La solution immédiate à la vulnérabilité juive — que j’ai vue mais n’ai pas dite — n’était pas de persuader les autres de penser différemment, mais de se persuader soi-même. Le problème ce jour-là ne se trouvait pas dans ‘l’opinion mondiale’, mais dans cette pièce. Nous, Juifs, sans pays depuis 2 000 ans, avons toujours été des citoyens de seconde classe, là où nous n’étions pas des ‘invités’, c’est-à-dire des ‘visiteurs sur suffrage’. Les Juifs allemands assimilés et prospères du XIXème siècle ont embrassé le réformisme du ‘désaccès’ (désinvestissement de la langue, de l’observance et de la tradition) et l’assimilation, ce qui incluait une accusation de l’autre : leurs pauvres coreligionnaires de l’Est, dont les pratiques obscures, convenaient-ils, expliquaient une grande partie de la haine qui débordait sur les ‘Juifs civilisés’. Ils ont offert une trahison raisonnée de leurs frères comme une partie des frais d’initiation dans le monde libéral, un processus que nous trouvons répété aujourd’hui. (Voir : Noam Chomsky, George Soros, Bernie Sanders, Tom Friedman, Anthony Blinken.)

Nous, Juifs américains, votons traditionnellement pour les démocrates, car nous regardons autour de nous et voyons des maux sociaux — et croyons que c’est le travail du gouvernement de les éradiquer. Mais cette préoccupation pour la justice sociale est une compréhension déformée de l’injonction biblique de faire justice. La Bible nous admoneste de ne pas respecter les revendications des riches, ni des pauvres, mais de poursuivre la justice. Elle ne peut être poursuivie, apprenons-nous, que par l’application de règles préalablement déterminées : établies par, par exemple, la Torah, le Talmud et la Constitution.

La ‘justice sociale’, cependant, est l’appel à ceux qui ont conscience d’affirmer que les règles sont insuffisantes, et qu’il ‘doit sûrement y avoir un meilleur moyen’. Mais il n’y en a pas. Un engagement envers la loi, aussi désordonné et en effet absurde qu’il puisse parfois être, est le pare-feu entre la paix (même une paix précaire) et l’anarchie.

« Vous ne pouvez pas verser une goutte de sang américain sans verser le sang du monde entier, écrivait Herman Melville en 1849. Qu’il soit Anglais, Français, Danois ou Écossais… Nous ne sommes pas une tribu étroite d’hommes, avec une nationalité hébraïque bigote — dont le sang a été dévalué dans une tentative de l’ennoblir, en maintenant une succession exclusive parmi nous. »

Melville aurait pu s’en tenir à ses baleines, mais il sort aussi son antisémitisme, transformant sa proclamation d’une fraternité américaine en un oxymore. Les Juifs sont méprisés pour le séparatisme imposé et pour l’assimilation tentée ; alors que nous sommes haïs en tant que minorité jusqu’au moment où le statut de minorité est préféré mais nous est refusé, et nous convenons que cela va aussi. Notre problème n’est pas l’opinion publique — mais le déni.

Aujourd’hui, les démocrates sont devenus le parti de l’antisémitisme. Les politiques d’Obama et de Biden ont donné de l’argent et des armes à l’Iran, tout en retenant l’aide militaire mandatée par le Congrès à Israël — et pourtant, les Juifs votent démocrate. Charles Schumer, le leader de la majorité au Sénat, est Juif, représentant une circonscription significativement juive. Il a insulté de manière frappante le Premier ministre Netanyahu, lors de sa visite au Congrès, refusant de lui serrer la main. Pour qui Schumer a-t-il fait preuve de discourtoisie ? Qui pense-t-il être, et que pense-t-il pourrait le défendre, lui et ses électeurs, si le Califat venait frapper à la porte ?