Le communisme MAGA est dirigé par une paire de militants politiques américains qui ont la vingtaine, Haz Al-Din (souvent surnommé « Haz’) et Jackson Hinkle. Hinkle a commencé sa carrière politique en tant qu’adolescent écologiste, loué par Teen Vogue et Reader’s Digest en 2017 comme l’un des jeunes les plus motivants, qui œuvre pour « sauver la terre ». Cependant, cinq ans après, il se décrivait comme « maoïste » et dénonçait l’écologisme comme étant « anti-humain » sur sa chaîne YouTube désormais interdite. Alors que la politique de Hinkle a des relents de controverse et d’opportunisme (on sait qu’il chante les louanges de Vladimir Poutine et Ali Khamenei ), Haz est le plus intellectuel des deux, bien qu’il partage des fanatismes politiques similaires. Sa volumineuse production internet comprend plusieurs centaines de traités sous forme de tweets déclarant pourquoi les idées de Martin Heidegger et de l’idéologue russe Aleksandr Dugin fournissent les fondements nécessaires du marxisme et, donc pour Haz, du communisme MAGA. Alors que le communisme MAGA est supposément enraciné dans le marxisme, Haz affirme que ce dernier est absent dans le gauchisme contemporain.

Comme prévu, la gauche a ridiculisé les communistes MAGA en les qualifiant de « dangereux » et, bien sûr, « fascistes ». Mais quand tout est fasciste, il est difficile de prendre cette épithète au sérieux. En effet, s’ils avaient pris la peine de regarder de plus près, les critiques progressistes du mouvement auraient pu tirer quelques leçons. En réalité, le communisme MAGA n’est qu’une version de la gauche moderne, plus vigoureuse et basée sur des mémes . S’il est sur la voie du fascisme, c’est seulement parce que le reste de la gauche a pavé la voie.

Le mouvement se compose principalement de contestations niche sur les médias sociaux, les diffusions en direct et les blogs qui s’insurgent contre l’impérialisme et le sionisme. Hinkle, en particulier, a surfé sur la vague du sentiment anti-israélien après le 7 octobre. « Mettez un like si vous êtes un Américain qui SOUTIENT LE HAMAS, » a-t-il tweeté en mai à ses 2,7 millions de followers.

Jusqu’ici, c’est plutôt à gauche. Mais contrairement à la gauche, ils sont contre la politique de l’identité, ardemment pro-Russie et voient l’ascension de Trump non pas comme un signe de renaissance du fascisme, mais comme une opportunité unique de réveiller le communisme américain. Ils sont catégoriques, cependant, que cela ne signifie pas un soutien au magnat devenu homme politique. Alors que Hinkle a accusé l’« État profond » de la tentative d’assassinat récente de Trump et a déclaré qu’il « priait pour le rétablissement complet du président Trump », ce sont vraiment les partisans de Trump qui les enthousiasment. Pour Haz, l’ascension de MAGA en 2015-2016 « marque un tournant irréversible dans l’essor d’une nouvelle forme de souveraineté populaire en Amérique – à partir de laquelle la politique communiste américaine sera reconstruite ». Pour une gauche qui a depuis longtemps abandonné la classe ouvrière pour des questions culturelles et une gentillesse feinte, leur rejet de la politique de l’identité, leur gravitation vers MAGA et leur propension pour des slogans provocateurs comme « LE FÉMINISME EST UN CANCER » suscitent l’horreur. Mais creusons un peu plus et les choses deviennent troubles.

La liaison amoureuse de Haz avec Dugin et Heidegger en tant que porte-étendards intellectuels du marxisme laisse entrevoir une affinité beaucoup plus profonde entre les deux camps que l’un ou l’autre n’est peut-être prêt à reconnaître. À première vue, les idées de ces philosophes semblent très éloignées de la gauche contemporaine. Selon Haz, Heidegger, qui « a finalement initié la révolution » pour « émanciper l’esprit occidental », alimente la « paranoïa » parmi la gauche du fait qu’il est ‘presque aussi célèbre pour [son] affiliation au nazisme allemand’. Au lieu de cela, selon le récit de Haz, la gauche moderne et le réveil sont redevables au libéralisme issu des Lumières. « La pensée occidentale moderne doute absolument de tout dans la société, même de la définition du genre », écrit-il. Un tel scepticisme philosophique était considéré comme un idéal au siècle des lumières.