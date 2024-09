Entrez Barnier. Peut-être un candidat peu probable pour aider à négocier un accord entre le bloc macroniste et le Rassemblement National eurosceptique. Dans son rôle de négociateur en chef du Brexit de l’UE, il a acquis une réputation d’idéologue pro-UE radical, qui semblait plus déterminé à ‘punir’ le Royaume-Uni pour avoir osé quitter qu’à tenter de forger une relation mutuellement bénéfique. Son insistance sur les lignes rouges de l’UE, en particulier autour de l’intégrité du marché unique et de la question de la frontière irlandaise, étaient perçues par les partisans du Brexit comme un obstacle à la capacité du Royaume-Uni d’obtenir un accord satisfaisant, et décourageantes pour d’autres États membres qui auraient pu envisager des sorties similaires.

Cependant, ces dernières années, Barnier a opéré un changement significatif vers la droite. Lors de la campagne de 2022, dans le cadre d’une tentative infructueuse de devenir le candidat présidentiel contre Macron, il a adopté une ligne dure anti-immigration, affirmant que c’était ‘hors de contrôle’ et proposant un moratoire de trois à cinq ans sur les arrivées non-européennes en France. Il a également déclaré que la France devait retrouver sa ‘souveraineté légale’ et ne pas être soumise aux jugements des tribunaux de l’UE. Pour beaucoup, cela n’était guère plus qu’un opportunisme politique : une tentative de blanchir son bilan en tant que fanatique de l’UE. Sa décision de soutenir Macron, malgré leur rivalité de courte durée, semblerait confirmer cela. En effet, compte tenu de son positionnement actuel en tant qu’homme de droite du système, il est le candidat parfait pour le dernier pari politique de Macron : une alliance de facto entre les forces libérales-centristes et le Rassemblement National contre la gauche.

Aucune alliance officielle n’est nécessaire pour approuver le nouveau Premier ministre — et Le Pen n’entrerait bien sûr jamais dans un accord formel avec Macron, car cela reviendrait à un suicide politique — le Président n’aurait pas proposé le nom de Barnier sans d’abord l’avoir discuté avec Le Pen. Il n’aurait pas risqué que cette dernière soutienne une motion de censure contre le Premier ministre proposé aux côtés de la gauche (qui a déjà juré de déposer un vote). En effet, Le Pen a déjà signalé une ouverture à soutenir le nouveau gouvernement sur des politiques individuelles. ‘Michel Barnier semble répondre au moins au premier critère que nous avions demandé, à savoir, quelqu’un qui respecte les différentes forces politiques et capable de s’adresser au Rassemblement National, qui est le premier parti à l’Assemblée nationale’, a-t-elle déclaré.

Il n’est pas difficile d’imaginer sous quelle forme l’accord a été conclu : le nouveau gouvernement s’attaquera à certains des problèmes que le Rassemblement National considère comme prioritaires — avant tout l’immigration — à condition que le RN ne conteste pas les réformes économiques de Macron et soutienne la politique de la France envers l’Ukraine. Il n’y a bien sûr aucune garantie que l’accord tienne. Mais, il est difficile de ne pas voir cela comme une victoire éclatante pour Macron. D’un seul coup, il a marginalisé la gauche tout en absorbant le Rassemblement National dans le courant dominant, le forçant à adoucir ses positions sur les questions économiques et de politique étrangère — voire potentiellement à atténuer le soutien au parti, s’il est perçu comme se rapprochant du système. Pas mal pour quelqu’un qui était considéré comme politiquement mort il y a seulement quelques mois.

Bien sûr, ce n’est pas un résultat terrible pour Le Pen, qui pourra influencer la politique gouvernementale sur des questions clés. Étant donné que le bloc pro-Macron et les autres partis de centre-droit n’ont pas de majorité absolue, le parti de Le Pen détient un veto de facto sur la politique gouvernementale. Comme l’a dit un législateur centriste Barnier, le sort de Barnier sera effectivement ‘tenu par le Rassemblement National’. Et pourtant, il est difficile de ne pas voir le système comme le véritable gagnant ici : en échange d’un compromis sur l’immigration et la sécurité de manière plus large, Macron a réussi à garantir un certain degré de continuité à son agenda en termes de direction générale de sa politique économique et étrangère — c’est-à-dire, des coupes budgétaires dictées par l’UE et des réformes structurelles néolibérales, ainsi qu’un soutien financier et militaire continu pour l’Ukraine sous la bannière de l’Otan.

‘Macron et Le Pen présentent tous deux des tendances autoritaires.’

Ce résultat avait été prédit en 2018, lorsque l’historien français Emmanuel a proposé le concept de Macro-Lepenisme : une collusion entre les forces de l’aristocratie financière d’État incarnées par Macron et l’autoritarisme implicitement associé au passé politique de Le Pen. Todd a suggéré que même si Macron et Le Pen représentent des extrêmes différents du spectre politique, leurs politiques et actions révèlent en réalité un alignement plus profond. Todd les a vus comme soutenant un système qui bénéficie à la classe dirigeante, en particulier aux riches et aux puissants, au détriment d’un changement sociétal plus large. L’une des critiques centrales de Todd est que Macron et Le Pen présentent tous deux des tendances autoritaires : par exemple, Le Pen a exprimé son soutien à la répression souvent brutale de la police française lors des manifestations des Gilets Jaunes. Alors que cette alliance prend le pouvoir, elle est destinée à avoir des implications bien au-delà de la France.