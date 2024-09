Pourquoi cela ? Pourquoi

cela ? Une explication est que, bien que certains éléments de la droite aient

réussi à faire campagne sur des questions audacieuses de « valeurs

familiales » — comme l’opposition aux soins de santé pour les enfants

transgenres et à l’enseignement de la théorie critique de la race dans les

écoles — ils ont peut-être commencé à inquiéter les électeurs plus modérés

lorsqu’ils se sont attaqués à des sujets plus populaires, tels que la

disponibilité de la FIV et le mariage homosexuel. Il n’y a pas encore eu

d’élection majeure depuis que la Cour suprême de l’Alabama a rendu son jugement

controversé sur les traitements

de FIV, donc l’impact de cette décision sur la participation électorale et

le soutien aux partis politiques reste à voir.

Mais également,

si les démocrates cherchent à attirer les centristes et les indécis en promettant de renverser les dommages causés aux droits reproductifs, peuvent-ils vraiment être dignes de confiance pour tenir leurs promesses, compte tenu de leur passé ? L’idée générale est que les démocrates sont favorables aux libertés reproductives, tandis que les républicains cherchent à imposer une sorte de dystopie façon La Servante écarlate. Cependant, si l’on dépasse le discours que les politiciens utilisent pour se faire élire et que l’on observe plutôt leurs actions une fois au pouvoir, la réalité est un peu plus nuancée.

Depuis 1980,

la position de la droite chrétienne a évolué, passant d’une posture

principalement apolitique à des positions rigides sur le sujet des droits

reproductifs, rendant difficile pour un politicien républicain pro-choix de

gagner un réel soutien au sein du parti. Susan Cullman a récemment

évoqué la manière dont une personne soutenant les droits à l’avortement

peut être marginalisée au sein du parti. Plus récemment, seule une poignée de gouverneurs

républicains ont promis de préserver les droits à l’avortement dans leurs

États — Maryland, Massachusetts, Vermont et New Hampshire — et tous ces États

tendent à voter démocrate lors des élections présidentielles. Si les

républicains sous Trump cherchent à adopter une position plus modérée sur les

questions de droits des femmes, ils ont encore beaucoup de chemin à parcourir à parcourir.

Cependant, il

y a peu de preuves pour soutenir l’idée que les démocrates sont véritablement

dévoués à la protection des droits reproductifs, au-delà de la nomination de

juges pro-choix à la Cour suprême. Non seulement les présidents démocrates ont

échoué depuis les années 1970 à renforcer les droits à l’avortement, mais ils

ont également souvent été passifs face à la législation qui a entraîné la

fermeture de cliniques. Ils ont traîné

les pieds pour approuver le régime médicamenteux autrefois connu sous le

nom de RU-486 pour l’administration des avortements et n’ont pas cherché à

modifier la loi interdisant aux fonds fédéraux — tels que la couverture

Medicaid — de payer pour les services d’avortement.

Au fil des ans, ces mesures ont progressivement restreint l’accès aux droits reproductifs,

les rendant accessibles principalement à celles qui peuvent se les permettre.

Le parti semble ainsi cyniquement rendre hommage à ces femmes qui votent pour

lui. Après la décision Dobbs en 2023, Joe Biden a tweeté qu’il

« était temps de restaurer Roe v. Wade une fois pour toutes. »

Cela fait maintenant un an et demi, et il n’y a eu aucun suivi concret sur ce

que cela pourrait signifier, comment les démocrates pourraient s’y prendre, et

bien sûr, aucune restauration réelle n’a eu lieu.

Il est également crucial de se rappeler que les droits reproductifs s’étendent bien au-delà de l’accès à l’avortement. Et ces questions plus larges n’ont pas non plus été sérieusement abordées par les démocrates. Cela inclut des enjeux comme le taux de mortalité maternelle — qui augmente à une vitesse alarmante et affecte de manière disproportionnée les Noirs et les pauvres — ainsi que la difficulté pour les communautés rurales d’accéder aux services de soins de santé prénatals. Ce sont des questions qui touchent la classe ouvrière, les vulnérables et les marginalisés — des groupes qui constituaient autrefois la base électorale des démocrates. Pourtant, personne dans le parti ne semble intéressé à en discuter, sans parler d’autres sujets sensibles comme la gestation pour autrui ou la garde d’enfants subventionnée.