Le Canada a évité ce chemin — et pas seulement à cause de sa géographie isolée. Ses dirigeants ont consciemment opté pour une approche différente, choisissant de donner la priorité à la cohésion et à la sécurité des Canadiens. Comme le montrent les données démographiques de l’immigration post-années soixante, le système de points ne discrimine pas sur la base de la race. Mais il discrimine en faveur d’un certain type d’immigrant : anglophone ou francophone, qualifié, éduqué, financièrement sécurisé, mobile socialement, entrepreneurial, et ainsi de suite, issu des classes moyennes de nombreuses nations. Cela se vérifie par la performance positive des immigrants dans des indicateurs tels que la mobilité sociale, l’accumulation d’économies, les compétences et les réalisations éducatives, et l’indépendance économique globale.

Ainsi, le Canada est formellement multiculturel mais fonctionnellement uniculturel. La leitkultur prédominante n’est pas ethnique ou raciale mais plutôt sociologique et basée sur les classes.

C’est Max Weber qui a établi le lien entre la théologie austère de le calvinisme et l’ascendance des classes moyennes de l’Europe en industrialisation. À des stades de développement comparables, il n’est pas surprenant qu’un phénomène semblable au calvinisme imprègne la vision du monde des classes moyennes du monde en développement aujourd’hui, quelle que soit leur religion réelle. C’est une disposition bourgeoise (à la fois acquise et ascétique) qui s’efforce de réussir et d’obtenir du respect tout en maintenant un engagement envers la famille, la communauté et l’ordre social. C’est ce dont s’inspire le système de points : il vise à prévenir les réactions de type Powell en veillant à ce que la quantité d’immigration puisse être ajustée aux conditions économiques, tandis que la qualité est telle que les nouveaux arrivants renforcent le caractère égalitaire stabilisateur de la société.

Jusqu’à récemment, les partis coopéraient pour maintenir ce consensus, avant qu’un changement radical ne se produise autour du moment où le Canada émergeait de la Covid-19, qui avait mis l’immigration à l’arrêt. L’économie post-pandémique a connu une pression à la hausse sur les salaires due à des marchés du travail tendus et des pressions à la baisse sur les prix des loyers ainsi que l’effondrement des frais de scolarité des étudiants internationaux : les entreprises, les propriétaires et le secteur de l’enseignement supérieur avaient tous moins à gagner. Et comme les gouvernements sont plus susceptibles de répondre aux préoccupations de ces groupes, les décideurs politiques se sont précipités pour rétablir un climat profitable pour eux. Cela signifiait une chose : augmenter le nombre d’immigrants.

Parallèlement à des objectifs d’immigration de plus de 2 millions de nouveaux résidents permanents d’ici 2025/26 est venue une décision encore plus insensée : la levée des restrictions sur l’embauche de travailleurs étrangers et l’inscription d’étudiants internationaux ; il est à noter que ces derniers flux temporaires n’avaient pas à passer par le système de points pour venir au Canada, étant accueillis avec de plus en plus de libéralité. Le fait que les libéraux fédéraux sous Trudeau et les conservateurs de l’Ontario sous Doug Ford semblent être d’accord sur ce point souligne seulement à quel point cet arrangement — une trahison du précédent système pro-classe moyenne — était devenu le nouveau consensus.

Plus dommageable encore que le stress économique sont les implications sociales à long terme d’avoir importé un nouveau ‘lumpenprolétariat’. Contrairement aux immigrants de classe moyenne ‘calvinistes’ des cohortes précédentes, ceux-ci ont souvent été pris en masse dans les villages et régions rurales de leurs pays d’origine, où les modes de vie sont nettement ‘pré-calvinistes’.