Donc, si les

images générées par l’IA deviennent courantes dans le cinéma et la télévision,

où se situe ChatGPT en coulisses ? La résolution des grèves de la

Writers’ Guild of America de 2023 exige que les entreprises demandant aux scénaristes d’éditer du

contenu généré par l’IA paient autant qu’elles le feraient si les écrivains

composaient l’ensemble du scénario. L’IA ne peut pas être un écrivain, selon

leurs règles, donc tout éditeur devient l’écrivain. Mais cela signifie que

certaines histoires n’ont pas d’écrivains du tout, ce qui n’a pas de sens : cela

occulte la vérité, c’est un refus d’accepter la réalité que l’IA peut écrire,

une suppression continue de la situation. (ChatGPT lui-même ne reste pas

silencieux à ce sujet : à un moment donné dans The Last Screenwriter, le

personnage principal, Jack, dit avec émerveillement « cette IA, c’est comme

avoir une salle entière d’écrivains travaillant jour et nuit ».)

Le jour où le

Prince Charles a fait son annonce, j’ai assisté à une avant-première du

court-métrage The Future Can Be

Yours au cinéma Clapham

Picturehouse. J’avais été invité par le réalisateur, Simon Ball, lors d’un

événement sur l’IA. Avant la projection, la productrice et co-créatrice Ieva

Ball a distribué des chocolats faits maison, et leur bambin se promenait dans

les rangs.

Que ce fût une

production à petit budget n’était pas du tout évident au vu des huit minutes de

film. La plupart des plans ressemblent plutôt à des peintures, et la faible

cadence de trame et les objets et expressions faciales en constante évolution

imprègnent tout le film d’une qualité onirique. À un moment — mon préféré —

nous voyons soudain les acteurs tels qu’ils sont vraiment, marchant dans une

rue de Londres. L’IA — dans ce cas, une version localement gérée du générateur

d’images Stable Diffusion — a non seulement permis de réaliser le film avec un

petit budget, mais a également induit des effets qui n’auraient tout simplement

pas été possibles autrement. Lorsqu’elle est utilisée de manière réfléchie et

imaginative, l’IA peut à la fois améliorer le processus artistique et soutenir

de petits projets indépendants.

Après la

projection, j’ai parlé à Leo Crane, tout juste de retour du lancement des

premiers AI Film Academy Awards à Lisbonne. Bouillonnant d’énergie, il a décrit

l’effet de l’IA sur le film comme une « nouvelle vague », l’IA « révélant

quelque chose qui est presque sans risque. C’est tellement expérimental, vous

n’avez pas besoin de gros budgets, vous n’avez pas besoin d’expérience en

réalisation de films. » Bien sûr, pour les créatifs effrayés et ceux qui les

soutiennent, l’idée que ceux sans expérience et formation puissent réaliser des

films est précisément là où réside la menace, mais j’ai trouvé la perspective

alternative optimiste de Crane irrésistible :

« Je suis dans le

monde de l’art depuis 25 ans, j’ai vu beaucoup de choses, et certaines de

celles-ci sont différentes de tout ce que j’ai vu auparavant. C’est comme un

nouveau langage. Cela vient de tous les coins du monde et cela provient de

personnes qui seraient autrement exclues de l’industrie cinématographique. Le

fait que ce ne soit pas peaufiné et que ce ne soit pas parfait rend ça plus

humain, même si c’est de l’IA, et ce genre de bataille entre l’humanité et la

machine révèle simplement la profondeur de ce que signifie être humain, surtout

quand cela s’effondre. »

Cette idée de

renaissance créative, et qui implique des personnes qui pourraient ne pas

exprimer du tout leur créativité, reflète ce que j’espérais faire émerger des

générateurs d’images IA lorsque j’ai commencé à les utiliser en juillet 2022.

Pendant six mois, j’ai joué avec Midjourney, créant des images qui me rendaient

heureux ; peu importe que d’autres personnes ne les « comprennent » pas tout à

fait. Lorsque j’ai décidé d’explorer ce que d’autres personnes généraient, mon rêve

s’est écroulé : du contenu horrible et illégal, à savoir des images d’enfants

étant abusés sexuellement, voilà ce que j’ai trouvé. Après avoir travaillé

avec The Times puis la BBC pour enquêter dessus et l’exposer, je n’ai jamais retrouvé mon

optimisme initial — jusqu’à maintenant.

La créativité

n’est pas un jeu ou il n’y a ni gagnant ni perdant. Il n’y a pas de limite au

nombre de personnes qui peuvent être créatives, et la quantité d’art qui peut

être appréciée n’est pas plafonnée. Les mots de Crane capturent les

possibilités artistiques inhérentes de l’IA générative, qui, contrairement à

nous, n’a pas d’inhibitions créatives. Cela peut ouvrir des pistes nouvelles pour

quiconque souhaite explorer, et plus il y a de personnes qui le font, mieux

c’est. En fin de compte, il est possible et nécessaire de célébrer

simultanément des œuvres créatives comme The Future Can Be Yours,

d’analyser des projets comme The Last Screenwriter, et de condamner

l’utilisation bâclée de l’IA comme dans Ashley Madison : Sex, Lies

& Scandal.

Et si nous vivons

dans une dystopie, en faisant vivre l’histoire de Roald Dahl, comme certaines

personnes semblent le croire, nous devrions au moins en discuter. Car

l’alternative ne profite à personne : en instillant une culture de honte, de

stigmatisation et de silence, ses critiques œuvrent à provoquer le scénario

même qu’ils craignent.