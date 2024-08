Mais il est également vrai que certains trouvent le fait de faire des émeutes enivrant. En parlant avec des hooligans en Europe de l’Est pour mon livre Behind the Curtain, un thème récurrent était combien de personnes appréciaient simplement se battre : ce n’était pas un sous-produit ou un moyen d’atteindre un but ; le combat était le but. Dans un bar tchèque près du zoo de Moscou, j’ai rencontré Oleg, un membre corpulent d’une firme de Spartak dans la quarantaine. « Le plus amusant, a-t-il expliqué, c’est de se battre avec la police dans d’autres pays. Vous leur lancez des choses et ensuite ils courent vers vous et vous vous battez. » C’est aussi l’un des principaux enseignements du livre de l’académicien américain Bill Buford, Among the Thugs de 1991 : pour certains, la violence est amusante.

L’erreur facile est de voir les attitudes d’extrême droite comme caractéristiques du football. Étant donné que la violence a largement été éliminée des stades, il est discutable dans quelle mesure les groupes de hooligans restants peuvent même être considérés comme un problème de football. Le fan loubard a toujours été un stéréotype paresseux et trompeur, même à l’époque où les tribunes étaient des théâtres de violence souillés par l’urine, les néo-nazis une présence visible lors des matchs et les chants racistes courants. Les fans de Leeds United, par exemple, ont mené une campagne réussie contre le Front national à la fin des années 80, basée autour du fanzine Marching on Together. Aujourd’hui, la campagne nationale de football la plus influente de Grande-Bretagne est sans doute Kick It Out.

En réalité, le football a toujours été trop grand pour être défini par un seul point de vue. Au contraire, particulièrement dans les villes provinciales post-industrielles, il est devenu un signifiant de l’identité d’un lieu. Si, par exemple, Sunderland ou Leicester sont considérés par la population plus large de nos jours, c’est généralement dans le contexte du football. Même les grandes villes britanniques sont désormais mieux connues mondialement pour le football : demandez à un chauffeur de taxi à Beyrouth ou à Bangalore ce qu’il sait de Liverpool, et il connaîtra probablement les Beatles mais il aura presque sans aucun doute entendu parler de Mohamed Salah.

Cela donne au football un rôle curieusement puissant qui n’a pas encore été pleinement apprécié. Prenez les Indices de Déprivation : parmi les 12 villes les plus défavorisées de la liste qui ont subi des émeutes — Middlesbrough, Blackpool, Liverpool, Hartlepool, Hull, Manchester, Blackburn, Nottingham, Sunderland, Stoke, Bolton — seule Hartlepool n’a pas eu de club de Premier League au cours des deux dernières décennies.

Et peut-être que cela ne devrait pas être une surprise. Pour tout ce qu’il a été gentrifié au cours des 30 dernières années, pour tout le glamour au niveau élite du jeu, pour toute la domination par les investissements étrangers, le football reste le grand sport des cœurs industriels. Lorsque le reste s’effondre — les églises, les syndicats, même les partis politiques — le football devient pratiquement le seul marqueur d’identité. Si vous étiez un agitateur souhaitant vous faire accepter rapidement dans l’une de ces villes, le moyen le plus simple serait de revêtir le maillot de l’équipe locale.

Cela a conduit à un sous-texte curieux au cours des quinze derniers jours : les tentatives de contrôler le message du maillot. Alors qu’une poignée de manifestants à Sunderland portaient des maillots de SAFC, le lendemain, une proportion bien plus grande de ceux qui se sont portés volontaires pour le nettoyage les portaient. C’est un sujet dont le représentant pour Sunderland Central, Lewis Atkinson, qui s’est présenté pour le nettoyage dans un maillot des années 70, est parfaitement conscient. « Quand je me suis habillé ce matin-là, a-t-il déclaré, je savais que je voulais porter ce maillot. Pour moi, cela découlait d’une détermination à ne pas laisser une minorité de voyous voler l’identité la plus précieuse de Sunderland, à montrer que c’étaient ceux d’entre nous qui balayaient les éclats de haine qui étaient le véritable Sunderland. »