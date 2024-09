Depuis lors, le spectre des montagnes a saturé la culture américaine et est devenu un site mythique de communion avec la ‘réalité’. En 1956, l’écrivain Jack Kerouac a passé 63 jours dans un poste de guet dans les Cascades. L’expérience, qu’il a décrite comme un rite de passage pour les hommes, signifiait ‘se trouver en ne comptant que sur soi-même et ainsi apprendre sa véritable force cachée’. Mais la masculinité de Kerouac n’est pas une défiance envers le monde moderne féminisé ; c’est plutôt une occasion de savourer des plaisirs simples et de rechercher la transcendance. Dans Alone on a Mountain Top, il raconte sa routine quotidienne, y compris une scène de petit-déjeuner touchante : ‘Je préparais de délicieuses crêpes, les mangeant à ma petite table décorée de bouquets de lupins des montagnes et de branches de sapin.’ Les véritables hommes des montagnes n’ont pas peur d’être sentimentaux.

La culture pop est inondée d’allusions à cette noble alliance de virilité et de Mère Nature, si bien que même — ou peut-être surtout — les hommes métropolitains sont contraints de passer leur temps libre à faire des barbecues (la danse ancienne de l’homme et du feu) ou à lancer des haches dans des bars déprimants du centre de Londres. Il y a deux grands idoles dans cette philosophie, et l’obsession des adeptes pour l’un ou l’autre prédit de manière fiable l’extrême de leurs opinions. D’abord, le cow-boy : il y a quelque chose de bon enfant dans ces créateurs de contenu au goût occidental, un sens du plaisir. Ensuite, le Viking — la fixation particulière de notre ami aux cheveux longs, Bull-Hansen ; cette idole se prête aux éléments les plus toxiques de la manosphère, fournissant un angle racial plus fort (et, vous savez, celui du viol et du pillage). C’est beaucoup moins amusant, beaucoup plus auto-important.

Dans les deux cas, ces créateurs s’occupent de performances d’authenticité, jusqu’aux bruits de feu de camp ASMR crépitant avec l’audio. Vous pourriez penser que des influenceurs vendant des fantasmes de la nature sauvage aux citadins est une étrange et nouvelle tumescence de la culture des médias sociaux. Mais il y a un siècle, un Anglais de Stratford-upon-Avon nommé Nello Vernon-Wood faisait précisément cela. En 1906, il s’est réinventé en Tex Wood — apocryphiquement lié aux Texans qu’il a achetés pour déguiser son anglais raffiné, une qualité que les recruteurs de ranchers n’appréciaient pas dans le dur Banff canadien. Il a forgé une carrière en jouant le rôle d’un véritable homme des montagnes, écrivant des nouvelles pour The Sportsman et Hunting and Fishing qui étaient dévorées par leurs lecteurs riches de la côte Est. Elles parlent toutes des vertus de la virilité robuste, honnête et sauvage — mais avec un clin d’œil pantomime à la performativité de l’écrivain, une version amplifiée de Tex lui-même. Il a eu un passage en tant que dresseur d’animaux à Hollywood sur le film de 1935 The Call of the Wild, avant d’essayer de vendre des expériences de rodéo Disneyfiées aux touristes en tant que guide. C’est de cette persona que viennent les histoires.

Le travail de Tex Wood est un portrait charmant de la masculinité montagnarde, dans lequel il est loin d’un idéal masculin simpliste, mais semble toujours sortir vainqueur. Il admet, dans son argot caractéristique, qu’il est plutôt un faible : ‘Personne ne m’a jamais complimenté sur ma silhouette ; en fait, je dois me tenir deux fois au même endroit avant de lancer une ombre.’ Son écriture est une analyse constante de la classe et de la physicalité, où les poseurs bien nés ‘juste sortis de Yale ou Harvard ou de l’une de ces écoles d’apprentissage de l’Est’ subissent des chutes et ne peuvent pas supporter le terrain. Tex traite de la même métrophobie que les vidéos modernes de YouTube, montrant du mépris pour les types de ville sans âme. Il se réjouit de se moquer des ‘pèlerins’ anglais efféminés (clients), ses propres compatriotes, qui ‘se baignaient, se rasaient, se faisaient masser, et prenaient un petit tonique sur leurs cheveux… et allaient en conférence pour décider quel fusil, couteau, jumelles, etc., était le de rigueur pour ce jour-là’.

Dans les codes masculins de Tex se trouvent des valeurs de gentleman : il ne tuera pas un animal pour un trophée, mais utilisera tout ; il est réservé et sans éclat, et généralement gentil avec les femmes. Comme c’est différent de la brutalité viking des Hommes Sauvages de YouTube. Ses écrits parlent de plaisirs simples, d’accomplissements durement gagnés : d’une tête de bête suspendue au-dessus de sa cheminée, il écrit : ‘Personnellement, je me fiche éperdument si vous ou quiconque a un plus gros.’ Et il est prêt à accepter les femmes comme des hommes des montagnes à part entière : dans une histoire, un client hautain, M. Van Dieman, s’en va en ville (‘il devait danser en fantôme à propos de ce que faisait le marché’) et sa femme et ses trois filles sont laissées dans la nature. ‘La plus âgée m’a battu à la carabine,’ écrit Tex, et plus tard dans la soirée, elles ‘nous ont fait danser les jambes écartées’.

Il y a une leçon profonde dans les écrits oubliés de Tex Wood, qui ne se trouve pas sur Google (préparez-vous à un excès de revêtements de sol). Le clin d’œil bardique à la performance, les frasques de genre des courageuses invitées, la douce philosophie ne sont pas sans rappeler l’écriture d’un autre fils de Stratford, plus connu. Pour Wood, la masculinité dans la nature est quelque chose de complètement différent de réaliser votre potentiel alpha ou de résister aux empiétements du féminisme. Il s’agit d’une connaissance de soi, d’une communion avec à la fois les vicissitudes du monde naturel et les ironies de la modernité. Son écriture est si prophétique en raison de sa prise de conscience de l’artifice des valeurs montagnardes : Tex est lui-même un touriste, et dépend des magazines et des esthètes de la côte Est pour vivre ; de même, le YouTuber Mountain Man encourage un détachement de la technologie et de l’industrie tout en émettant directement depuis cela.