C’est ce qui le rend si spécial aujourd’hui. Presque aucun écrivain moderne ne semble s’intéresser à la société dans laquelle nous vivons. Ici en Amérique, du moins, il y a beaucoup de pauvreté porn réchauffée à la Carver et d’opéra de recensement qui coche les cases ; mais finalement, ces courants sont plus des tentatives cyniques d’éviter la critique que de la critique elle-même.

Alors que la littérature est devenue un moyen de subsistance de plus en plus difficile, les écrivains aspirants feraient mieux de naître riches. Sinon, ils pourraient choisir d’écrire de la fiction pour jeunes adultes (bien plus lucrative que la fiction pour adultes, et donc dominante). Ou ils pourraient choisir de suivre un programme d’écriture créative ; sur ce chemin basé sur des ateliers, toute la structure d’incitation est une structure aversive au risque visant à plaire à ses aînés et à éviter l’attention de ses pairs. Dans ces conditions, quiconque écrit de la littérature est un enfant gâté et riche et/ou une personne qui a largement interagi avec les types d’individus capables de tolérer les ateliers d’écriture créative. Plus ils restent dans ce bocal de verre, moins ils savent ce qu’est même la société.

Houellebecq, bien sûr, gagne ici. Balzac était un avocat en herbe, Flaubert était un avocat en herbe, chaque écrivain sur la table ‘recommandée’ de ma librairie locale est diplômé de l’une des 12 écoles préparatoires. Mais Houellebecq était programmeur informatique : un singe de code, un rat de bureau. Et donc, quand Extension du domaine de la lutte est sorti — un roman sur un programmeur si misérable qu’il pousse sa hideuse collègue vierge au suicide — c’était un cri de cœur pour une société entière et dégradée. C’était une catharsis.

Dans La Nausée (1938), le prédécesseur clair de Houellebecq, Sartre, évoquait un homme en crise existentielle, dans un monde sans Dieu où les structures de la ville, de la famille et de la religion n’ont plus de signification transcendante. Dans les romans de Houellebecq, il y a suffisamment de nausée : le premier acte d’un héros houellebecquien est de vomir au milieu d’une fête de bureau, à la fin du premier chapitre de Extension. Mais le désespoir a atteint un point de quasi-engourdissement, et Dieu n’est plus une possibilité réelle (même si une prise de contrôle musulmane de la Sorbonne, comme dans Soumission, l’est).

Chez Sartre, les structures sont devenues dépourvues de sens ; chez Houellebecq, elles ont cessé d’exister. Les cadres qui apportaient confort, stabilité et sens à la vie ont été détruits au nom de la liberté. Pour emprunter la description de Houellebecq de ce couple misérable dans ce roman, nous vivons dans ‘une sorte de désespoir standardisé‘. Misérable homme de bureau qu’il est, il se demande pourquoi.

Houellebecq n’était pas, bien sûr, la première personne à critiquer 1968. Foucault a dénoncé la libération sexuelle (bien que cela semble échapper à beaucoup de ses défenseurs les plus enthousiastes) ; Michel Clouscard aussi ; même Marcuse lui-même a admis que la révolution sexuelle avait été cooptée par le consumérisme. Mais la critique de Houellebecq sur la libération sexuelle n’était pas théorique ; ce n’était pas un livre Semiotext(e), et vous n’aviez pas besoin de connaître Hegel, et vous n’aviez pas besoin de prendre des notes.

Vous lisiez ces livres, et vous le reconnaissiez : ce que c’était que de faire des courses seul et de lire la rédaction trop enthousiaste sur un plat préparé pour une personne ; ce que c’était que de sentir que chaque conversation que vous aviez avec un collègue de travail était un effort excruciant pour paraître heureux et convivial avec un étranger terrifiant ; ce que c’était que de sentir que les éléments de base de la vie qui vous avaient été promis — un conjoint plus ou moins aimable qui vous aimait, un enfant, une petite maison devant laquelle vous pouviez planter des buissons — n’étaient que des points d’intrigue dans des contes ridicules pour petits enfants.

Et, surtout, il a parlé de se sentir laid : un sujet étonnamment rare. Pour Houellebecq, l’environnement moderne est celui de la stérilité et de la prévisibilité, ponctué par une violence occasionnelle ; c’est celui des humiliations silencieuses enveloppées dans un emballage de consommation ; c’est celui du plaisir forcé et de l’épuisement incroyable.

Les romans de Houellebecq sont si alléchants parce qu’ils analysent réellement notre dysfonctionnement. Comme le sujet de Sérotonine (2019), nous vivons dans une société dans laquelle un mélange schizophrénique de déterminisme chimique et de discours sur le traumatisme a transformé presque chaque sentiment en un sentiment agressivement traité et individuel. Nous avons développé un monde dans lequel les antidépresseurs — et, souvent, à la fois des amphétamines et des médicaments anti-anxiété — sont considérés comme un complément complètement normal, presque essentiel. C’est, évidemment, un cauchemar. Et certaines personnes, de temps en temps, veulent une alternative.

C’est pourquoi nous avons besoin des pauvres types de Houellebecq. C’est pourquoi ils doivent être misérables. C’est pourquoi ils doivent être complètement fous. Houellebecq n’a jamais été un grand psychologue ; il n’a jamais été un grand styliste. Mais son mal du siècle est plus écœurant que celui de quiconque, et son élan analytique est, à son meilleur, dans une ligue à part. D’autres écrivains de l’enfer bureaucratique (voir Halle Butler) n’ont pas le côté balzacien de Houellebecq, qui est son triomphe : il déteste tout, et pourtant il veut comprendre pourquoi. Il persiste, même si la pensée critique elle-même semble être devenue obsolète. Comme son remplaçant dans La Possibilité d’une île, un comédien controversé, le réfléchit, ‘J’étais, en effet, un observateur acéré de la réalité contemporaine ; c’était juste que tout me semblait maintenant si élémentaire, il semblait que si peu de choses restaient à observer dans la réalité contemporaine.’

De manière déroutante, une grande partie de cela a disparu dans ce dernier volume. Il est beaucoup trop long et choquante ennuyeux ; des conversations entièrement transcrites ne servent pratiquement à rien, et chaque scène commence plus tôt et se termine plus tard qu’elle ne le devrait, comme s’il avait écrit le livre sous stimulants ou peut-être sous hypnose. Peut-être que l’éditeur de Houellebecq (assez justement) a pensé qu’il n’était pas si important d’éditer. Ou peut-être que Houellebecq est la victime de son propre succès : ses premiers livres sont si emblématiques dans leur maîtrise de la malaise d’une société axée sur le plaisir et désagréable que même ses observations intelligentes semblent un peu démodées. Comme Houellebecq lui-même l’a reconnu, ‘en ouvrant ma littérature à des conceptions théoriques que l’on pourrait développer sur le monde, je suis constamment vulnérable au cliché et, en vérité, je suis condamné, ma seule chance d’originalité consistant à (pour emprunter l’intuition de Baudelaire) développer de nouveaux clichés’.

Il y a des moments forts ; j’ai eu les larmes aux yeux vers la fin, lorsque la femme de Paul devient émotive en se souvenant du moment où ils étaient tous les deux adolescents, traversant la période la plus solitaire de leur vie, et ne s’étaient pas encore rencontrés. Comme le protagoniste de Extension chuchote à son collègue, comme le protagoniste de Particules nous le dit, nous sommes hantés par les amours adolescentes que nous n’avons pas eues. Et quel dommage d’avoir voulu, à l’approche de la mort, d’avoir été là.

Au total, ce tournant vers l’amour, tant noté, laisse beaucoup à désirer : essentiellement, le protagoniste et sa femme, deux énarques bureaucrates, n’ont pas couché ensemble, mais elle développe un léger intérêt pour le paganisme et se sent donc un peu plus féminine et puisque son derrière est encore ferme, alors ils le font. Une fois qu’il est en train de mourir du cancer, elle commence à porter des strings.

Il en va de même pour les autres intrigues. La politique est si prévisible dans ses observations — oui, Macron est comme un président fait pour la télévision ; oui, la droite est populaire en France ; oui, le cyberterrorisme est une menace — qu’elle semble presque générée par une IA. Le père du protagoniste est dans le coma, et bien que Houellebecq ne soutienne pas l’euthanasie, cette perte parentale n’a presque aucun poids émotionnel.

Le frère du protagoniste est marié à une journaliste, et elle est très ennuyeuse et maléfique. La sœur du protagoniste est très catholique et pas du tout maléfique, son mari est pauvre, elle a un fils noir, et à un moment donné, sa fille donne involontairement une fellation au protagoniste. Mais d’une manière ou d’une autre, chaque intrigue s’éteint simplement pour nous laisser contempler le diagnostic de cancer relativement soudain du personnage. D’un côté, ce diagnostic suscite l’observation très fine que la vie moderne tourne autour de la dissimulation de ‘l’agonie‘ ; mais d’un autre côté, même cette intrigue de mort tombe dans des élégies sur les culottes et les fellations.

Peut-être que Houellebecq, dans son roman sur deux hommes déclinant sans faute de leur part (contrairement, disons, au libertin en fauteuil roulant de Particules), n’a pas pu supporter de tomber dans le nihilisme total. Peut-être que cela semblait trop sombre d’avoir ces hommes mourir dans la tristesse, sans signification, sans rédemption, pour dire que leurs vies avaient cessé d’avoir un sens bien avant leurs AVC ou leurs cancers.

Dans sa critique haletante, Le Monde a déclaré que ‘l’on ressent, avant tout, que son écriture cherche plus que jamais à alimenter, sinon l’espoir, du moins des valeurs’. Mais quelles valeurs ? Notre héros observe que sa sœur catholique semble heureuse, mais il ne peut toujours pas croire ; il observe que les politiciens devraient avoir de vraies valeurs, presque comme des rois, mais aucun héros de ce genre n’arrive.

En fin de compte, la seule vraie leçon est d’essayer de coucher à nouveau avec votre femme avant de mourir, ce qui semble heureusement assez simple. Donc, oui, ce livre est moins sombre. Mais après avoir allumé les lumières, il n’y a pas grand-chose à voir : l’annihilation, en effet.

Cet article a été publié pour la première fois en janvier 2022, lorsque l’édition française de Annihilation a été publiée.