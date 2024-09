Les médias ont la responsabilité de tenir les figures politiques à des normes de transparence. Mais il est difficile de voir comment les lignes de questionnement actuelles ne font rien d’autre que de faire paraître la Grande-Bretagne comme un arrière-pays paroissial dont la classe médiatique est volontairement déconnectée des exigences du pouvoir politique. Un homme politique américain du rang de Keir Starmer, par exemple, qui refuserait les attributs des stylistes et de la sécurité ne serait pas considéré comme un intermédiaire honnête mais, au mieux, comme un excentrique.

L’indignation face aux attributs du pouvoir politique s’inscrit dans un thème perpétuel — particulièrement indulgé pendant la saison des conférences — selon lequel les politiciens devraient être comme des gens ordinaires. Les politiciens eux-mêmes sont plus coupables que quiconque d’encourager la croyance en cette fiction tendue : les souvenirs maladroits de Keir Starmer sur son père fabricant d’outils et les rappels tonitruants de Rachel Reeves sur le fait qu’elle est allée à l’école secondaire étant juste deux revendications de normalité tranchante que ce gouvernement essaie de conditionner le public à ne jamais oublier. C’est une ligne déprimante anti-élitiste qui crée l’attente que les politiciens de première ligne ne devraient bénéficier d’aucun statut ou ressource spéciale, même lorsqu’ils représentent leur pays aux yeux du monde.

Mais comme l’a soutenu la théoricienne politique Judith Shklar, il y a des aspects selon lesquels une certaine mesure d’hypocrisie politique peut être une caractéristique constitutive du type de société moderne et libérale dans laquelle on souhaiterait vivre. À un niveau personnel, la question de second ordre de savoir si l’on a enfreint ses propres principes est généralement beaucoup moins importante que la question primaire de savoir si l’on a transgressé un principe d’importance quelconque.

Mais, alors, l’hypocrisie est une caractéristique, plutôt qu’un bug, de notre système parlementaire, l’Opposition tenant toujours le Gouvernement à un certain haut standard de comportement auquel il échoue souvent à se conformer lui-même. Puis, une fois au pouvoir, le fossé entre l’aspiration déclarée et les nécessités de la réalité politique devient encore plus marqué. Un politicien de première ligne qui refuserait résolument l’option de l’hypocrisie dans de telles circonstances aurait une carrière courte.

Comme Keir Starmer et ses collègues le découvrent actuellement, les accusations d’hypocrisie sont particulièrement populaires auprès des médias non pas parce qu’elles sont d’une importance écrasante, mais parce qu’elles sont si faciles à poursuivre. Il suffit d’une promenade dans les archives pour trouver une phrase ou une action compromettante. En gros, ils cherchent une contradiction. C’est beaucoup plus facile à établir que d’argumenter à partir de premiers principes qu’une position qu’ils occupent, bien que pas strictement incohérente, est néanmoins erronée.

Perdue dans tout cela, l’idée qu’une certaine mesure d’hypocrisie publique est probablement une caractéristique constitutive de la vie politique dans le type de démocraties ouvertes et bien fonctionnelles dans lesquelles on souhaiterait vivre. Dans de tels pays, par exemple, le chef de l’opposition tient régulièrement le gouvernement à des normes de conduite plus élevées que celles qu’il pourrait lui-même être enclin à respecter — quelque chose que Keir Starmer faisait régulièrement.