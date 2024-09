L’Amérique est en train de périr. Les rues sont inondées de fentanyl et assaillies par l’itinérance, des immigrants illégaux affluent à la frontière, l’anarchie s’étend du Maine à Montecito. Sous la direction des élites d’aujourd’hui, ce pays autrefois grand s’effondre.

C’est le message républicain de 2024. Et il est le mieux articulé par l’homme le plus important du mouvement conservateur, après Donald Trump : Tucker Carlson. Au cours du mois dernier, Carlson a parcouru l’Amérique lors d’une tournée de conférences, visitant 15 villes différentes avec des invités tels que Robert F. Kennedy Jr, Kid Rock et Russell Brand. Les spectacles n’ont pas visité les bastions libéraux comme New York ou Los Angeles, mais des villes où le message trumpien de déclin est non seulement vu et entendu, mais aussi ressenti.

Je le vois à Reading, l’une des villes les plus dangereuses de Pennsylvanie, où la criminalité violente est significativement au-dessus de la moyenne nationale et en augmentation. Son système scolaire est en échec et des bâtiments sont en train de s’effondrer. À l’arène Santander, d’une capacité de 7 000 personnes, des résidents mécontents se pressent pour voir Tucker : s’il y a un uniforme, c’est celui de MAGA, des gilets camouflés et des T-shirts Infowars. Un membre des fidèles me dit qu’il avait déjà assisté à trois de ses spectacles. ‘Il nous comprend juste,’ dit Chris, tenant deux bières. ‘Ce n’est pas un politicien.’