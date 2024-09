Pour être clair, cela ne signifie pas que nous devrions rejeter le changement climatique comme étant faux — la planète semble vraiment se réchauffer, bien que plus lentement que ne le suggèrent les lobbyistes climatiques. Mais plutôt que de s’accrocher aveuglément à des politiques performatives, inefficaces et fondamentalement invendables, une approche plus fabienne embrasserait des hybrides plutôt que des VE moins désirables, ou investirait dans des alternatives économiquement viables aux combustibles fossiles, notamment l’hydroélectricité et l’énergie nucléaire. Placer sa foi dans l’éolien ou le solaire semble être une entreprise futile — et un bon moyen de perdre de l’argent.

Si le changement climatique est un domaine qui pourrait bénéficier d’une forte dose de fabianisme, notre attitude envers la race en est un autre. Encore une fois, il est clair que l’approche radicale actuelle, populaire des deux côtés de l’Atlantique, fait plus de mal que de bien. L’idéologie actuelle de l’« anti-racisme » exige que les écoles, les entreprises et les gouvernements utilisent des critères raciaux dans le recrutement et les dépenses. Pourtant, cette approche s’est révélée être un échec massif. Après avoir fait des progrès constants dans les années cinquante et soixante, le statut économique relatif des Afro-Américains a largement stagné par rapport à d’autres groupes, y compris les Latinos. Cela se produit alors que les problèmes des quartiers défavorisés restent aussi inextricables que jamais. La primauté de la politique d’identité raciale est également socialement contre-productive, comme nous pouvons le voir dans les émeutes ethniques aux États-Unis en 2020, en Grande-Bretagne en 2024, et en France presque constamment.

Il est bien entendu que certains à droite sont coupables de névroses similaires, surtout en ce qui concerne le remplacement démographique. Mais la réalité multiraciale des sociétés occidentales contemporaines ne peut pas être ignorée. De plus, les idéologues de droite comme de gauche manquent un point fondamental : les soi-disant « personnes de couleur » ne sont pas monolithiques et partagent souvent peu de choses au-delà de ne pas être blanches. Cela est évident dans les chiffres, les dernières données du Bureau du recensement des États-Unis montrant un large écart entre les différentes minorités ethniques. Les Américains d’origine coréenne, indonésienne, taïwanaise et philippine rapportent tous des revenus plus élevés que les blancs. Parmi les immigrants d’Afrique, les femmes apparaissent déjà mieux loties que leurs homologues blanches. Cela se produit alors que les Asiatiques constituent désormais peut-être un tiers des PDG de la technologie aux États-Unis.

Pour le dire différemment, ne serait-il pas préférable d’adopter une approche fabianiste de la race — tant en termes de pragmatisme réfléchi que de classe et de mobilité ascendante ? Le fabianisme, pour sa part, éviterait une approche racialiste de la politique publique, adoptant plutôt une stratégie d’élévation sociétale générale, moins susceptible de susciter du ressentiment parmi les populations blanches majoritaires. De plus, il existe des preuves que cela peut fonctionner dans la pratique : la politique du Danemark d’intégration des immigrants sur le marché du travail a sans doute permis au pays nordique de souffrir moins de conflits ethniques que son voisin la Suède.

Le succès là-bas est résonné par les avantages du fabianisme pour la politique d’immigration. Encore une fois, le radicalisme de la gauche et de la droite a causé des problèmes. Une vague massive d’immigration, embrassée par les entreprises et les élites intellectuelles à travers l’Europe, a à son tour dynamisé les populistes de droite à travers le continent, même si les travailleurs natifs (en particulier ceux à faibles revenus) font face à une concurrence croissante pour les emplois, les logements et les services sociaux. Poussées par des chiffres record de personnes traversant la frontière avec le Mexique, les attitudes américaines envers l’immigration se sont durcies également — environ 60 % des Américains, et une majorité de Latinos, soutiennent des déportations massives.

Ces réalités poussent certains à droite à privilégier l’arrêt total de l’immigration. Pourtant, il sera extrêmement difficile pour les sociétés occidentales de prospérer sans elle. C’est évident sur le plan démographique : dans l’OCDE, le soi-disant ‘ratio de dépendance’ (les personnes âgées de 65 ans et plus par rapport aux personnes âgées de 20 à 64 ans) atteindra 46 % d’ici 2050.

Quoi qu’il en soit, une approche fabienne face à ces défis reconnaîtrait ces faits tout en rejetant les frontières ouvertes. Des contrôles robustes sont cruciaux ici, les pays allant de l’Australie au Canada priorisant la migration hautement qualifiée jusqu’à ce que des activistes libéraux et de grandes entreprises les encouragent à changer de cap. Pour le dire autrement, une approche fabienne de l’immigration n’est pas seulement possible. Elle a en fait prouvé son efficacité dans un passé récent — et plus les nations la redécouvriront tôt, mieux ce sera.

Dans l’environnement actuel, les perspectives d’un renouveau fabien peuvent sembler sombres. La praticité n’est pas une vertu beaucoup enseignée dans les universités de nos jours, l’académie cherchant plutôt à transformer les étudiants en activistes plutôt qu’en citoyens. Les réseaux sociaux tendent également à accélérer la ghettoïsation de l’information, ce qui signifie que les gens ont peu d’exposition à des idées en dehors de leur zone de confort présumée. Ensuite, il y a les défis spécifiques au fabianisme en tant qu’idéologie : à une époque d’inégalité rampante, sans parler du dégoût général pour la politique, une approche douce peut-elle vraiment réussir ?

Peut-être pas. Pourtant, comme Fabius l’a si vivement prouvé, en des temps difficiles, les sociétés ont besoin de pragmatistes, pas d’idéologues. On ne peut s’attendre ni à l’oligarchie libérale actuelle — ni à des démagogues de droite comme Trump — d’adopter une telle réponse rationnelle. Mais comme Rome ou les socialistes britanniques, le succès ne peut venir que de la reconnaissance des réalités politiques, économiques et sociales.

Aujourd’hui, en résumé, le fabianisme offre une voie élégante loin de nos tourments actuels. Comme les anciens Romains, nous avons dépassé le point où le dogme et la vanité peuvent être tolérés. Dans un Occident de plus en plus divisé et affaibli, un changement vers un plus grand réalisme semble donc être l’alternative la plus saine.