Ros ne le voyait pas tout à fait de cette façon. Elle a répondu à la critique de Pain par une longue diatribe en préface de son deuxième roman Delina Delaney (1898). ‘Ce soi-disant Barry Pain,’ écrivit-elle, ‘a pris sur lui de critiquer une œuvre dont la profondeur ne parvient pas à atteindre le pouvoir de résolution de son talent emprunté, et, il voudrait que vous le croyiez, varié.’ Sa critique cinglante d’une critique allait même jusqu’à suggérer que Pain ‘devait soit être amoureux, d’un amour désespéré, d’Irene ou de l’auteur’. C’était la tension sexuelle, et non le goût littéraire, qui expliquait l’antipathie de Pain.

L’un des avis les plus enthousiastes est venu de la plume d’Aldous Huxley, qui a comparé le style de prose hautement travaillé et maniéré de Ros à celui de John Lyly, l’un des ‘universitaires’ de l’Angleterre shakespearienne. Recommandant Delina Delaney comme ‘le chef-d’œuvre de Mme Ros’, Huxley a poursuivi en louant son perfectionnement du style de ‘l’Euphuisme’, qui tire son nom des œuvres en prose de Lyly Eupheus: The Anatomy of Wit (1578) et Eupheus and his England (1580).

Huxley s’est émerveillé que Ros, étant complètement étrangère à l’école de l’Euphuisme, ait d’une manière ou d’une autre ‘arrivé indépendamment au même stade de développement que Lyly et ses disciples’. Comme ces premiers écrivains, Ros était devenue ivre des joies de l’artifice verbal, souvent au détriment de l’art, et était donc ‘une élisabéthaine née hors de son temps’.

Cependant, je ne suis pas entièrement convaincu que Ros était inconsciente de l’impact de ses œuvres. Je n’ai guère de doute que son premier roman a été publié sérieusement, mais n’est-il pas possible qu’une fois sa réputation établie, elle ait appris à jouer le jeu, faisant de ceux qui se moquaient d’elle la cible de la blague ? Si vous lisez ses trois romans consécutivement, il est clair que ses habitudes les plus raillées semblaient s’intensifier avec le temps. Les métaphores deviennent plus tortueuses, l’allitération plus insistante, les rebondissements de l’intrigue plus improbables (dans Delina Delaney, une cousine supposément morte depuis longtemps est finalement identifiée par les six orteils de son pied droit). De plus, les déclarations continues de Ros sur son propre génie doivent sûrement être attribuées à de la malice plutôt qu’à de la déliquescence. À un moment donné, elle a décidé que son héritage littéraire était si sûr qu’elle ‘sisterait Shakespeare, Milton et Blake’.

Ros a une capacité étonnante à étendre ses métaphores au-delà de leurs limites naturelles. La simple lumière du soleil lui est ennuyeuse, et donc dans le Chapitre III de Irene Iddesleigh, elle envisage un moment ‘où le rayon le plus chaud de cet orbe céleste tirera sa charge joyeuse contre les vitres’. Selon les normes de Ros, cela est retenu, et donc au Chapitre XVII, la métaphore s’est étendue au-delà des attentes de tout lecteur sain d’esprit :

‘L’énorme orbe de joie répand son halo divin sur de nombreux foyers tourmentés — il encercle la grande étendue d’aventures étrangères et d’entreprises amassées à domicile, et exerce son influence éveillante contre les boroughs accablés de bigoterie et la terre allégée de liberté à un sens de surprise dorée.’

Des choses immortelles, évidemment. Et pourtant, je soupçonne que c’est aussi un signe que l’auteur a dû réaliser que c’était précisément ce genre de verbiage que son public convoitait. Elle ne pouvait pas être inconsciente des critiques ; elle a passé beaucoup de temps à rechercher tous les articles de presse concernant son travail, même ceux de ses détracteurs les plus sévères. Dans une lettre à un ami, elle a écrit :