad en Syrie ont été recrutés pour mener des attaques terroristes au Royaume-Uni. Michael Adebolajo, un associé de Berjawi qui avait tenté de rejoindre al-Shabaab, a assassiné le soldat britannique Lee Rigby à Woolwich en 2013. Trois ans plus tard, deux étudiants universitaires prometteurs, Tarik Hassane et Suhaib Majeed, ont été condamnés pour leur rôle dans un complot terroriste de l’Isis à l’ouest de Londres ; les deux hommes venaient de Lisson Green ou des environs. Ils avaient agi sous les instructions de Kotey.