Il y a des parties plus macabres du film, mais pour moi, ce moment d’overkill écrasant dirigé contre la figure méprisée de l’âge féminin était le plus horrible. Sue, bien sûr, assure sa propre mort hideuse en tuant Elisabeth. Mais à ce moment-là, elle se soucie moins de sa propre vie que de détruire le présage flasque et enfoncé de son propre avenir. Le corps d’Elisabeth représente tout ce qu’elle craint de devenir, et tout ce qu’elle sera, car Sue est Elisabeth et Elisabeth est Sue.

L’écrivaine Victoria Smith dissèque cette forme particulière de misogynie âgiste dans son livre Hags. ‘Dès le moment où nous naissons femmes,’ écrit-elle, ‘nous sommes conditionnées à nous sentir honteuses, non seulement de notre apparence, de notre biologie et de nos désirs, mais aussi des autres femmes et de notre connexion avec elles.’ Une façon de gérer cette misogynie intériorisée enracinée, soutient Smith, est à travers la ‘haine des vieilles femmes’, qui ‘fournit un moyen d’apaiser cette peur et cette honte en les dirigeant vers la femme âgée.’ La manière enthousiaste dont certaines jeunes femmes ont adopté des termes d’abus pour les femmes d’âge moyen comme ‘Karen’ et ‘terf’? C’est de la haine des vieilles femmes. La jeune femme comprend, à juste titre, qu’en vieillissant en tant que femme, elle devient haïe ; sa défense futile est de haïr plus fort que quiconque.

Mais l’autodestruction commence avec le choix d’Elisabeth de prendre la substance plutôt que d’accepter son propre déclin vers la maturité. Dans une interview à propos du film, Demi Moore a déclaré, avec perspicacité, que ‘ce n’est pas ce qui nous est fait [nous ici étant des femmes] — c’est ce que nous nous faisons à nous-mêmes. C’est la violence que nous avons contre nous-mêmes.’ Et ayant travaillé selon les normes physiques punitives d’Hollywood depuis son adolescence, Moore sait quelques choses sur cette violence.

Inévitablement, en tant que jeune femme, Moore a été dite qu’elle n’était pas assez mince (‘avant même d’avoir des enfants’, a déclaré Moore, dans une phrase qui suggère légèrement et de manière déchirante qu’elle aurait pu accepter une certaine justice dans cela après avoir eu des enfants). Cependant, elle ne voit pas ces commentaires en eux-mêmes comme la chose la plus nuisible qui lui ait été infligée : ‘ce sont des expériences humiliantes, mais la véritable violence était ce que je me faisais à moi-même, la façon dont je me torturais, faisais des exercices extrêmes et fous, pesais et mesurais ma nourriture parce que je mettais toute ma valeur de qui j’étais dans l’apparence de mon corps, comment il était, comment il avait l’air, et en donnant plus de pouvoir à l’opinion des autres qu’à moi-même.’

Pourtant, tout en se sentant inéluctablement inadéquate, son corps était le sommet de la perfection commercialisable en ce qui concerne l’industrie cinématographique. Dans Indecent Proposal (1993), elle a joué une femme si magnifique qu’un homme offrirait un million de dollars pour coucher avec elle. Pour avoir été topless dans Striptease (1996) — et pour apparaître complètement nue sur l’affiche, ce qui a pu être plus important pour les perspectives commerciales du film — elle a été payée un montant sans précédent de 12,5 millions de dollars.

Il aurait été sensationnel pour n’importe quelle femme d’apparaître nue et enceinte sur la couverture de Vanity Fair. Mais c’est Moore qui l’a fait, lors d’une séance photo en 1991 par Annie Leibovitz qui a suscité à la fois des éloges féministes et la colère de la majorité morale. Tout le monde en a parlé pendant la majeure partie de cet été. Moore n’a peut-être jamais reçu beaucoup de reconnaissance critique pour ses performances, mais son corps a toujours été significatif en soi. Il représente l’idéal.