À travers l’histoire, la heureuse convergence des hommes et des femmes — et leur produit dérivé, les enfants — a propulsé la civilisation humaine. Pas moins que Freud a vu ce besoin de famille comme intrinsèque : « Eros et Ananke [amour et nécessité], écrit-il dans Malaise dans la civilisation, sont aussi devenus les parents de la civilisation humaine. »

Pourtant, aujourd’hui, nous nous dirigeons vers une société où l’intimité sexuelle et la vie de famille sont sapées aux niveaux les plus basiques. L’impact peut être observé dans l’évolution des modèles de rencontres et la baisse des taux de mariage, la formation de familles et l’accouchement. Et ce n’est plus une maladie occidentale ; une majorité des gens dans le monde vivent dans des pays avec des taux de fécondité bien en dessous du niveau de remplacement ; d’ici 2050, environ 61 pays devraient connaître un déclin de la population.

Dans une certaine mesure, les racines de cette guerre entre les sexes sont économiques, exacerbées par la crise mondiale du ‘coût de la vie’ résultant de l’augmentation des prix de l’immobilier par rapport aux revenus, des coûts énergétiques et alimentaires plus élevés. Avec l’espoir d’une carrière stable et de la propriété d’une maison qui s’estompe, de nombreux jeunes choisissent maintenant, ou sont contraints de, adopter un mode de vie incompatible avec le mariage et la famille.