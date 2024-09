J’ai vu beaucoup d’un autre type de jeunesse ces derniers mois. Nous avons peut-être atteint la fin de l’été maintenant, mais dans mon propre foyer de filles adolescentes, c’était décidément un ‘été des filles sexy’. Pijamas. Bronzage. Balades à vélo en soirée. Salades de bonbons. Vernis à ongles. Amours. Musique pop. Journées à la piscine. Rentrer discrètement après le couvre-feu. J’avais souvent l’impression que je pouvais tout aussi bien regarder une comédie romantique pour adolescents des années quatre-vingt que de me tenir dans ma propre cuisine entourée de jeunes filles heureuses du lycée. Elles sont encore fréquemment sur leurs téléphones, les utilisant pour communiquer, partager des photos drôles et choisir leurs nouvelles chansons préférées. Mais elles laissent leurs téléphones sur leurs serviettes de plage en courant jouer dans l’eau. Et leurs téléphones vibrent souvent complètement ignorés, tant elles sont absorbées par les conversations avec leurs amis dans la pièce. On ne peut pas toujours en dire autant de moi et de mes amis. Nous recevons peut-être moins de messages, mais nous y prêtons attention immédiatement. Quant aux garçons qui viennent, ils sont similaires aux filles : drôles, audacieux, audacieux et confiants.

Nous pouvons trop remarquer un certain type de jeunesse — fragile, endoctrinée, non critique — uniquement parce qu’elle a été préparée dans une guerre culturelle. Nous voyons ce que nous nous attendons à voir et peut-être que cela explique la vision sombre et myope de la jeunesse que beaucoup d’entre nous ont. Mais qu’en est-il de l’autre point de vue ?

‘C’est leur esprit animal, pas nos arguments éthiques, qui pourrait sauver la génération Z.’

Aucun des visiteurs de l’été ne correspond à la caricature de l’adolescent fragile. Le temps de la ‘fille alternative’ — la gothique ou ’emo’ qui correspond à l’image de fragilité et de sensibilité éthique que beaucoup d’entre nous ont des adolescents — est révolu. La ‘fille basique’ est de retour. Elle est comme un classique adolescent. Elle s’intéresse aux cheveux, aux garçons et aux frappuccinos. Elle est drôle. La basique aime son corps, et elle n’est pas timide pour le montrer. C’est celle dont la vitalité juvénile suinte par ses pores et brille à travers un mouvement décontracté de ses cheveux. Les médias ont travaillé à la rendre démodée, cependant. Démodée, parce que jolie et forte. Mais ‘cool’ évolue rapidement. Et le cool opère toujours — toujours — en rébellion contre la culture hégémonique. Que la ‘fille alternative’ soit encore présentée comme cool par les médias est précisément la raison pour laquelle elle est maintenant démodée. Que les ‘filles alternatives’ soient présentées comme les héros éthiques des films et de la télévision est précisément ce qui les rend ringardes. C’est une sorte de flatterie morale envers les adolescents à laquelle leur vitalité animale résiste. Les milléniaux — quiconque ayant plus de 20 ans, d’ailleurs — qui sont les promoteurs de l’éthique, sont les nouveaux ringards. Restez à jour, Boomer !

De mes observations, j’ai réalisé quelques choses. Tout d’abord, la vanité physique augmente la sociabilité, ce qui aide à former un individu fort, et de cette manière est préférable à la vanité morale, qui est souvent plus laide et plus difficile à guérir. Comme l’a souligné Dorothy Parker, ‘la beauté n’est que superficielle, mais la laideur va jusqu’à l’os.’ La seconde est que l’introspection chez les jeunes est probablement malsaine. L’été des filles sexy, donc, est une bonne chose.

Un groupe de filles sexy et belles dans le monde crée son propre espace sûr. Elles forment une sorte de communauté fermée et veillent les unes sur les autres. Cela s’appelle le ‘code des filles’, et les règles sont assez simples : ne pas s’attaquer aux amours ou aux ex de ses amies, être honnête, même si c’est difficile, et toujours soutenir ses amies. Cette dernière règle est cruciale, et c’est ce qui contribue à ce que les femmes belles soient en sécurité dans le monde. Les hommes bien socialisés aident également à cet égard. Mais typiquement, bien sûr, la socialisation des hommes se produit en réponse à ce que les femmes exigent d’eux. Les filles viennent et partent en groupes. Ces groupes font plus que protéger les jeunes femmes ; ils les rendent puissantes. On ressent leur approche comme une sorte de force de la nature. Elles parlent et rient et attirent tous nos regards, mais elles sont indifférentes à nous. C’est la source de leur pouvoir : ce n’est pas simplement leur beauté ou leur confiance qui les rend inaccessibles. C’est qu’elles semblent vraiment exister sur un autre plan.