Ailleurs, certains en Afrique soutiennent explicitement l’approche désinvolte de Trump envers le continent, y compris son insistance à réduire l’aide. « Pour une raison étrange, bien que je méprise son discours séparatiste et que je ne pense certainement pas qu’il soit le meilleur choix pour la présidence des États-Unis, je suis d’accord avec la position de M. Trump sur l’Afrique, » a écrit le spécialiste de la stratégie commerciale John-Paul Iwuoha en 2016. « L’Afrique doit se sevrer du lait tranquillisant de l’aide étrangère… et grâce aux idéaux nationalistes de M. Trump, l’Afrique a maintenant une rare opportunité de voler de ses propres ailes et de se créer un avenir brillant et prospère. »

Cette aversion à l’aide est en grande partie une réponse à sa nature politisée et transactionnelle. Lors d’une récente discussion sur un podcast panafricaniste au sujet des politiques hypothétiques de Trump et de Kamala Harris en Afrique, les animateurs ont convenu que Harris intensifierait l’engagement et l’aide pour l’Afrique, tandis que Trump serait probablement enclin à la réduire. Mais selon eux, la prétendue générosité des démocrates en matière d’aide est un outil sournois de manipulation — un moyen d’acheter le soutien de dirigeants africains corrompus et d’assurer une allégeance continue aux États-Unis.

Plus loin que l’Afrique, Trump semble tout aussi populaire au Vietnam, où des entreprises de scooters portent son nom et le mur d’un restaurant Domino’s Pizza affiche une image de lui dans The Apprentice. Binh Lee, un entrepreneur à Ho Chi Minh-Ville, a écrit que la « relation amoureuse » du Vietnam avec Trump peut être expliquée en partie par son nationalisme. En Occident, le nationalisme est souvent associé à la purification ethnique et au génocide. Mais au Vietnam, comme dans une grande partie du soi-disant Sud global, le nationalisme a servi de base idéologique à la décolonisation. Bien que beaucoup soulignent à juste titre la distinction nette entre ces deux contextes, certains au Vietnam ne le font pas. Comme l’a expliqué Lee : « Avec son slogan ‘Rendre l’Amérique grande à nouveau’, Donald Trump… incarne le type de leader idéal à jamais ancré dans notre psyché collective : le héros qui apparaîtrait au moment le plus sombre de son pays et mènerait son peuple à travers la lutte vers le triomphe ultime. » Pendant ce temps, d’autres lient l’attrait de Trump à l’économie en forte croissance du Vietnam, où de nouveaux entrepreneurs potentiels voient l’ancien président comme l’incarnation du succès capitaliste. D’autres encore attribuent la popularité de Trump à ses sentiments anti-Chine, que certains au Vietnam partagent.

En Indonésie, en revanche, le plus grand pays musulman du monde, les attitudes à l’égard de Trump sont également étonnamment partagées. Bien que certains dirigeants l’aient critiqué pour sa rhétorique belliqueuse, d’autres ont été plus prudents. Un législateur éminent a rejeté les critiques indonésiennes de Trump, soulignant que le président n’avait adopté une rhétorique anti-musulmane que pour susciter le soutien de l’électorat, tandis qu’un autre ministre a décrit Trump comme un leader « non idéologique et non conflictuel » qui traiterait l’Indonésie comme un « égal démocratique ». Dans le même ordre d’idées, le chercheur Andrew Matong a noté que la présidence de Trump était manifestement exempte des drapeaux américains incendiés, comme ailleurs dans le monde musulman, qui étaient omniprésentes à l’époque de George W. Bush. Beaucoup de citoyens de ces pays peuvent trouver le langage de Trump répugnant et ne pas aimer ses politiques, mais pour beaucoup, cela fait pâle figure comparé à la destruction totale de pays supervisée par des républicains et des démocrates « respectables ».

De même, peu de pays étrangers ont célébré la victoire de Trump en 2016 plus que la Serbie, où Bill Clinton est encore détesté comme le leader qui a dirigé le bombardement de l’ancienne Yougoslavie en 1999. Trump est apparu sur des panneaux d’affichage là-bas, et vous pouvez acheter des chaussettes ornées de son visage dans les rues du centre de Belgrade. Plus récemment, le gouvernement serbe de droite actuel n’a pas caché sa préférence pour une autre présidence de Trump. En effet, il a déjà signé un accord avec le gendre de Trump, Jared Kushner, pour développer un complexe sur le site de l’ancien quartier général de l’armée yougoslave, qui a été bombardé par l’OTAN en 1999. La rénovation prévue comprendra apparemment un complexe mémorial controversé « dédié à toutes les victimes de l’agression de l’OTAN ».

Cependant, peut-être le lieu le plus surprenant pour l’approbation de Trump est la Chine. Quelques heures après la tentative d’assassinat, des vendeurs chinois avaient imprimé des t-shirts représentant l’image d’un Trump ensanglanté et défiant avec les slogans « lutte, lutte, lutte » et « le tir me rend plus fort ». Un vendeur sur la plateforme de commerce électronique chinoise Taobao a affirmé avoir reçu 2 000 commandes dans les trois heures suivant la mise en ligne des t-shirts.

Il ne fait aucun doute que de nombreux partisans chinois de Trump le trouvent attrayant parce qu’il partage leur aversion pour le libéralisme de platitudes. À un niveau plus élitiste, cependant, il y a un espoir atténué qu’une autre présidence Trump pourrait être « réaliste et équilibrée ». C’est un écho de la logique des années soixante-dix selon laquelle « seul Nixon pouvait aller en Chine » — l’implication étant que seul un faucon anti-communiste pourrait superviser le rapprochement entre les États-Unis et la Chine, car le même mouvement par un démocrate de centre-gauche aurait été qualifié de « tendre envers la Chine ».