‘La nomination de Barnier est symptomatique d’une profonde crise non seulement à gauche mais aussi au sein du macronisme.’

La première est que la prise de décision de Macron autour de la nomination était clairement orientée vers la protection de ses politiques contre un éventuel retour en arrière de la gauche. Et cela ne pouvait être garanti que par un Premier ministre de droite — même le plus modéré Cazeneuve a donné des indications qu’il pourrait revenir sur certaines des réformes de Macron. En conséquence, il n’est plus possible de considérer le macronisme comme un mouvement idéologiquement œcuménique — ou post-idéologique — ce qui le distinguait précisément dans ses débuts de ses opposants. Macron a explicitement cherché à se distancier du langage de gauche et de droite et s’est fortement appuyé sur des figures des deux côtés lors de la formation des Premiers ministres et des gouvernements. Au fil des ans, cependant, cela s’est avéré de plus en plus difficile. La gauche, en particulier, a de plus en plus vu le macronisme comme un autre terme pour la droite, et ses politiciens comme Gérard Collomb, qui soutenait autrefois Macron, ont refusé de servir sous lui. Collomb, prominent au sein du PS, a démissionné de son poste de ministre de l’Intérieur à la fin de 2018. Il en avait assez de la manière hautaine et inflexible du jeune Président.

La deuxième raison est que le choix de Barnier par Macron est la preuve que son propre mouvement politique centriste cède la place à un retour de la droite modérée dans la politique française. À leurs yeux, il a volé une élection, en 2017, qui aurait dû être remportée par leur candidat, François Fillon. Et il a ensuite volé leurs politiques, notamment la cause de la réforme des retraites, ainsi que leurs politiciens, comme Édouard Philippe et Rachida Dati. Le résultat pour la droite modérée a été catastrophique en termes électoraux : alors qu’en 2017, Fillon n’était qu’un peu derrière Le Pen au premier tour de l’élection présidentielle, cinq ans plus tard, leur candidate, Valérie Pécresse, n’a même pas réussi à obtenir 5 % des voix. La saga de la nomination et le choix final de Barnier racontent une histoire différente. Pour éviter la gauche, Macron a dû allier son mouvement à la droite modérée d’une manière qui a énormément amplifié cette dernière. Avec seulement un nombre relativement restreint de députés, la droite modérée semble prête à dominer le gouvernement. Pour certains dirigeants de la droite modérée, tout cela équivaut à une lente prise de contrôle du macronisme, un renversement de ce qui s’est produit au cours des sept dernières années. C’est pour cette raison précise que Gabriel Attal et les députés de Macron à l’Assemblée nationale commencent à se retourner contre Barnier, réalisant qu’ils sont peu susceptibles d’être nommés à l’un des postes ministériels les plus importants.

La troisième raison concerne Barnier lui-même. Alors qu’Attal était le plus jeune Premier ministre de l’histoire de la Cinquième République, et quelqu’un si proche de Macron qu’il était surnommé ‘bébé Macron’, Barnier est un homme politique indiscutablement et sans équivoque issu de la tradition gaulliste de la droite modérée. Il a rejoint le parti gaulliste, Union des Démocrates pour la République, en 1965 et est resté membre à travers toutes ses incarnations, du Rassemblement pour la République de Chirac à LR aujourd’hui.

Barnier est un homme politique de carrière de l’ancien type, dont la carrière s’étend de la politique locale de sa région natale de Savoie jusqu’à sept postes ministériels à partir de 1993, deux nominations en tant que commissaire européen et enfin la direction des négociations sur le Brexit entre l’UE et le Royaume-Uni. En effet, il est tout à fait possible que Barnier soit mieux connu au Royaume-Uni en tant que négociateur de l’UE qu’il ne l’est en France. Le contraste entre Barnier et le type de figure politique que nous associons au mouvement En Marche de Macron ne pourrait pas être plus grand. Son approche méthodique et laborieuse, qui ne laisse rien au hasard, est très éloignée du style de leadership de Macron qui repose fortement sur l’instinct et une ferme croyance en sa propre brillance. Barnier incarne une forme de politique plus ancienne que Macron avait promis de détruire mais, au final, semblait ressusciter.

En choisissant Barnier, Macron a peut-être déclenché un conflit au sein de la gauche, mais il a affiché son propre désespoir et annoncé l’effondrement progressif de son mouvement politique. D’ici les prochaines élections présidentielles en 2027, il se pourrait qu’il ne reste plus rien du macronisme.