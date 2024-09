Harris a joué un rôle important dans la consolidation de cette posture. Dans ses discours en tant que vice-présidente, elle a constamment souligné l’importance de maintenir la supériorité militaire américaine et de réaffirmer le rôle central des États-Unis dans l’OTAN et d’autres alliances militaires. Elle a traité largement avec l’Ukraine, par exemple, rencontrant Volodymyr Zelensky six fois depuis le début de l’invasion russe. À plusieurs reprises, elle a réitéré l’engagement indéfectible de l’Amérique envers l’Ukraine. Harris a également effectué de nombreux voyages en Asie, rencontrant des alliés américains dans la région pour renforcer les diverses alliances militaires-sécuritaires anti-Chine de Washington, tout en poussant des législations importantes visant la Chine pour violations des droits de l’homme.

Depuis qu’elle a assumé le rôle de candidate démocrate à la présidence, Harris a clairement indiqué que son approche de la politique étrangère restera ancrée dans les principes wolfowitzien. Lors de la récente Convention nationale démocrate à Chicago, elle a promis de ‘s’assurer que l’Amérique dispose toujours de la force de combat la plus forte et la plus létale au monde’. Elle a également juré de ‘ne jamais faiblir dans la défense de la sécurité et des idéaux de l’Amérique, car dans la lutte durable entre la démocratie et la tyrannie, je sais où je me situe et je sais où les États-Unis appartiennent’. Cela peut sembler relativement bénin, mais cela trahit une vision du monde profondément manichéenne — qui rejette ouvertement l’idée de distinctivité civilisationnelle comme fondement d’un ordre international basé sur l’égalité souveraine entre les nations, mais qui divise plutôt le monde en États légitimes (‘bons’) et illégitimes (‘mauvais’).

Harris a également précisé qu’elle maintiendrait le statu quo sur l’Ukraine : continuant — et peut-être en intensifiant — la guerre par procuration de Washington contre la Russie. En effet, il est difficile d’imaginer que Harris n’ait pas été impliquée dans les récentes discussions de la Maison Blanche concernant la possibilité de permettre à Kyiv d’utiliser des missiles à longue portée fabriqués aux États-Unis et au Royaume-Uni pour frapper profondément sur le territoire russe, jusqu’à Moscou elle-même — quelque chose que Poutine a averti que cela entraînerait l’Otan dans un conflit direct avec la Russie.

Nous pouvons nous attendre à ce que Harris poursuive une ligne de continuité similaire concernant la Chine et le Moyen-Orient. Son manifeste, par exemple, affirme qu’elle ‘se tiendra toujours aux côtés des intérêts américains face aux menaces de la Chine’ — où ‘menaces’ doit être compris comme le déclin du statut hégémonique de l’Amérique résultant de l’essor de la Chine, et non comme une menace militaire ou de sécurité directe pour les États-Unis. Pendant ce temps, en ce qui concerne Israël, malgré le fait que Harris mette davantage l’accent sur la souffrance humanitaire des Palestiniens à Gaza, elle a peu fait pour réellement freiner Israël — ni n’a-t-elle exprimé l’intention de le faire à l’avenir. En effet, dans son manifeste de campagne, elle jure qu’elle ‘se tiendra toujours aux côtés du droit d’Israël à se défendre et qu’elle veillera toujours à ce qu’Israël ait la capacité de se défendre’.

Cela fait suite à des rapports de membres actuels et anciens du personnel de Harris selon lesquels elle ne rejettera pas seulement toute réduction ou condition sur l’aide militaire à Israël, mais refusera également de rejoindre à nouveau l’accord nucléaire iranien comme moyen de réduire les tensions dans la région. Selon The Times of Israel, le congressiste Brad Schneider a déclaré que le responsable de la liaison avec la communauté juive de Harris lui avait informé que la candidate à la présidence du Parti démocrate s’opposerait à la réintégration de l’accord nucléaire — même si l’effondrement de l’accord a permis à l’Iran de faire des progrès considérables dans son programme nucléaire, tout en l’incitant à renforcer ses liens avec ses mandataires dans la région, y compris la Russie.

Sur toutes les grandes questions de politique étrangère, nous pouvons donc nous attendre à ce que Harris suive la ligne impériale du Parti démocrate. Surtout en considérant que son conseiller à la sécurité nationale, Philip Gordon, est un ‘transatlantiste convaincu’ qui a joué un rôle clé dans l’élaboration de la tentative désastreuse d’Obama de renverser le président syrien Bachar al-Assad.