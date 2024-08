Un homme devrait apprendre à détecter et à observer cette lueur de lumière qui jaillit de son esprit de l’intérieur, plus que le lustre du firmament des bardes et des sages. Pourtant, il rejette sans y prêter attention sa pensée, parce que c’est la sienne. Dans chaque œuvre de génie, nous reconnaissons nos propres pensées rejetées : elles reviennent à nous avec une certaine majesté aliénée.

L’Amérique — la vraie, la désordonnée, l’absurde Amérique — n’a pas vraiment commencé en 1776. La vraie Amérique n’est pas un ensemble de documents, ni un peuple, ni une grande masse continentale. Même en déclin, l’Amérique est un labyrinthe d’idéaux vertigineux et mortels. Un instinct indomptable d’évasion : échapper à la société, à l’histoire, aux autres, à nous-mêmes. C’est un désir insatiable de nouveauté et une horreur primitive de la répétition, qui s’est étendu et a conquis un continent, avant de revenir sur elle-même et de déborder comme une inondation sur le monde. L’Amérique est extraordinaire ; l’Amérique est terrible. Comme partout ailleurs, elle rend ses citoyens fous. Mais le monde entier sait que les Américains sont fous d’une manière grandiose et stupide.

Le degré auquel je peux même écrire ces mots a beaucoup plus à voir avec l’esprit de Ralph Waldo Emerson qu’avec n’importe quel Père Fondateur des Etats-Unis. En rhétorique, en esprit, le seul écrivain qui a fixé tous les paradoxes américains les plus difficiles, comme des étoiles directrices pendant des siècles après, est Emerson.

Ayant grandi dans le Midwest américain, ayant fréquenté des écoles publiques, je n’ai jamais eu à lire Emerson. Ma première rencontre avec lui a été lors d’un cours de l’université d’État peu fréquenté, que j’ai suivi par obligation. En un semestre, nous avons parcouru la première « moitié » de la littérature américaine (des discours puritains de John Winthrop à La cabine de l’oncle Tom), nous attardant brièvement sur un ou deux des essais les plus célèbres d’Emerson. Je considère cela comme une expérience formatrice : depuis lors, je n’ai rencontré qu’une poignée d’Américains qui ont beaucoup lu les œuvres d’Emerson. Mes rencontres plus personnelles avec ses écrits sont venues plus tard, et elles m’ont trouvé lorsque j’étais seul. Je pense que cela tend à être ainsi. Emerson ne marche pas toujours tout à fait bien dans la salle de classe. Comme Michel de Montaigne, comme le Dr Johnson, ou Friedrich Nietzsche (qui l’admirait profondément), il reste résistant à tout sauf au lecteur le plus déterminé et solitaire, celui qui cherche en privé l’homme qui représente « l’Esprit de l’Amérique ».

Mais il y a toujours des intuitions de l’emersonien. Il y en a pour chaque Américain, qu’il le sache ou non. Mon père, un ministre presbytérien libéral, avait quelque chose d’emersonien en lui avant de prendre sa retraite. Dans sa prédication tempérée et essentiellement universaliste, où la Bible était un document humain imparfait et où il n’y avait résolument pas d’Enfer : l’esprit, le cœur, la Nature elle-même — tout était radieux et témoignait de Dieu. Et ce Dieu était, dans le sens du théologien Paul Tillich, le « fondement de l’être », une fondation d’amour et de foi.

Un type de protestantisme calme et érudit, en d’autres termes — à peine l’évangélisme charismatique ou enthousiaste que j’ai vu dans d’autres églises. Des endroits où l’on trouverait un Christ très américain : un Jésus demi-dieu, avec qui les fidèles parlaient quotidiennement, dont les pouvoirs étaient le seul arbitre de la sécurité ou du succès dans un monde largement gouverné par des démons. Mais je reconnais, maintenant, que même ces styles distincts étaient entrelacés à la base, avec le même sens de la révélation religieuse très personnelle : ce que le critique Harold Bloom a un jour appelé la Religion américaine. Il entendait par là un style religieux et politique dans lequel la moralité se réduisait à des âmes individuelles en communication directe avec Dieu, et non à la communauté ou à la société. Le protestantisme européen était devenu quelque chose de plus étrange sur le continent américain, quelque chose intimement lié à la colonisation de la terre, à la recherche d’un Eden sauvage, à la sacralité des droits individuels inscrits dans les lois. Et qui était-ce que Bloom identifiait le plus à la Religion américaine ? Hart Crane, Walt Whitman, Emily Dickinson, Herman Melville… mais, surtout, Emerson.