Très peu d’écrivains, bien sûr, méritent d’être jugés sur la base des fans et des acolytes qu’ils inspirent. Que ce soit le cas pour Didion est plutôt fortement souligné par un mémoire récemment publié par l’écrivain américain Cory Leadbeater. The Uptown Local: Joy, death, and Joan Didion est son récit des neuf années passées en tant qu’assistant personnel de Didion, vivant gratuitement dans son magnifique appartement de l’Upper East Side. Alors qu’il était encore un étudiant en écriture créative peu distingué à Columbia, Leadbeater nous informe qu’il dînait avec les grands de New York, sa vie prenant la forme d’une ‘fantaisie ridicule’. En fait, il serait facile de lui en vouloir pour sa chance seule, si son livre ne fournissait pas une multitude d’autres raisons plus convaincantes.

De toute évidence, l’image de Didion qui est entrée dans la conscience populaire — la Didion qui a posé pour Céline, pour qui une hagiographie Netflix a été réalisée, et qui fume langoureusement sur le capot de sa Corvette blanche sur des clichés en noir et blanc — est un objet facile pour (comme le diraient les jeunes eux-mêmes) une admiration exclusivement basée sur les ‘vibes’. Lors d’une récente vente aux enchères des effets personnels de Didion, qui a eu lieu peu de temps après sa mort en 2021, le lot 122, un ensemble de 13 carnets, s’est vendu pour 11 000 $. Le fait que les carnets étaient entièrement vierges semble être un témoignage approprié du grand respect creux accordé par des fans à la mode qui la valorisent plus pour son aura que pour ce qu’elle a écrit.

Cory Leadbeater a accompli quelque chose franchement remarquable. Il a vu Joan Didion presque tous les jours pendant neuf ans, et pourtant il n’a pas un seul propos intéressant ou original à son sujet. En fait, après quelques chapitres, elle disparaît presque. Au lieu de cela, nous en apprenons beaucoup sur l’enfance malheureuse, bien que non démunie, de Leadbeater dans le New Jersey ; son incapacité torturée à écrire un roman ; et sa haine envers son père difficile, qui l’a frappé enfant et a ensuite été emprisonné pour fraude immobilière. Le fait que Leadbeater mette Didion de côté n’est pas une preuve de tact envers son ancienne employeuse. « J’avoue, écrit-il, qu’il n’y a rien ni personne que je ne mettrais pas dans ce livre si cela signifiait que je pourrais créer quelque chose de beau et durable… Est-ce que ça a fonctionné ? »

Eh bien, non. Ça n’a pas fonctionné. The Uptown Local est un livre incroyablement ennuyeux. Égocentrique au possible, il inflige une énorme punition au lecteur attiré par la promesse de découvrir quelque chose sur Joan Didion. Il faut cependant admettre que, à sa manière, le livre est étrangement représentatif du genre de non-fiction à la première personne hautement littéraire qui est produit en excès, dont les éditeurs semblent ne jamais se lasser d’infliger à ce qu’il reste du public de lecteurs contemporains.

Il est ironique, bien sûr, que le style aliéné et introspectif adopté par Leadbeater soit l’un des styles que Didion a tant contribué à populariser. Dans de mauvaises mains, comme le prouve Leadbeater, c’est une inspiration vraiment dangereuse. Considérez la scène après la mort de Didion le 23 décembre: « J’ai démonté son arbre de Noël en larmes. Les larmes étaient causées par la métaphore si évidente que c’était exactement le genre de chose dont nous aurions ri. » Remarquons qu’il s’agit d’un homme qui pleure non pas pour les gens, mais pour l’évidence des métaphores. En fait, aucune des révélations de la vie n’est égale à l’instinct infaillible de Leadbeater pour la prétention. Dans une autre scène, sa femme lui annonce qu’elle est enceinte : « Je l’ai fait se tenir devant le portrait géant d’Auden dans mon bureau et montrer le test de grossesse. J’ai pris une photo. »