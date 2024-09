Mais il y en a aussi beaucoup qui le sont ; et ils ont tendance à être dans le Hamas. Les conditions à Gaza créeront inévitablement de la résistance, mais le 7 octobre concernait autre chose. Quelques semaines après l’atrocité, on m’a montré des images d’un terroriste du Hamas jubilant en appelant son père après l’attaque. ‘Père… J’ai tué 10 Juifs de mes propres mains,’ a-t-il rugi. ‘Vérifie ton WhatsApp. Père, sois fier de moi !’ À Khan Younis, un membre du Jihad islamique m’a dit que les Juifs sont les descendants de porcs et de singes et devraient être tués.

Ces personnes préoccupent peu Sand, dont la sophistique le conduit à sa préoccupation centrale : ‘Étant donné ces circonstances, un État exclusivement juif au Moyen-Orient peut-il avoir un avenir sûr ?’

Encore une fois, pour être juste envers lui, Sand comprend le cocktail Molotov géopolitique que serait un État. Mais, dit-il avec un ton mielleux, ‘comme l’a dit un jour Theodor Herzl, le fondateur de l’idée sioniste [de l’idée d’un État juif] : ‘Si vous le voulez, ce n’est pas un rêve.’’. Sand souligne correctement le vol systématique de terres palestiniennes par des colons en Cisjordanie, et l’architecture légale répréhensible qui a émergé pour le permettre, donnant de nombreux exemples incontestables des deux. Ces ‘faits sur le terrain’ rendent deux États plus viables, soutient-il. La réalité, cependant, est qu’il n’y a pas de ‘solution’ à ce cauchemar autre que le compromis, et certainement pas l’auto-effacement d’un côté. Parce qu’en fin de compte, lorsque vous dépouillez toute la rhétorique, la haine et les débats sans fin sur l’histoire, le seul fait pertinent est le suivant : la terre a deux peuples, et aucun d’eux ne va nulle part.

Soyons clairs : la ‘solution’ à un État n’est pas une alternative pour Israël mais une alternative à Israël. S’attendre à ce que le seul État juif au monde s’éteigne volontairement est fondamentalement peu sérieux. Ma famille a vécu en tant que Juifs en Irak pendant des siècles — peut-être même avant l’avènement de l’Islam. Mais rien de tout cela n’a compté : quelques années après la fondation d’Israël, ils ont été contraints de partir par crainte de faire face à la violence ou pire. C’est pourquoi Israël existe. Contre cela, il ne peut y avoir de retraite.

‘Soyons clairs : la ‘solution’ à un État n’est pas une alternative pour Israël mais une alternative à Israël.’

Dans une mise à jour récente de son livre Jérusalem, l’historien Simon Sebag Montefiore propose une autre formulation mentale pour penser à l’avenir : ‘Deux nations, deux républiques.’ Deux peuples vivant dans deux États souverains séparés l’un à côté de l’autre. C’est le seul avenir viable. Oui, les colonies doivent être démantelées (ou des terres équivalentes données par Israël). Oui, ce sera une immense entreprise politique (et en effet physique), mais cela s’est produit à Gaza, bien que sur une échelle plus petite. Il suffit d’une volonté politique. Et pour l’instant, cela fait défaut des deux côtés.

Pourtant, nous devons espérer que cela viendra car ‘un État’ n’est pas seulement illusoire, il est dangereux. Cela contribue à maintenir le conflit en vie en faisant croire aux Palestiniens qu’aucun compromis n’est nécessaire, ce qui encourage les fanatiques israéliens et sape ses modérés. En attendant, les deux parties sont condamnées à une souffrance interminable. C’est ce qui compte. Pas que les gens en Europe ou aux États-Unis, qui ont vraiment de longues traditions de colonisation et de génocide, se sentent mieux dans leur peau.

Sand est un Israélien — bien qu’il ait publiquement déclaré qu’il ne souhaite plus être considéré comme un Juif — donc il a un intérêt personnel. Mais au final, il faut se demander : quelle est la différence entre lui et Netanyahu ? Tous deux vivent dans une réalité alternative, parlant de différentes variations d’une ‘solution’ à un État qui, pratiquement parlant, n’apportera que la guerre civile, que les Israéliens gagneraient, car ils ont une armée, une marine et une force aérienne. Regardez autour du Moyen-Orient et considérez comment les non-Musulmans s’en sortent dans la société. Regardez le Liban pour voir comment essayer de rassembler diverses confessions en une seule entité a fonctionné.

Donc, ‘deux nations, deux républiques’, cela doit être. C’est le seul espoir d’une véritable justice pour deux peuples qui, peu importe combien ils souhaiteraient le contraire, sont enchaînés l’un à l’autre pour toujours. Le chemin sera long et incroyablement difficile — mais souviens-toi, Shlomo, si tu le veux, si tu le veux vraiment, ce n’est pas un rêve.