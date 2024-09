Un membre de l’équipe reste également en contact avec le déserteur tout au long de son voyage, le guidant et le conseillant sur des chemins sûrs. L’itinéraire lui-même est planifié à l’avance, évaluant les risques potentiels et englobant des plans de secours. Dans certains cas, de fausses identités sont utilisées pour protéger les déserteurs.

Cette approche globale est clairement populaire. Dans les 48 heures suivant son lancement, Idite Lesom avait reçu plus d’une centaine de demandes, avec le premier succès tangible survenant un jour plus tard. ‘Nous avons aidé une personne à quitter le bureau militaire,’ se souvient Chuviliaev. ‘La police l’avait contraint à se présenter. Il ne l’a pas fait et nous a contactés à la place, et nous l’avons aidé à s’échapper.’

C’était il y a deux ans. Depuis, le groupe a aidé plus de 3 000 soldats russes à fuir les lignes de front, et 39 000 autres à éviter la conscription en offrant une assistance légale, logistique et même psychologique. ‘Si la guerre doit se terminer,’ soutient Chuviliaev, ‘[l’]armée ukrainienne doit recevoir tout le soutien qu’elle peut du monde, tandis que l’armée russe doit être affaiblie autant que possible.’

Même sans Idite Lesom, l’armée russe fait face à un problème de ressources humaines. Malgré une armée plus grande que celle de l’Ukraine, les pertes de guerre de la Russie sont significativement plus élevées. Bien que Moscou ait fait de son mieux pour garder secrètes les chiffres des pertes, des sources militaires ukrainiennes estiment qu’au moins 592 000 soldats russes ont été ‘perdus’ à la mi-août 2024, même si certains 120 000 pourraient être morts depuis le début de la guerre.

Sergei, comme des milliers d’autres, a été conscrit par le ministère de la Défense de son pays. Il a reçu ses papiers au début de 2023, juste après sa sortie de prison, où il attendait son procès pour des accusations de trafic de drogue. ‘On m’a piégé,’ affirme-t-il. En 2021, l’ancien mécanicien a été arrêté pour avoir prétendument transporté des drogues pour un connaissance.

Détenu et placé en détention préventive, Sergei dit avoir été interrogé pendant presque quatre mois. Parfois, ses ravisseurs le battaient toute la nuit. ‘Je pleurais beaucoup, mais je refusais de témoigner,’ dit-il, convaincu qu’il n’était pas impliqué dans la distribution de stupéfiants, une accusation qui menaçait de le détruire, lui et sa famille.

Après sa première audience, Sergei a été visité par un enquêteur. ‘Au début, ils ont essayé de me persuader que si je [plaide] coupable, je recevrais une peine plus légère,’ dit-il. Sergei a refusé l’accord et a été condamné à 15 ans dans une colonie pénitentiaire.

Entre-temps, alors que Sergei acceptait son sort, le président de son pays avait commencé son invasion à grande échelle de l’Ukraine. Sergei a regardé avec horreur depuis sa cellule, alors que les troupes russes marchaient sur le territoire ukrainien, assiégeant des villes et réduisant des établissements en cendres.

Sergei était opposé à l’invasion : l’Ukraine n’appartenait pas à la Russie. Mais alors que l’opération de trois jours de Poutine débordait rapidement sur des semaines puis des mois, des hommes en costume se sont présentés à la colonie pénitentiaire de Sergei, offrant des contrats pour un service militaire en échange de peines plus légères. Pourtant, bien que cela soit présenté comme une offre raisonnable, Sergei a déclaré qu’il et ses camarades prisonniers n’avaient pas vraiment d’option. Au final, il a été recruté dans une unité connue sous le nom de Storm Z, où Z fait référence à la première lettre du mot russe Zaklyucheny – détenu.

Il est estimé que la Russie a recruté plus de 100 000 condamnés de ses colonies pénitentiaires pour combattre en Ukraine. C’est un réservoir accessible, souvent volontaire, de combattants, avec des prisonniers prêts à rejoindre la guerre de Poutine en échange de leur liberté.

Mais ce n’est pas la seule source dont les Russes recrutent. Idite Lesom a reçu des demandes d’évacuation de soldats représentant un échantillon de la société, notamment des opposants politiques.

‘Parfois, ils forcent l’individu à signer les contrats, d’autres fois, ils les signent eux-mêmes, les trompant pour qu’ils rejoignent,’ dit Chuviliaev. ‘Une fois, un journaliste s’est vu offrir un emploi dans une agence gouvernementale locale pour rédiger des communiqués de presse, mais quand il a signé le contrat, c’était avec le ministère de la Défense qui le recrutait pour le front. Ils font beaucoup de tels tours aux gens.’

Refuser de se rendre sur les lignes de front après avoir été conscrit peut souvent entraîner de graves accusations — même pour des personnes ayant de véritables excuses. Parmi les cas qu’Idite Lesom a reçus, il y a eu des personnes souffrant de graves problèmes médicaux comme le SIDA et le cancer.

Il y a également eu des cas d’étrangers qui ont été trompés ou contraints de rejoindre la guerre. Chuviliaev décrit le cas d’une personne d’Afghanistan, étudiant à l’académie militaire lorsque les talibans ont pris le pouvoir. L’association de l’homme avec le gouvernement précédent signifiait qu’il ne pouvait pas retourner dans son pays d’origine par crainte de persécution. ‘Malheureusement,’ explique Chuviliaev, ‘il parlait mal le russe et lorsqu’il a obtenu son diplôme, il a été contraint de signer un contrat avec le ministère de la Défense russe, et a été envoyé au front.’

Il n’est pas le seul étranger pris dans les combats. La Russie, après tout, a été accusée de recruter des ressortissants de divers pays pour combler son manque de main-d’œuvre. Cela s’étend de Cuba à Japon — même si, comme dans l’exemple afghan, tous les soldats ne sont pas volontaires. Dans plusieurs cas, des conscrits indiens ont rapporté qu’ils avaient été attirés en Russie sous de faux prétextes d’emploi, avec des dizaines d’étrangers apparemment morts dans l’armée de Poutine.

Pour Sergei, les leçons de ses expériences de guerre sont claires : ‘Nous sommes jetables.’ En tant que membre d’une brigade d’assaut, il a été envoyé sur un champ de mines actif. ‘Nous étions appelés les « ouvreurs » — une référence aux ouvre-bouteilles — car nous étions envoyés devant d’autres unités pour peindre les itinéraires exacts sans mines, et nous le faisions avec nos corps,’ se souvient-il, la colère encore présente dans sa voix.

‘Derrière nous,’ ajoute-t-il, ‘se trouvaient des hommes ordinaires, des civils qui ont été mobilisés ou radicalisés pour croire à un agenda qui disait que c’était juste.’ Il n’est donc pas surprenant que Sergei se soit senti chanceux d’avoir été blessé — un petit prix à payer pour échapper à la machine à viande ukrainienne. Néanmoins, son avenir reste incertain. Il a deux enfants en Russie et aspire à être réuni avec eux. ‘Je suis un déserteur et j’ai très peu d’options [pour travailler et vivre] disponibles,’ concède-t-il. ‘En ce moment, j’essaie de gagner assez d’argent à envoyer à ma famille chez moi.’

Bien que Sergei ait réussi à quitter la Russie, tous ceux qui désertent l’armée ne peuvent pas fuir. Comme le dit Chuviliaev, seulement 20 % des gens en Russie ont des passeports étrangers, et il n’y a que trois pays — la Biélorussie, l’Arménie, le Kazakhstan — qu’ils peuvent visiter sans en avoir un. Parmi ceux-ci, la Biélorussie est un fort allié de la Russie et ne souhaiterait donc pas accueillir des déserteurs, ne laissant que l’Arménie et le Kazakhstan comme alternatives viables. Mais la proximité de ces deux nations avec Moscou signifie qu’elles pourraient encore expulser des invités russes exilés. ‘Et donc,’ dit Chuviliaev, ‘beaucoup décident de rester en Russie.’

Idite Lesom fournit un soutien à certains déserteurs, notamment ceux à risque élevé de persécution, pour les aider à faire des demandes de visas dans des pays plus sûrs. Malheureusement, l’organisation n’a pas encore connu de succès sur ce front, bien que Chuviliaev espère que certains cas seront décidés bientôt.

En attendant, dit Chuviliaev, les déserteurs ont besoin d’une aide continue pour éviter d’être attrapés, punis et envoyés sur les lignes de front comme chair à canon. ‘Quand nous avons commencé notre travail,’ dit-il, ‘le mot « déserteur » était perçu comme quelque chose de mauvais et dangereux. C’était une insulte ou un gros mot pour beaucoup. Mais maintenant, plus de gens voient de la valeur dans nos efforts — c’est une chance de lutter contre la dictature de Poutine.’